Football Talk. Geen Thomas Müller in finale WK voor clubs na positieve coronatest - KDB Cup uitgesteld

KDB Cup uitgesteld

De KDB Cup in Drongen wordt uitgesteld. In plaats van het weekend van 29 en 30 mei kiest het internationale jeugdtoernooi voor zijn vijfde editie voor 14 en 15 augustus. “Aangezien de coronapandemie ons iets langer in haar greep heeft dan aanvankelijk voorzien, zien we ons genoodzaakt om de vijfde editie van de KDB Cup te verplaatsen van 29 & 30 mei naar 14 & 15 augustus 2021", klinkt het.

Chelsea won de laatste editie in 2019.

Kevin De Bruyne.

Zeil tegen vrieskou op Stayen

Ook op Stayen wordt niks aan het toeval overgelaten om de weergoden het hoofd te bieden. Daar hebben ze de kunstmat een warm kleedje aangetrokken: een tunneldoek met warmteblazers. Op die mat wordt zaterdag in de vooravond de match tegen Zulte-Waregem gespeeld. STVV kan zich dan mits winst nagenoeg verzekeren van het behoud. (FKS)

Stayen, deze ochtend.

Croizet verlaat OHL voor Hongarije

Yohan Croizet ruilt Oud-Heverlee Leuven voor de Hongaarse topclub Ujpest FC. Dat hebben de Leuvenaars vandaag gemeld.

De bijna 29-jarige middenvelder kwam, in twee ambtstermijnen (2014-2016 en 2020-2021), 75 keer in actie voor OHL en scoorde daarin dertien keer. Dit seizoen verdween de Fransman in de studentenstad echter helemaal uit beeld.

OHL plukte Croizet in 2014 weg bij Excelsior Virton (2013-2014), dat hem bij het Franse FC Metz was gaan halen. In België voetbalde hij ook nog voor KV Mechelen (2016-2017). Tussendoor trok hij op avontuur naar het Amerikaanse Sporting Kansas (2017-2019).

Yohan Croizet (rechts).

Bayern mist Müller vanavond wegens een positieve coronatest

Bayern München-aanvaller Thomas Müller heeft positief getest op het coronavirus. De 31-jarige Duitser kan donderdagavond (19u) in het Qatarese Ar Rayyan bijgevolg niet aantreden in de finale van het WK voor clubs tegen het Mexicaanse Tigres UANL. Dat melden Duitse media.

Volgens Sky en Bild legde Müller woensdag na training een positieve coronatest af, waarna hij in isolatie ging. Bayern München heeft dit nog niet bevestigd.

Twee andere Bayern-spelers, Leon Goretzka en Javi Martinez, testten voor het vertrek naar Qatar positief op het coronavirus. Zij zitten in München in isolatie.

Müller legde een positieve coronatest af.

Volgend seizoen geen VAR-busjes meer

Vanaf volgend seizoen verdwijnen de busjes van de VAR, die nu telkens aan het stadion worden geparkeerd. In de plaats daarvan komt er een centrale regie, van waaruit de videoref de scheidsrechters zal bijstaan. Zo’n centrale regie bestaat al in een aantal grotere competities en moet er onder meer voor zorgen dat er geen technische problemen meer plaatsvinden, zoals dat nu nog al te vaak het geval is. (RN)

Volledig scherm © belga

Hernan Losada gearriveerd in Washington

Hernan Losada heeft voet op Amerikaanse bodem gezet. Zijn nieuwe club DC United postte foto’s en een filmpje van Losada’s aankomst op Twitter. Losada kondigde op 10 januari aan dat hij zijn trainersjob bij Beerschot zou inruilen voor een nieuw avontuur in de Major League Soccer. De Argentijn kon echter nog niet meteen afreizen naar de Verenigde Staten omdat hij moest wachten op zijn visum. Intussen is al het papierwerk in orde en kan Losada dus effectief in Washington aan de slag. Zijn toekomstige assistent Nicolas Frutos komt binnenkort over, als ook hij de nodige administratieve procedures heeft doorlopen. In principe start het nieuwe seizoen in de MLS half april. (KDC)

KVO-eigenaar wil FC Den Bosch overnemen, ook Sneijder mengt zich

Pacific Media Group, sinds vorig jaar hoofdaandeelhouder van KV Oostende, heeft zijn pijlen gericht op het noodlijdende FC Den Bosch. Kort na de overname van het Franse AS Nancy en het Deense Esbjerg moet de Nederlandse tweedeklasser de volgende club worden die in handen komt van de Amerikaanse zakenman Paul Conway en zijn investeringsbedrijf. Met een bod van 1,5 miljoen euro hoopt PMG onder meer Wesley Sneijder af te troeven, die Den Bosch voor een symbolisch bedrag van 1 euro schuldenvrij wil overnemen. Bedoeling is dat de ex-international van Oranje de sportieve leiding zou nemen over de Brabantse club. Naast KVO en Nancy bezit PMG ook Engels derdeklasser Barnsley FC en de Zwitserse tweedeklasser FC Thun. (TTV)

Paul Conway, de eigenaar van KVO.