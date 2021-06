Football Talk. Gent kent moeite in eerste oefengalop, Beerschot niet - Primeur voor Belgisch voetbal: Waasland-Beveren haalt eerste speler van Faeröer-eilanden

Waasland-Beveren haalt eerste speler van Faeröer-eilanden

Waasland-Beveren heeft zich versterkt met Jóan Símun Edmundsson (29). De aanvallende middenvelder die ook als spits uit de voeten kan komt over van Arminia Bielefeld. Een primeur voor het Belgische voetbal ook, want Edmundsson is de eerste speler ooit die afkomstig is van de Faeröer-eilanden. Hij debuteerde in 2009 voor de nationale ploeg en heeft inmiddels 66 caps met zeven goals. “Ik ben ongelofelijk blij om hier te zijn en kan niet wachten om te beginnen. Ik hoop echt belangrijk te kunnen zijn en zo, samen met de ploeg, de vooropgestelde doelen van de club te bereiken”, stelt hij op de clubwebsite.

Sportief directeur Roger Stilz is in de wolken met de versterking op de Freethiel: “Jóan is een ervaren en intelligente speler. Hij toonde de laatste jaren zijn waarde bij verschillende clubs, maar ook bij de nationale ploeg. Hij zal een gids zijn voor onze talenten, op en naast het veld. Hij kan op iedere aanvallende positie uit de voeten. We zijn heel gelukkig dat hij bij Beveren komt voetballen.”

AA Gent klopt tweedenationaler Dikkelvenne met 2-3

In de eerste wedstrijd van de voorbereiding beten de Buffalo’s aanvankelijk hun tanden stuk op Dikkelvenne-doelman Van Goethem. Gent speelde de eerste 45 minuten voortdurend op de helft van de thuisploeg, maar nieuwkomer Hjulsaeger (2x) en Tissoudali geraakten niet voorbij Van Goethem. Een kopbal van Samoise viel op de lat. Na de rust dwong thuisspeler Cardon een strafschop af. Hij zette de elfmeter zelf om. Vijf minuten later, na samenspel Odjidja-Bruno, stelde Van Daele gelijk. Van Goethem ging even later in de fout. Bruno, overgekomen van Zulte Waregem, scoorde zijn eerste voor Gent. Centrale verdediger versloeg op een voorzet vanop de flank zijn eigen doelman. Nasser Mazous kopte nog de aansluitingstreffer in. (FHN)

Dikkelvenne eerste helft: Van Goethem, Belmans, Maxime De Smet, Gianni De Smet, De Corte, Verheuge, De Schryver, Gilles De Smet, Schelstraete, Appiah, Van Peteghem.

Dikkelvenne tweede helft: Van Goethem, De Nauw, Van Landeghem, Seurynck, Pollet, Panneel, Jassim Mazouz, Nasser Mazouz, Pieters, Pouillon, Cardon.

Gent eerste helft: Bolat, Oladoye, Godeau, Lagae, Operi, Kums, De Sart, Castro Montes, Hjulsaeger, Samoise, Tissoudali.

Gent tweede helft: Fortin, George (77’ Cloots), Bancé, Nurio, Van Den Bergh, Odjidja, Owusu, De Bruyn (77’ Salah), Bruno, Van Daele (77’ Van Hauter), Chakvetadze.

Doelpunten: 55’ Cardon (pen. 1-0), 60’ Van Daele (1-1), 65’ Bruno (1-2), 72’ Pollet (owngoal 1-3), 83’ N.Mazouz (2-3).

© BELGA

Beerschot vlot voorbij eersteprovincialer Kontich

Beerschot heeft zijn eerste oefenmatch van deze voorbereiding met 0-5 gewonnen. Op het veld van eersteprovincialer Kontich zorgden nieuwkomer Krekovic, Coulibaly, Holzhauser (twee keer) en de teruggekeerde Placca voor de doelpunten. Trainer Peter Maes liet zowat zijn hele kern en ook enkele beloften aan bod komen. Komende woensdag speelt Beerschot op het veld van eerstenationaler Dessel Sport. (KDC)

Holzhauser, hier op archiefbeeld, scoorde meteen twee keer. © BELGA

Mexico moet twee matchen achter gesloten deuren spelen vanwege homofobe gezangen

Mexico moet zijn twee komende thuiswedstrijden zonder supporters afwerken. Die sanctie heeft de Wereldvoetbalbond (FIFA) vrijdag opgelegd vanwege homofobe gezangen door de Mexicaanse supporters. De Mexicaanse voetbalbond moet verder een boete van 65.000 dollar (ongeveer 55.000 euro) betalen.

De FIFA meldt dat Mexicaanse supporters zich bezondigden aan homofobe gezangen tijdens twee wedstrijden op het olympisch kwalificatietoernooi in maart in Guadalajara, tegen de Verenigde Staten en de Dominicaanse Republiek.

De twee komende thuisinterlands van Mexico zijn de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Jamaica in september en tegen Canada in oktober. De Disciplinaire Commissie van de FIFA opende intussen ook al een procedure voor dezelfde gezangen door Mexicaanse fans in een vriendschappelijke wedstrijd in mei tegen IJsland in het Amerikaanse Arlington (Texas).

Bongiovanni in beeld bij FC Seraing

Adrien Bongiovanni (21) is in beeld bij FC Seraing, de club van zijn geboorteplaats. De aanvallende middenvelder/hangende spits mag bij AS Monaco gratis weg ondanks een contract dat nog loopt tot juni 2022. Bongiovanni werd opgeleid bij Standard, maar weerstond in 2015 niet aan de lokroep van Monaco. In het Stade Louis II kwam hij nooit aan de oppervlakte. De Monegasken leenden hem uit aan satellietclub Cercle Brugge, Béziers en FC Den Bosch. (AR)

© Photo News

Verlaat Massimo Bruno Charleroi?

Van de drie basisspelers die einde contract waren bij Sporting Charleroi is Nicolas Penneteau vertrokken (naar Stade Reims), heeft Guillaume Gillet voor één jaar bijgetekend en is er nog geen klaarheid omtrent de toekomst van Massimo Bruno. Blijven of elders een nieuwe uitdaging aangaan? De twee zijn mogelijk. In afwachting van een beslissing traint de 27-jarige aanvallende middenvelder niet mee met de Carolo’s. (AR)

© Photo News

Eupen hervat zonder fysiek trainer

Op de eerste training van de Panda’s ontbraken niet enkel elf spelers, maar ook keeperstrainer Javi Ruiz en een fysiek trainer. De naar de Kehrweg terugkerende Ruiz zal over een paar dagen aansluiten, maar wie de naar Union Saint-Gilloise vertrokken Thibaut Meyer als fysiek trainer zal vervangen, staat nog niet vast. Van de nood een deugd makend, hielden T1 Stefan Krämer en T2 Kristoffer Andersen — zoon van Henrik, ex-speler van de Deense nationale ploeg en Anderlecht — het voornamelijk bij lichte oefeningen met bal. Geen speler die, bij deze temperatuur, zijn beklag maakte.

Waren niet present: Ortwin De Wolf (tot het einde van de maand bij Antwerp), de internationals Smail Prevljak, Carlos Embalo, Emmanuel Agbadou, Edo Kayembe en Silas Gnaka, terwijl Sibiry Keita, Isaac Nuhu, Abdul Nurudeen, Ignace N’Dri en Mamadou Koné zich nog in de verplichte quarantaine bevinden na de terugkeer uit hun thuisland.

Na Beñat San José, zijn assistent Manel Exposito en de hierboven aangehaalde Thibaut Meyer, verlaat ook Angel Cortes de club uit Ostbelgien. De beloftencoach stapt na tien jaar dienst over naar Anderlecht, waar hij de U15 voor zijn rekening zal nemen. (AR)

Jordi Amat en Stefan Kramer. © Photo News

Juventus-grootheid Giampiero Boniperti overleden

Giampiero Boniperti, de legendarische ex-speler van Juventus en nadien voorzitter van de club uit Turijn, is op 92-jarige leeftijd overleden. Als makkelijk scorende vleugelspits veroverde Boniperti tussen 1946 en 1961 vijf landstitels en twee nationale bekers met Juventus. De Italiaanse international werd in het seizoen 1947-1948 met 27 doelpunten topscorer van de Serie A. Boniperti maakte in totaal 179 goals voor Juventus. Hij was geruime tijd de topscorer aller tijden van Juventus, maar Boniperti raakte dat record kwijt aan Alessandro Del Piero.

Tussen 1971 en 1990 was Boniperti voorzitter. Onder zijn leiding veroverde Juventus zestien prijzen, waaronder de Europa Cup 1 en de wereldbeker voor clubs. Boniperti werd later benoemd tot erevoorzitter.

Beerschot versterkt zich met jonge Griekse centrale verdediger

Beerschot heeft een tweede zomeraankoop vastgelegd. De 18-jarige Griekse centrale verdediger Apostolos Konstantopoulos ondertekende een contract tot de zomer van 2024 (met optie op een bijkomend seizoen). Konstantopoulos komt over van de Griekse eersteklasser Panetolikos, waar hij vorig jaar een 25-tal keer in actie kwam. De jongste aanwinst van Beerschot kwam ook al twee keer uit voor de nationale beloftenploeg. (KDC)

