Football Talk. Geen Sancho tegen Manchester City - Boyata opnieuw geblesseerd

Sancho mist duel tegen ex-club Manchester City

Borussia Dortmund kan dinsdagavond (21u) op bezoek bij het Manchester City van Kevin De Bruyne in de heenwedstrijd van de kwartfinales in de Champions League geen beroep doen op Jadon Sancho, zo maakte de club maandag bekend.

De Engelse international miste de voorbije wedstrijden al met een spierblessure en zit niet in de selectie voor de clash met de Citizens.

Voor youngster Youssoufa Moukoko is het seizoen zelfs helemaal afgelopen. De zestienjarige Moukoko liep met de Duitse U21 op het EK voor beloften in Hongarije een kwetsuur aan de ligamenten op en komt dit seizoen niet meer in actie.

Bij de Borussen zijn Rode Duivel Axel Witsel en Dan-Axel Zagadou al langer out met zware blessures. Witsel hoopt zich nog tijdig klaar te stomen voor het EK van komende zomer, al is dat toch zeer twijfelachtig. Thorgan Hazard en Thomas Meunier zijn er dinsdag wel bij in Manchester.

Volledig scherm Jadon Sancho. © AFP

Opnieuw blessure voor Boyata

De dertigjarige centrale verdediger heeft last van een hamstringblessure, nadat hij vorige week nog maar zijn rentree had gevierd na een maandenlange afwezigheid vanwege een stressfractuur in de voet. Die rentree kwam er dinsdagavond in het duel tussen België en Wit-Rusland (8-0), op de derde speeldag in groep E van de EK-kwalificaties. Bij de rust mocht Boyata toen invallen voor Jason Denayer. Net daar knelt het schoentje, althans volgens Hertha. “Als een speler drie maanden geblesseerd naast de kant staat en dan meteen een volledige helft moet spelen, kunnen er weleens dingen gebeuren”, haalde Hertha-coach Pal Dardai maandag uit tijdens een digitaal persmoment.

Door de nieuwe kwetsuur kon Boyata zondag alvast niet aantreden in het competitieduel tegen stadsgenoot Union Berlin (1-1), op de 27e speeldag in de Bundesliga. Zijn laatste minuten voor Hertha maakte hij eind vorig jaar in het duel tegen Freiburg. Ondanks het gebrek aan speelminuten werd de verdediger toch geselecteerd voor het drieluik met de Duivels. Een fitte Boyata heeft komende zomer in principe altijd zijn plaats in de 23-koppige EK-selectie. Ook bij Hertha heeft hij een cruciale rol. “Ik heb een fitte Boyata nodig”, benadrukte Dardai. “En we zullen hem ook terug fit krijgen. De club komt op de eerste plaats, want wij betalen zijn salaris.”

Volledig scherm Dedryck Boyata. © Photo News