Football Talk. Gunther Van Handenhoven aan de slag als assistent bij KV Mechelen - Scheidsrechter verlaat het veld in vriendschappelijk duel tussen KVO en Zwolle

Voetbal Pro League reageert na nieuwe wending in ‘Propere Handen’: “Essentieel voor ons dat waarheid aan het licht komt”

De Pro League - de vereniging van profclubs in België - heeft gereageerd op de nieuwste ontwikkeling in het dossier Propere Handen. Bart Verhaeghe, Patrick Janssens en zeven andere clubbestuurders kochten hun proces af en bekenden zo impliciet schuld. “De Pro League kiest ervoor om alle disciplinaire sancties in de handen te leggen van onafhankelijke rechters in de schoot van de Belgische voetbalbond.”

1 december