Football Talk. Haalt Charleroi gewezen rechtsachter van Liverpool? - Eupen-Mechelen zonder fans, ook Anderlecht schroeft capaciteit terug

Anderlecht rekent niet meer op comeback: Vanden Borre niet meer op ploegfoto

21 oktober Nog maar eens de bevestiging. Anderlecht liet Anthony Vanden Borre gisteren niet poseren voor de nieuwe ploegfoto, wat hij begin dit seizoen wel nog mocht doen. Het zet andermaal in de verf dat RSCA niet meer op Vanden Borre rekent als voetballer - hij traint veelal met de beloften. Ook nieuwkomer Paul Mukairu staat niet op de foto, het is zeer twijfelachtig of de aanvaller vrijdag in het Guldensporenstadion inzetbaar is. Percy Tau is dan normaal wel van de partij. De Zuid-Afrikaan moest in de slotfase tegen OH Leuven hinkend naar de kant, maar tekende gisteren gewoon present op training.