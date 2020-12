Football Talk. Gélin (Antwerp) en Voet (KV Mechelen) krijgen week schorsing met uitstel

Europa League Oudste coach van Europa en gevaarlijk trio: wat u moet weten over Club-tegenstan­der Dinamo Kiev

14:38 Stug. Niet echt ‘sexy’. Kortom: een verraderlijke ploeg. Club Brugge treft met Dinamo Kiev het team van de oudste trainer in Europa, Mircea Lucescu. Hij leidde zijn team in september nog voorbij AA Gent in de voorrondes van de Champions League.