Football Talk. Haaland is klaar voor Duitse bekerfinale - Blessin, Clement en Kompany genomineerd voor Coach van het Jaar

Haaland opgenomen in Dortmund-selectie voor bekerfinale tegen Leipzig

Borussia Dortmund-coach Edin Terzic heeft Erling Haaland opgenomen in zijn selectie die naar Berlijn afreist voor de finale van de DFB-Pokal tegen RB Leipzig. De Noorse spits komt dus in aanmerking voor de finale van donderdag, nu hij hersteld is van een dijblessure die hem twee weken aan de kant hield. Zo miste Haaland de halve finale van de beker tegen Holstein Kiel (5-0 zege) en een Bundesliga-wedstrijd tegen RB Leipzig (3-2 zege).

Sinds hij in januari 2020 bij Borussia Dortmund tekende, was Haaland al goed voor liefst 53 doelpunten in 56 wedstrijden.

Blessin, Clement en Kompany genomineerd voor Coach van het Jaar

De Duitser Alexander Blessin (KV Oostende), Philippe Clement (Club Brugge) en Vincent Kompany (RSC Anderlecht) zijn de drie genomineerden voor Coach van het Jaar. Dat heeft de Pro League bekendgemaakt.

De Pro League Awards vieren hun terugkeer na een jaar afwezigheid door de coronapandemie. Clement kan zichzelf opvolgen op de erelijst, in 2019 werd hij op weg naar de titel met KRC Genk al eens verkozen tot Coach van het Jaar. Dit jaar ligt hij met Club Brugge op koers voor een tweede opeenvolgende landstitel, al is de riante voorsprong van blauw-zwart intussen gekrompen tot vijf punten op Genk, met nog vier speeldagen te gaan in de Champions’ play-offs. Blessin greep met KV Oostende nipt naast de top vier en staat met de kustploeg aan de leiding in de Europe play-offs. Kompany tot slot loodste het jonge Anderlecht in zijn debuutjaar als coach naar de derde plaats in de reguliere competitie en een stek in de Champions’ play-offs.

Op maandag 24 mei worden de winnaars van de Pro League Awards bekendgemaakt. De liveshow vanuit het JAM hotel in de Brusselse binnenstad wordt uitgezonden op Eleven.

Spelers, coaches en bestuurders konden tussen 19 en 30 april hun stem uitbrengen op de beste voetballer in de Jupiler Pro League. Er werd ook gestemd voor de Profvoetballer van het Jaar in 1B, de Profvoetbalster van het Jaar, Belofte van het Jaar, Coach van het Jaar en Scheidsrechter van het Jaar.

Jens Naessens trekt naar Lierse Kempenzonen

Jens Naessens (ex-speler van Zulte Waregem, KV Mechelen, Westerlo en Roeselare) gaat nu bij Lierse Kempenzonen aan de slag. De 30-jarige spits ondertekende een contract voor één seizoen (met optie op een tweede) bij de club uit 1B. Naessens waagde vorig jaar zijn kans bij de Italiaanse derdeklasser Foggia, maar werd daar afgeremd door een scheur in de linkerachillespees. Naessens is al de zevende nieuwkomer met het oog op komend seizoen bij Lierse. (KDC)

STVV huurt Dimitri Lavalée ook volgend seizoen van Mainz

STVV huurt Dimitri Lavalée (24) ook volgend seizoen van FSV Mainz 05. Dat hebben de Truienaars vandaag bekendgemaakt. De centrale verdediger kwam in januari op huurbasis over van Mainz, hij trad elf keer voor STVV aan in de Jupiler Pro League. Mainz nam Lavalée vorige zomer transfervrij over van Standard, waar hij werd opgeleid.

Greet De Jagher wordt nieuwe teammanager KV Mechelen

Greet De Jagher wordt de nieuwe teammanager van de A-kern van KV Mechelen. Dat heeft Malinwa woensdag bekendgemaakt. De Jagher is de opvolger van Michaël Vijverman, die vanaf volgend seizoen aan de slag gaat bij Club Brugge.

De Jagher heeft een jarenlange ervaring als producer bij het productiehuis Woestijnvis. “De sportieve staf, sportief directeur Tom Caluwé en het directiecomité zijn blij met haar komst”, zo klinkt het op de clubwebsite.

“Greet heeft pit, is gedreven, enthousiast én van Mechelen”, reageert algemeen directeur Frank Lagast. “Mooie eigenschappen die passen bij onze club. We zijn ervan overtuigd dat we met haar een sterke opvolger beet hebben voor Michaël Vijverman. Hij heeft er drie prachtige jaren bij ons opzitten.”

“Bovendien is ze meteen inzetbaar en kan ze dus onmiddellijk enkele weken samenlopen met Michaël”, aldus Tom Caluwé. “Om zich in te werken en ons de volgende wedstrijden bij te staan.”

“Ik was eigenlijk van plan om mijn abonnement te verlengen, tot ik telefoon kreeg van Tom”, aldus De Jagher. “Ik heb er enorm veel goesting in. Met deze nieuwe uitdaging kan ik weer mijn passie kwijt en dat bij de club van mijn hart.”

Diaby nog niet inzetbaar, Sardella in de basis?

Anderlecht kan ook tegen Racing Genk geen beroep doen op Abdoulay Diaby. Hij is op de sukkel met de rug. “Weldra zal hij de trainingen hervatten, maar we moeten Abdou tijd geven om terug te komen”, zegt Vincent Kompany. Jongeren Marco Kana en Mario Stroeykens zijn evenmin inzetbaar, zij hebben kleine kwaaltjes.

Het valt ook niet uit te sluiten dat Kompany vanavond weer wat sleutelt aan zijn opstelling. Zo bestaat de kans dat Killian Sardella centraal achterin de plek van Elias Cobbaut zal innemen. Cobbaut kende een ongelukkige match tegen Antwerp en ging stevig in de fout bij de 0-1 van Mbokani. Waarschijnlijk zal hij vanavond dus geen duels moeten uitvechten met Paul Onuachu. Voorts stond ook Majeed Ashimeru op training in de basis - mogelijk staat hij aan de aftrap.

Nog op Anderlecht bedankten de club en de gemeente alle partners, de caféhouders, de buurtbewoners en de aanwezige fans voor hun goed gedrag voor en tijdens de wedstrijd tegen Antwerp. CEO Jos Donvil: “We zijn verheugd met de discipline die jullie aan de dag hebben gelegd afgelopen zaterdag. Het einde van de tunnel is in zicht als we zo blijven voortdoen!” (PJC)

Balanta in selectie

Eder Balanta maakt opnieuw deel uit van de wedstrijdselectie van Club Brugge. De Colombiaan is helemaal verlost van zijn spierblessure Vanaken moet uitkijken voor een derde gele kaart. In dat geval zou hij de match van zondag tegen Antwerp missen. (TTV)

Schalke - Hertha gaat ondanks derde positieve coronatest door

Een derde speler van Schalke 04 heeft positief getest op het coronavirus, maar de wedstrijd tegen Hertha Berlijn gaat vanavond (18u00) gewoon door. Dat deelde de Bundesligaclub mee.

De drie besmette spelers van Schalke zijn in quarantaine gegaan, net als vier van hun teamgenoten die nauwe contacten hadden met het drietal. Om welke spelers het gaat, geeft Schalke niet mee. De club van Benito Raman zegt dat de autoriteiten de toestemming geven om de match te laten plaatsvinden, dankzij het stricte hygiëneprotocol van de club.

Het treffen tussen Schalke en Hertha is een inhaalwedstrijd van de 31e speeldag. Eind april werd de match utgesteld omdat Hertha, dat met Dodi Lukebakio en Dedryck Boyata twee Belgen in de rangen heeft, na een reeks besmettingen twee weken in quarantaine was gegaan.

Om de laatste twee speeldagen als gepland te laten verlopen, heeft de Bundesliga al zijn eerste- en tweedeklassers opgedragen om tot 22 mei in een bubbel in hotel of trainingskamp te verblijven.

