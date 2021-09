Football Talk. Geen Van Damme bij KV Mechelen voor duel tegen Standard - Flamengo naar finale Copa Libertadores

Geen Van Damme bij KV Mechelen voor duel tegen Standard

KV Mechelen moet het morgen zonder Joachim Van Damme (30) doen tegen Standard. De middenvelder, die de voorbije twee matchen telkens 90 minuten speelde, is ziek uitgevallen. Hij trainde deze week amper mee en geraakt dus niet fit. Dat Van Damme er niet bij zal zijn, is een aderlating voor KV. Hij bracht (defensieve) stabiliteit op het middenveld. Malinwa pakte niet toevallig met hem in de ploeg twee zeges (en twee clean sheets) op rij. (ABD)

Volledig scherm © BELGA

Flamengo vergezelt titelverdediger Palmeiras naar finale Copa Libertadores

Flamengo heeft zich geplaatst voor de finale van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de UEFA Champions League. De club uit Rio de Janeiro speelt om eindwinst in een Braziliaans onderonsje tegen Palmeiras.

Flamengo had vorige week de thuiswedstrijd in de halve finales tegen Barcelona SC uit Ecuador al met 2-0 gewonnen en haalde het in de terugwedstrijd op verplaatsing met diezelfde score. Bruno Henrique maakte in het heenduel beide doelpunten en dat deed de 30-jarige spits in de return in Guayaquil opnieuw.

Flamengo, met de Belgische Braziliaan Andreas Pereira in de rangen, won de Copa Libertadores in 2019 voor de tweede keer. Vorig seizoen was Palmeiras de beste in Zuid-Amerika. Ook voor de club uit São Paulo betekende het de tweede eindzege. Palmeiras won in de finale met 1-0 van Santos, ook uit Brazilië. Deze editie rekende de titelverdediger in de halve finales in een Braziliaans duel af met Atlético Mineiro.

Palmeiras en Flamengo strijden op 27 november in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo om de Copa Libertadores.

Volledig scherm Bruno Henrique viert. © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP