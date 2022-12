Football Talk. Gunther Van Handenhoven aan de slag als assistent bij KV Mechelen

Belgisch voetbal Deen Brian Riemer is de nieuwe coach van Anderlecht: “Ik weet wat het is om elke wedstrijd te moeten winnen en mee te strijden voor titels”

Brian Riemer (44) is de nieuwe hoofdcoach van Anderlecht. Dat maakte paars-wit zopas officieel bekend. Riemer komt over van Premier League-club Brentford, waar hij assistent was van manager Thomas Frank. “Er is werk aan de winkel om het team terug te krijgen waar het hoort”, beseft hij.

2 december