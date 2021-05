Football Talk. Haalt Seraing zijn nieuwe trainer bij Eupen? - Jeugdcoach verlaat Anderlecht na 17 jaar

Condom trainer van Seraing?

Vermits Marc Grosjean zijn contract heeft verlengd als T2, kijkt Seraing uit naar een vervanger voor Emilio Ferrera als hoofdcoach. De directie van de Metallo’s polste Jordi Condom. Een vrijblijvend gesprek. De 51-jarige Spanjaard was dit seizoen sportief directeur bij AS Eupen, maar dat contract loopt in juni af en hij verkiest opnieuw coach te worden. Condom hoeft daarom niet noodzakelijk elders aan de slag te gaan, vermits de plaats ‘Am Kehrweg’ vrij is, sinds het vertrek van Beñat San José richting het Mexicaanse Mazatlan. Het zou de club allicht zelfs goed uitkomen, nu de Qatarese eigenaars (Aspire Zone Foundation) beslist hebben de werkingskosten te verminderen. Condom was van maart 2015 tot november 2017 al coach van de Panda’s. (AR)

Volledig scherm © BELGA

Ouahbi verlaat Anderlecht

Mohamed Ouahbi trekt na 17 jaar de deur van Anderlecht achter zich dicht. In het seizoen 2015-16 was Ouahbi assistent van hoofdcoach Besnik Hasi. Ervoor en erna had hij diverse functies bij de jeugd van paars-wit. Vele talenten die nu hun doorbraak forceerden of willen forceren had Ouahbi onder zijn hoede. “Het is met emotie dat ik mijn vertrek bij RSCA aankondig”, schrijft hij op Twitter. “Het is tijd om dit hoofdstuk af te sluiten en een nieuw te starten. Het is niet makkelijk om de club, spelers en personeel met wie ik een geweldige relatie had, achter mij te laten. Neerpede is niet enkel een fantastische levensschool voor jongeren, maar ook voor de coaches. Ik wil iedereen bedanken. Ook Jean Kindermans, die me telkens gesteund heeft in dit avontuur.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

PSG wint (opnieuw) Franse beker

Paris Saint-Germain heeft voor de veertiende keer in haar clubgeschiedenis de Franse beker op zak gestoken. Het team van coach Mauricio Pochettino won in het Stade de France met 2-0 van Monaco, waar de jonge Eliot Matazo op de bank bleef. Het is voor PSG de zesde bekerzege in zeven jaar tijd.

De eerste goal in Parijs kwam van Mauro Icardi (19.), op assist van Kylian Mbappé en na een blunder van Monaco-verdediger Axel Disasi. Mbappé zelf legde negen minuten voor tijd de eindstand vast tegen zijn ex-club. Het was voor de Franse aanvaller zijn 41ste goal dit seizoen in alle competities samen.

Voor PSG is de bekerwinst dit seizoen belangrijker dan ooit. De titel lijkt op één speeldag van het einde immers naar Lille (80 ptn) te gaan. De Noord-Fransen staan nog steeds één puntje voor op de Parijzenaars (79 ptn). Zondag trekt Lille naar Angers en PSG naar Brest. Monaco (77 ptn), dat naar Lens trekt, heeft als derde ook nog een waterkansje op de titel.

Volledig scherm © Photo News

Feyenoord en Utrecht wijken voor Eurovisiesongfestival en treffen elkaar pas zondag

Feyenoord en FC Utrecht voetballen niet zaterdag maar zondag de finale van de play-offs voor een plaats in de tweede voorronde van de Conference League. De aftrap is om 12.15 uur in De Kuip. FC Utrecht heeft meteen aangekondigd een kortgeding aan te spannen om de finale niet te laten verplaatsen.

De eindstrijd stond eigenlijk voor zaterdag 20.00 uur op de agenda. Burgemeester Ahmed Aboutaleb kon dan niet voldoende politie inzetten vanwege het Eurovisiesongfestival in Rotterdam Ahoy. Het bestuur betaald voetbal van de Nederlandse voetbalbond (KNVB) heeft besloten het duel te verplaatsen omdat de ingrijpende en nadelige gevolgen voor Feyenoord bij het niet inwilligen van het verzoek tot het verzetten van de finale groter zouden zijn dan de gevolgen voor FC Utrecht als het een dag later moet spelen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Casteels verkiest vervroegde operatie boven match tegen Mainz

Koen Casteels, de vaste nummer één bij Wolfsburg, heeft beslist om zijn geplande operatie te laten vervroegen. Hij mist daardoor de laatste competitiewedstrijd van Wolfsburg dit seizoen. De 28-jarige keeper gaat in België onder het mes om een plaat te laten verwijderen die in 2019, tijdens een vorige operatie, werd ingebracht. Casteels mist hierdoor ook het EK met de nationale ploeg.

Pavao Pervan vervangt de Belg in het doel bij Wolfsburg in de thuiswedstrijd tegen Mainz. Het team van coach Oliver Glasner heeft zich als vierde in tussenstand al geplaatst voor de Champions League van volgend seizoen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Degradant Schalke neemt na rampseizoen afscheid van 10 spelers

Schalke 04 neemt na een rampseizoen waarin het kansloos degradeerde uit de Bundesliga afscheid van tien spelers. Dat heeft de club uit Gelsenkirchen vandaag bekend gemaakt.

Schalke liet weten dat er na de degradatie een einde komt aan de contracten van Benjamin Stambouli en Bastian Oczipka. Ook de overeenkomst met wereldkampioen Shkodran Mustafi werd niet verlengd, net als met Steven Skrzybski, Alessandro Schöpf en Nabil Bentaleb. Verder keren de gehuurde spelers William (Wolfsburg), Goncalo Paciencia, Frederik Rönnow (elk Eintracht Frankfurt) en Kilian Ludewig (Red Bull Salzburg) terug naar hun moederclub.

Benito Raman blijft voorlopig nog bij de club. Ook bevestigde Schalke dat fitness-coach Quirin Löppert, diëtiste Wiebke-Maria Schlusemann en kinesist Dennis Schmitz de club uit eigen wil verlaten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Sam Allardyce gaat niet mee met West Brom naar de Championship

Sam Allardyce stopt er na dit seizoen mee als T1 van West Bromwich Albion. Dat maakten de Baggies, die volgend seizoen opnieuw uitkomen in de Championship, bekend. De club deed de coach een voorstel te blijven, maar die weigerde. West Brom speelt zondag haar laatste Premier League-duel op het veld van Leeds. Gisteren werd op de voorlaatste speeldag nog met 1-3 verloren van West Ham.

West Bromwich kende onder de vorige coach, Slaven Bilic, een dramatische seizoensstart. Het telde maar zeven punten na dertien wedstrijden. De 66-jarige Allardyce, een specialist in de strijd tegen de degradatie, pakte midden december over maar kon het tij niet keren. Het was de eerste keer dat hij er niet in slaagde het behoud te verzekeren met een club. Dat lukte hem eerder met acht verschillende clubs in de Premier League.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hongaarse oud-scheidsrechter Puhl overleden

De Hongaarse oud-scheidsrechter Sandor Puhl is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Hongaarse voetbalbond. Puhl mocht zich in de jaren 1990 tot de bekendste scheidsrechters van de wereld rekenen. De Hongaar floot in 1994 de WK-finale tussen Brazilië en Italië. Hij leidde drie jaar later ook de eindstrijd van de Champions League tussen Borussia Dortmund en Juventus.

Puhl was bij de Hongaarse bond vicevoorzitter van de scheidsrechterscommissie.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

RKC neemt afscheid van aanvoerder Tahiri, Lutonda blijft langer

RKC Waalwijk heeft meegedeeld volgend seizoen niet verder te gaan met onze landgenoot Anas Tahiri. De 25-jarige Brusselaar speelde sinds de zomer van 2018 voor de Eredivisie-club. Hij vertrekt transfervrij. De huurovereenkomst met Thierry Lutonda werd door het behoud in de Eredivisie automatisch omgezet in een contract tot medio 2024.

Anas Tahiri was de voorbije jaren een sterkhouder bij RKC en speelde in totaal 97 wedstrijden voor de club, waarin hij zes keer scoorde en tien assists gaf. Sinds dit seizoen was de middenvelder aanvoerder van de club. De twintigjarige Lutonda werd dit seizoen nog gehuurd van Anderlecht. Door het behoud kreeg hij automatisch een driejarig contract. De vleugelverdediger speelde dit seizoen 22 officiële duels voor RKC.

RKC beëindigde de Eredivisie vorige week als vijftiende. De club telt met Ahmed Touba, Shawn Adewoye, Sebbe Augustijns, Lennerd Daneels en Cyril Ngonge nog enkele landgenoten in haar rangen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.