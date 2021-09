Football Talk. Haaland wellicht nog out tegen Sporting - Nuhu tot 2025 bij Eupen

Dortmund-coach Rose vreest dat Haaland niet tijdig fit is voor duel met Sporting

Zonder Reus en Haaland, die dit seizoen al elf goals maakte in acht wedstrijden, verloor Dortmund zaterdag in de Bundesliga met 1-0 van Borussia Mönchengladbach.

Op de eerste speeldag in Champions League-groep C won Dortmund met 1-2 bij Besiktas. Sporting kreeg een 1-5 pandoering van Ajax.

Duel met Atlético Madrid komt te vroeg voor Ibrahimovic (AC Milan)

De bijna 40-jarige Zweed vierde medio september zijn rentree in een duel met Lazio, nadat hij vier maanden aan de kant had gestaan vanwege een knieblessure. Die blessure verhinderde zijn deelname aan het EK. Maar daarna kreeg de spits last aan de achillespees.

Op de eerste speeldag in Champions League-groep B verloor AC Milan met 3-2 van Liverpool. Atlético Madrid speelde in eigen stadion 0-0 gelijk tegen Porto.

Nuhu langer bij Eupen

AS Eupen heeft het contract van Isaac Nuhu verlengd tot 2025. De Ghanees, die deze week 20 wordt, stond de voorbije drie wedstrijden — als vervanger van Julien Ngoy (gescheurde kruisbanden) — in de basis en werd zaterdag op Beerschot man van de match. Nuhu werd opgeleid door de Senegalese antenne van het Qatarese Aspire Zone Foundation, vanwaar hij in de zomer van 2020 door de club uit Ostbelgien werd overgenomen. Hij is snel en balvaardig en komt zowel op de flank als in het centrum als tweede spits aan zijn trekken. (AR)