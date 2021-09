Football Talk. Geen Thorgan Hazard tegen Besiktas - Lucumi verlengt bij Genk- Balanta opnieuw fit - Ibrahimovic weer out

Lucumi jaar langer bij Genk

Racing Genk is met Jhon Lucumí tot een akkoord gekomen over een contractverlenging voor een seizoen, de Colombiaan is zo aan KRC Genk verbonden tot midden 2023. De verdediger speelt sinds de zomer van 2018 in Limburg en heeft al meer dan 100 wedstrijden op de teller. “Omdat zijn contract komende zomer afliep, was de club bereid om mee te werken aan een lucratieve transfer in de afgelopen mercato, maar die is er niet gekomen”, klinkt het bij Genk. “Uit wederzijds respect hebben beide partijen de verbintenis nu met een seizoen verlengd.”

Dortmund reist zonder Thorgan Hazard naar Istanboel

Borussia Dortmund kan in de eerste groepswedstrijd van de Champions League op het veld van het Turkse Besiktas geen beroep doen op Thorgan Hazard. De Rode Duivel is nog niet speelklaar na een enkelblessure en stapte niet mee op het vliegtuig richting Istanboel. De 28-jarige Hazard kwam voor het laatst in actie op 14 augustus, op de eerste speeldag van de Bundesliga tegen Eintracht Frankfurt. Hij miste onlangs ook het WK-kwalificatiedrieluik tegen Estland, Tsjechië en Wit-Rusland. Dortmund kan woensdag evenmin rekenen op de geblesseerden Giovanni Reyna, Emre Can en Nico Schulz. Axel Witsel en Thomas Meunier horen wel tot de twintigkoppige selectie.

Ibrahimovic out met achillespeesontsteking

Zlatan Ibrahimovic is er niet bij voor AC Milan in de Champions League op het veld van Liverpool. De Zweedse steraanvaller sukkelt met de achillespees, zo bevestigde zijn trainer Stefano Pioli. “Hij ging zondag (tegen Lazio, 2-0) van het veld met een ontsteking aan de achillespees. We hoopten dat hij hersteld zou zijn, maar dat is niet het geval. Vandaag heeft hij getest met de groep maar we hebben besloten geen risico te nemen.”

De bijna 40-jarige Ibrahimovic maakte tegen Lazio zijn comeback na een knieblessure die hem vier maanden van de velden had gehouden. Hij ging in juni onder het mes en miste het EK. Tegen de Romeinen viel Ibrahimovic na een uur in en scoorde de tweede Milanese goal. In zijn afwezigheid zal de Kroaat Ante Rebic of de Fransman Olivier Giroud, hersteld van een coronabesmetting, het gewicht van de aanval moeten dragen met in steun (mogelijk) Alexis Saelemaekers.

Na Verona ontslaat ook Cagliari zijn trainer na drie speeldagen

Na amper drie speeldagen wordt het trainerskerkhof in de Serie A al gevuld. Enkele uren nadat Hellas Verona zijn coach Eusebio Di Francesco ontsloeg na een 0 op 9, besliste ook Cagliari trainer Leonardo Semplici de laan uit te sturen. Een 1 op 9 wordt hem fataal.

De 54-jarige Semplici behoedde de Sardijnse club vorig seizoen voor de degradatie (zestiende, vier punten boven de eerste zakker) maar de slechte start in de nieuwe competitie wordt hem fataal. Na een 2-2 gelijkspel tegen Spezia volgden een 4-1 nederlaag bij AC Milan en afgelopen weekend een 2-3 verlies tegen Genoa, dat een 2-0 achterstand omboog in een zege. Met een punt is Cagliari zeventiende in het klassement.

Semplici werd in februari coach van Cagliari als opvolger van ... Di Francesco, die daar toen ook werd ontslagen. Deze zomer nam hij Verona onder zijn hoede.

Barcelona kan tegen Bayern beroep doen op herstelde Piqué

FC Barcelona kan in de topaffiche van de eerste speeldag in de Champions League tegen Bayern München rekenen op Gerard Piqué. De centrale verdediger was de voorbije weken out met een kuitblessure, maar is opgenomen in de selectie voor het duel van dinsdagavond in Camp Nou. Piqué (34) kwetste zich op 21 augustus in het tweede competitieduel thuis tegen Athletic (1-1). De oud-international moest toen na een half uur worden gewisseld.

Ook Sergino Dest is speelklaar. De 20-jarige Amerikaanse rechtsachter verstuikte tijdens de WK-kwalificatiematch tegen Canada (1-1) op 6 september zijn enkel en ontbrak daarna tegen Honduras (1-4 winst). Maar Barça hoeft de ex-speler van Ajax dus niet te missen.

PSG moet Verratti, die niet tegen Club speelt, nog zeker anderhalve week missen

De blessure aan de linkerknie die Marco Verratti opliep tijdens het afgelopen WK-kwalificatieluik met Italië, houdt hem nog minstens tien dagen aan de kant. Dat bevestigt PSG. De middenvelder mist dus al zeker het Champions Leagueduel van woensdagavond op het veld van Club Brugge en de competitietopper zondag tegen Lyon. Of hij op 28 september tegen Manchester City kan meespelen, is nog afwachten.

Naast Verratti ontbreken met Sergio Ramos (kuit), Angel di Maria en Idrissa Gueye (allebei geschorst) nog enkele grote namen in de Parijse selectie voor het treffen met Club Brugge. Lionel Messi en Neymar, die afgelopen weekend rust kregen tegen Clermont, zijn er wel bij net als Kylian Mbappé. De drie supersterren kunnen tegen blauw-zwart voor het eerst samen op het veld staan.

Belgische voetbalbond zoekt 700 nieuwe scheidsrechters

Samen met amateurvleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF lanceert de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) een grote campagne om scheidsrechters aan te werven. Met een slogan, interactieve reclamespots op televisie en sociale media en een website hoopt het Belgisch voetbal snel 700 refs te rekruteren. “We hebben dringend nood aan vers bloed”, zegt Stephanie Forde van het Referee Department.

Vandaag telt het Belgisch voetbal ruim 4.000 scheidsrechters. Ongeveer een vijfde zijn jongeren tussen 15 en 22 jaar. Bijna de helft van de Belgische refs is ouder dan 40. Bijna 4 procent is zelfs ouder dan 70 jaar. De voorbije drie jaar bleef de instroom gelijk, maar stopten er meer oudere scheidsrechters.

Zonder refs echter geen voetbal. Daarom moet het aantal nieuwe scheidsrechters stevig omhoog. Met een ludieke campagne proberen de KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF vooral een jonger publiek over de streep trekken om wedstrijden in goede banen te leiden. Via de campagnewebsite ikwordscheidsrechter.be kan iedereen zich inschrijven. Het Belgisch voetbal wil meer arbiters inlijven dan er stoppen.

Doel is om het aantal refs in ons land uit te breiden tot 5.000. Van het vers scheidsrechtersbloed moet op termijn 2 procent doorgroeien tot topscheidsrechter. “Ons scheidsrechterkorps heeft dringend nood aan vers bloed”, zegt Stephanie Forde, Operations Director van het Professional Refereeing Department. “Aan de ene kant is de gemiddelde leeftijd van onze scheidsrechters gestegen tot 40 jaar en stoppen er steeds meer oudere referees. Aan de andere kant telt België steeds meer voetbalploegen en zijn er elk weekend dus ook meer wedstrijden waar een scheidsrechter nodig is.”

Verona ontslaat Di Francesco na drie speeldagen

Eusebio Di Francesco is na slechts drie speeldagen op straat gezet door zijn club Verona. Een 0 op 9 doet hem de das om. Verona verloor maandagavond met 1-0 van Bologna, nadat het eerder thuis de boot inging tegen Sassuolo (2-3) en kampioen Inter Milaan (1-3). De 52-jarige Di Francesco had deze zomer bij Hellas Verona overgenomen van Ivan Juric, die verhuisde naar Torino.

Als trainer van Sassuolo (2012-2017) en AS Roma (2017-2019) bouwde Di Francesco een reputatie op, maar hij kende ook al snelle ontslagen bij Sampdoria (8 matchen in 2019/20) en Cagliari (26 matchen in 2020/21). Als vervanger wordt de Kroaat Igor Tudor genoemd, ex-trainer van Udinese en vorig seizoen T2 van Andrea Pirlo bij Juventus.

Balanta al opnieuw fit

Sterke spieren. Éder Balanta trainde gisteren al opnieuw mee bij Club - drie dagen nadat-ie tegen KV Oostende nog van het veld moest met een verrekking aan de heupbuiger. Blauw-zwart vreesde aanvankelijk dat Balanta forfait zou moeten geven voor de komst van PSG, maar zal - indien hij geen reactie ondervindt - nu toch een beroep kunnen doen op de Colombiaanse tank. Geen overbodige luxe, zo’n verdedigende middenvelder... (NP)

Real een maand zonder Bale

Real Madrid mist morgen in het groepsduel op bezoek bij Inter aanvaller Gareth Bale. De 32-jarige Welshman ontbrak zondag al in het met 5-2 gewonnen competitieduel tegen Celta. Volgens Spaanse media kampt Bale met een blessure aan de rechterhamstring en is hij zeker een maand niet inzetbaar. Bale, die vorige week Wales met drie doelpunten nog aan de overwinning had geholpen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland, heeft de blessure op training opgelopen. De club meldt voorlopig niets over de aard van de kwetsuur. Verdediger David Alaba trainde maandag apart van de groep maar reist wel mee naar Milaan. Dat geldt behalve voor Bale ook niet voor Toni Kroos, Dani Ceballos en Ferland Mendy. Thibaut Courtois en Eden Hazard zitten uiteraard wel in de selectie van Real voor het duel met Inter. (KDZ)

RSCA maakt shortlist voor nieuwe T2

Na het vertrek van Aaron Danks en Craig Bellamy speurt Anderlecht naar minstens één nieuwe assistent. Vincent Kompany gaf aan dat paars-wit ook binnen de eigen rangen de opties zal bekijken, maar volgens onze informatie is een externe nieuwkomer evengoed een mogelijkheid. Anderlecht werkt aan een shortlist. Overigens is Bellamy teruggekeerd naar Groot-Brittannië, waar hij wil werken aan zijn gezondheid. Anderlecht benadrukt dat hij steeds welkom is op Neerpede. De club, die veel lof krijgt omdat het een complex thema niet uit de weg gaat, heeft op haar website links geplaatst om mensen met mentale problemen door te verwijzen naar gespecialiseerde instanties in Vlaanderen, Wallonië of Brussel. (PJC)

Demba Ba stopt

De Senegalese spits Demba Ba (36) zet een punt achter zijn voetbalcarrière. De aanvaller speelde dit seizoen slechts drie wedstrijden voor FC Lugano in Zwitserland, voordat zijn contract na enkele weken werd ontbonden. Bij ons is de Senegalees nog bekend vanwege zijn seizoen bij Moeskroen (2006-2007).

AC Milan vraagt onderzoek naar racisme jegens Bakayoko

De Fransman Tiemoué Bakayoko was zondagavond het slachtoffer van racisme in het competitieduel tussen zijn club AC Milan en Lazio. Bij zijn wissel kreeg de 27-jarige middenvelder een rist verwijten naar het hoofd van Romeinse supporters. “Aan de Lazio-fans en hun racistisch geschreeuw naar mij en mijn broeder Franck Kessié. Wij zijn sterk en trots op onze huidskleur. Ik heb het volste vertrouwen in mijn club dat de daders geïdentificeerd zullen worden”, schrijft hij op Instagram. Bakayoko wordt dit seizoen door Milan geleend van Chelsea. AC Milan liet gisteren weten de Italiaanse voetbalbond te hebben gevraagd een onderzoek in te stellen. “We willen dat er duidelijkheid komt over wat er precies is voorgevallen.”

