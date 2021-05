Football Talk. Genk bijna rond met ex-jeugdinternational Spanje en wil contract Thorstvedt openbreken - Seizoen Bodart en Raskin voorbij

Champions' play-offs Clement: “Iedereen hield zich na die 1-1 aan het wedstrijd­plan”

16 mei Clement gooide een pluim naar zijn collega Franky Vercauteren. “Hij heeft een heel strikte discipline in Antwerp gesleept, wat het moeilijk maakt om hun verdedigend blok open te breken. Dat hadden we donderdag al ondervonden in Antwerpen en was ook vandaag lang het geval. Maar we zijn blijven beuken en zeker na de pauze weet je dat je dan tot kansen komt. In deze play-offs hebben we vooral nagelaten onze momenten te grijpen, daarom dat het ook zo vervelend was dat we meteen na die 1-0 lieten gelijkmaken. Maar iedereen hield zich vervolgens aan het plan om vooruit te blijven voetballen en kansen te creëren. Antwerp gooide nog de beuk erin en we zijn de strijd aangegaan. Daarom ben ik zo blij voor mijn jongens, en voor ons allemaal, dat we beloond zijn. Want dat had ook vroeger gekund.”