Football Talk. Geen interviews bij KV Mechelen na slechte seizoenstart

Met de (elektri­sche) fiets naar het werk? Dan heb je mogelijk recht op een fietsver­goe­ding

28 juli In de zomer gelden e-bikes als hét vervoermiddel bij uitstek, zeker wanneer je ook over een degelijke regenjas beschikt. Pendel je met je elektrische fiets naar het werk, maak je bovendien mogelijk ook aanspraak op een interessante fietsvergoeding. We zetten de feiten op een rij.