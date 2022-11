Football Talk. Gent voorwaardelijk één wedstrijd achter deels gesloten deuren - Union mag “bieden” op Bemptsite voor stadion

Voetbal Ook dat nog: aanhang La Louvière bestormt veld, Nederland­se fans in Volendam meppen elkaar de gracht in en ook Friese derby stilgelegd

Niet alleen in Charleroi gingen de fans gisteren hun boekje te buiten. Ook in Eerste Amateur en in de Eredivisie, zowel in Utrecht als Heerenveen, maakten voetbalsupporters het bont.

13 november