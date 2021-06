Football Talk. Genk haalt technisch vaardige middenvelder bij Ajax - KV Kortrijk wint ook tweede oefenmatch

Rode Duivels Bondscoach Martínez: “Er is geen plan an­ti-Ronaldo, anders word je afgestraft”

17:50 Met welke drie hij achteraan speelt, wist hij naar eigen zeggen nog niet. En ook over of Eden Hazard tegen Portugal aan de match begint of dient als supersub, wilde bondscoach Roberto Martínez niets kwijt. Hoe pakken de Rode Duivels het aan? “Als we van ons spel genieten, zijn we op ons best.”