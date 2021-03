Football Talk. Giggs zit door mishandelingszaak ook tegen Rode Duivels niet op bank Wales - Bornauw hervat groepstraining

Ryan Giggs zit ook tegen Rode Duivels niet op de bank als bondscoach van Wales

Na zijn arrestatie eind vorig jaar zal Ryan Giggs (47) ook de komende interlandperiode de Welshe nationale ploeg niet leiden. In de kwalificaties voor het WK 2022 zakt Wales op 24 maart af naar België, zes dagen later gevolgd door een thuismatch tegen Tsjechië. Tussendoor (27/03) staat een oefeninterland tegen Mexico op het programma.

“De Welshe voetbalbond (FAW) en Ryan Giggs zijn in onderling overleg overeengekomen dat hij in de komende interlandperiode niet betrokken zal zijn”, zo meldt de FAW. Assistenten Robert Page en Albert Stuivenberg (ex-Genk) zullen het team leiden, dat was ook al het geval bij de laatste drie interlands van Wales in 2020.

Begin november werd Giggs gearresteerd op verdenking van mishandeling van zijn vriendin Kate Greville. De ex-speler van Manchester United ontkende alle aantijgingen en werd op borgtocht vrijgelaten. De termijn van de borgtocht is intussen verlengd tot 1 mei, zes weken voor de start van het EK. Wales opent op 12 juni in groep A tegen Zwitserland.

De Welshe selectie voor het komende drieluik wordt maandag bekendgemaakt.

Versterking in het bestuur van United

Manchester United kondigt veranderingen aan de top aan. De plannen lagen al acht jaar op tafel, sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson, maar worden nu eindelijk uitgevoerd. Ex-speler Darren Fletcher wordt technisch directeur, John Murtough sportief directeur. Zij zullen CEO Ed Woodward en linkerhand Matt Judge bijstaan.

Sebastiaan Bornauw hervat de groepstraining

Bundesliga-club FC Keulen had goed nieuws te melden. Onze landgenoot Sebastiaan Bornauw kon in de voormiddag voor het eerst opnieuw een deel van de groepstraining meedoen. Bornauw werd op 1 maart geopereerd aan de wervelkolom.

Die ingreep had heel wat voeten in aarde, want een eerste poging om te opereren, op 18 februari, moest worden stopgezet na een allergische reactie van Bornauw bij de verdoving. De verdediger sukkelde voor zijn operatie al enkele weken met de rug. Sinds eind januari speelde hij geen wedstrijden meer.

Bornauw maakte in oktober vorig jaar zijn debuut bij de Rode Duivels in de oefenwedstrijd tegen Ivoorkust (1-1). Een maand later stond hij voor het eerst in de basis tijdens het vriendschappelijk duel in Leuven tegen Zwitserland (2-1).

FC Keulen verkeert nog steeds in degradatiegevaar in de Bundesliga. Het is voorlopig veertiende, met 22 punten na 24 speeldagen. Arminia Bielefeld, dat als zestiende de barrageplek bezet, telt drie punten minder, maar speelde ook een duel minder.

Peyre (KVM) loopt verrekking op

Thibaut Peyre heeft géén scheurtje, maar wel een spierverrekking opgelopen aan de linker quadriceps. De verdediger moest vorige zondag een kwartier voor affluiten naar de kant tijdens het duel tegen Anderlecht. Normaal gezien geraakt hij fit voor de eerstvolgende wedstrijd tegen OH Leuven over anderhalve week. (ABD)

Butez maakt rentree in oefenmatch

De Great Old speelt vrijdag (aftrap: 11u30) vriendschappelijk tegen W.-Beveren. Voor doelman Jean Butez zal de oefenmatch zijn eerste wedstrijd zijn sinds hij begin dit jaar uitviel met een enkelblessure. Doorstaat hij deze test zonder problemen, staat niets een terugkeer onder de lat in de weg. Meer dan waarschijnlijk zal de Fransman tegen Club Brugge weer de voorkeur tussen de palen krijgen dan. De Geschillencommissie behoudt één speeldag schorsing voor Abdoulaye Seck. Hij mist zo de topper tegen Club, al kan Antwerp wel nog in beroep gaan. (MVS)

Sissako ontbreekt op training bij Zulte Waregem

Abdoulaye Sissako ontbreekt al enkele weken in de selectie. Hij wordt afgeremd door een aandoening aan de longen, die hem ook de komende maand nog van het trainingsveld zal houden. (LUVM)

