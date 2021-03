Football Talk. Geen nieuwe besmetting bij Genk- Köln legt trainingen stil

KRC Genk heeft geen nieuwe besmettingen, trio blijft in quarantaine

De laatste testronde op corona heeft geen nieuwe besmettingen opgeleverd bij KRC Genk. Bryan Limbombe, Jere Uronen en Tobe Leysen blijven voorlopig wel nog in quarantaine.

Vorige vrijdag bevestigde de Limburgse club dat flankaanvaller Limbombe, verdediger Uronen en doelman Leysen positief hadden getest. Zij ontbraken daardoor in de halve finale van de beker tegen Anderlecht.

“Bij de coronatesten van maandag én van dinsdag zijn geen nieuwe besmettingen vastgesteld. De club nam vorige week extra voorzorgen, bovenop de al geldende strenge maatregelen. Een hele geruststelling dat het zo bij de drie recente gevallen is gebleven. En dat hopen we zo te houden”, klinkt het woensdag.

Het drietal blijft voorlopig wel nog in quarantaine. Zij ontbreken dus vrijdagavond in het competitieduel thuis tegen Standard, dat ook tegenstander is in de bekerfinale.

Bij het FC Köln van onze landgenoot Sebastiaan Bornauw is de training van woensdag geannuleerd nadat één staflid positief getest had op het coronavirus, zo maakte de club bekend.

De club onderstreept dat het gaat om een voorzorgsmaatregel die in overleg met de plaatselijke autoriteiten werd genomen. Staf en spelers ondergingen woensdag alvast een reeks sneltesten en die bleken allemaal negatief te zijn. Donderdag worden er PCR-testen uitgevoerd en als die ook negatief zijn, kunnen de trainingen weer hervat worden. Komende zaterdag wacht het competitieduel met Borussia Dortmund.

Volledig scherm Sebastiaan Bornauw © AFP

Rebic krijgt schorsing

AC Milan zal het de komende 2 wedstrijden zonder Ante Rebic moeten doen. De Kroaat pakte afgelopen weekend tegen Napoli een rechtstreekse rode kaart na protest. Volgens verschillende bronnen riep Rebic naar de scheidsrechter dat zijn moeder in de prostitutie in Napels zat. Enkele jaren geleden werd Rebic al eens geschorst voor gelijkaardige feiten in de Europa League.

Volledig scherm Rebic in duel met Coulibaly © AFP

Pogba en Cavani weer fit

Paul Pogba en Edinson Cavani stonden gisteren voor het eerst weer op het trainingsveld bij Manchester United. Beide spelers kunnen dus ook geselecteerd worden voor de wedstrijd tegen AC Milan in de Europa League. Wie er nog niet bij zal zijn, is doelman David De Gea. De Gea keerde al wel terug uit Spanje na de geboorte van zijn zoontje, maar moet eerst nog in quarantaine.

VVV-Venlo rekent voor behoud op Jos Luhukay

Jos Luhukay moet VVV-Venlo in de Eredivisie houden. De Nederlandse club presenteerde de oud-speler woensdagochtend als de opvolger van Hans de Koning, die een dag eerder werd ontslagen vanwege de slechte resultaten. De voormalige aanvaller heeft een contract tot het einde van dit seizoen ondertekend. Beide partijen hebben de intentie uitgesproken om daarna met elkaar verder te gaan.

De 57-jarige Luhukay is geboren in Venlo. Hij speelde in twee periodes voor de Limburgse club (1979-1982 en 1986-1989). Als trainer was hij vooral werkzaam in Duitsland bij Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg en Hertha BSC. Afgelopen zomer werd hij ontslagen bij FC St. Pauli en zat sindsdien zonder club.

VVV-Venlo verloor onder leiding van De Koning de laatste zeven competitieduels. De club zakte daardoor naar de vijftiende plek op de ranglijst en staat nog maar 1 punt boven de degradatiezone. VVV-Venlo en De Koning hadden eerder al besloten om na dit seizoen uit elkaar te gaan.

Technisch manager Stan Valckx van VVV speelde vroeger samen met Luhukay in Venlo. De nieuwe trainer was al in beeld voor het komende seizoen als opvolger van De Koning.

Luhukay debuteert zondag als trainer van VVV-Venlo in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Er zijn nog acht speeldagen te gaan in de Eredivisie.

