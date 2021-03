Football Talk. Geen Neymar tegen Barcelona - Blatter in herstelkliniek

Cuba roept voor het eerst spelers op die in buitenland wonen

De Cubaanse voetbalbond (AFC) heeft voor het eerst spelers opgeroepen die in het buitenland wonen. De Cubanen werken op 24 en 28 maart kwalificatiewedstrijden voor het WK in 2022 in Qatar af tegen Guatemala en Curaçao.

Vier spelers die in het buitenland actief zijn worden opgeroepen, net als zeven andere spelers die nog in Cuba voetballen maar wel al de toelating hebben gekregen om in een buitenlandse competitie aan de slag te gaan. Dat liet technisch directeur Pablo Elier Sanchez dinsdag weten op een persconferentie. De voetballers die buiten Cuba aan de slag zijn, spelen in Brazilië, Spanje en de Verenigde Staten.

De supporters en enkele leden van de nationale ploeg vroegen al langer om spelers uit het buitenland bij de nationale ploeg te betrekken, zeker omdat de resultaten niet goed waren. AFC gaf daar al een eerste keer gehoor aan in november door enkele spelers die in het buiteland spelen in te schrijven, onder wie Onel Hernandez van Norwich City, die beschouwd wordt als de beste Cubaanse voetballer. Cuba slaagde er nog maar één keer in om zich te plaatsen voor een WK voetbal, in 1938.

PSG kan nog niet op Neymar rekenen tegen Barcelona

Paris Saint-Germain moet het woensdag in de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League, in het eigen Parc des Princes tegen FC Barcelona, nog zonder sterspeler Neymar doen. De Braziliaan sukkelt nog steeds met de adductoren. PSG maakte op haar website bekend dat Neymar “zijn individuele training verderzet”. “Zijn toestand wordt de komende dagen opnieuw geëvalueerd.”

De 29-jarige Braziliaan speelde zijn laatste wedstrijd voor de Parijzenaars op 10 februari in de Franse beker bij Caen (0-1). Sindsdien staat hij aan de kant met klachten aan de adductoren. Hij miste ook al de heenwedstrijd van de achtste finales in de Champions League. PSG won die drie weken geleden met indrukwekkende 1-4 cijfers bij Barcelona.

PSG-coach Mauricio Pochettino moet woensdag verder ook de geblesseerde Juan Bernat missen. Moise Kean zit nog in isolatie na een coronabesmetting. Angel di Maria en Marco Verratti zijn hersteld van hun blessures en kunnen spelen.

Blatter viert 85e verjaardag in een herstelkliniek

Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter zal zijn 85e verjaardag in een herstelkliniek moeten vieren. De Zwitser herstelt daar van een ingrijpende hartoperatie die hij eind vorig jaar onderging. Blatter werd na de operatie een week in een kunstmatige coma gehouden. Zijn dochter Corinne Blatter meldde eind januari dat haar vader de intensive care had verlaten. Bronnen bevestigden aan persbureau DPA dat Blatter momenteel revalideert in een kliniek in het kanton Wallis.

Blatter leidde de Wereldvoetbalbond FIFA van 1998 tot 2015 tot hij, samen met toenmalig UEFA-voorzitter Michel Platini, werd geschorst vanwege een schending van de ethische regels. Dat ging onder meer om een betaling van een kleine 2 miljoen euro aan de Fransman, vermoedelijk smeergeld. Er lopen nog steeds rechtszaken tegen hem, terwijl hij voor zes jaar uit het voetbal werd verbannen.Blatter, die zijn verjaardag vanwege de coronaregels sober moet vieren, hoopt eind maart weer naar huis te kunnen.

Giannelli Imbula tekent tot eind volgend seizoen bij het Portugese Portimonense

De in België geboren Congolese middenvelder Giannelli Imbula heeft bij de Portugese eersteklasser Portimonense een contract tot medio 2022 ondertekend, zo maakte de club dinsdag bekend. De 28-jarige middenvelder zat meer dan een halfjaar zonder club, nadat zijn contract bij het Russische FC Sotsji begin september ontbonden werd. Iets meer dan een jaar geleden werd hij ook bij de Engelse tweedeklasser Stoke City aan de deur gezet, nadat zijn eerdere huurovereenkomst bij de Italiaanse eersteklasser Lecce vroegtijdig beëindigd werd.

Imbula speelde ook nog voor Marseille, Guingamp, Toulouse en Rayo Vallecano. De tweevoudige Congolese international kwam ook meermaals voor de Franse jeugdploegen uit. In 2014 stond hij na contact met toenmalig bondscoach Marc Wilmots dicht bij een selectie voor de Rode Duivels, maar uiteindelijk draaide het op niets uit.

Ploegmaat Casteels vier wedstrijden geschorst voor vliegende tackle langs achteren

Wolfsburg-speler Paulo Otavio zal vier wedstrijden moeten brommen op de strafbank na zijn spraakmakende tackle van zaterdag, in de met 2-1 verloren wedstrijd tegen Hoffenheim. De Braziliaanse linksachter trok aan de noodrem toen Dabbur alleen op weg naar doel was, nadat Koen Casteels in de toegevoegde tijd mee naar voren getrokken was voor een hoekschop. Otavio vloog wel heel stevig in langs achteren en krijgt daar nu dus de rekening voor gepresenteerd. (YGG)

Bundesliga-clubs lijden miljoenenverlies door coronacrisis

De clubs uit de Duitse Bundesliga hebben hun omzet vorig seizoen zien dalen met 217,5 miljoen euro. Dat maakte de Duitse profliga DFL bekend in een economisch rapport. De coronapandemie is vanzelfsprekend de boosdoener.

De achttien eersteklassers boekten in het seizoen 2019-2020 een totale omzet van 3,80 miljard euro. Dat is 5,4 procent minder dan de 4,02 miljard euro van het seizoen daarvoor. Toch blijft de campagne van vorig seizoen de derde beste ooit, na 2018-2019 en 2017-2018 (3,81 miljard euro). Al werd de stijgende omzet van de voorbije vijf seizoenen wel een halt toegeroepen, toen in maart de competitie werd stilgelegd. De negen resterende speeldagen werden vanaf mei wel ingehaald, maar achter gesloten deuren. Die gemiste ticketinkomsten alleen al zorgden voor een verlies van 363,5 miljoen euro.

Slechts acht eersteklassers maakten na het betalen van de belastingen winst. Dat waren er in het seizoen 2018-2019 nog veertien. En voor het huidige seizoen zijn de vooruitzichten nog slechter. Bijna het hele seizoen werd namelijk zonder fans op de tribunes gespeeld. Volgens DFL-voorzitter Christian Seifert is een verlies tot twee miljard euro mogelijk tussen 2020 en 2022. Ook in de crisis bleven de lonen de grootste kost voor clubs, met in totaal 1,44 miljard euro. Dat is een stijging met één procent ten opzichte van het seizoen 2018-2019.

Lierse Kempenzonen speelt vrijdag opnieuw met regenboogband

Lierse-kapitein Ben Santermans zal vrijdag tegen KMSK Deinze opnieuw een regenboogband dragen. De aanvoerders van alle profclubs droegen afgelopen weekend al zo’n aanvoerdersband voor de Football For All-campagne van de Pro League. Die strijdt tegen elke vorm van discriminatie. Lierse Kempenzonen breit daar dus nog een vervolg aan, uit solidariteit met alle slachtoffers van geweld vanwege hun geaardheid, geloof of afkomst. (YGG)

