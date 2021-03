Football Talk. Geen Holzhauser bij Oostenrijk - Duivels moeten Ramsey niet vrezen - “Xabi Alonso coach van Mönchengladbach”

Geen Oostenrijkse oproeping voor Holzhauser

Bij Beerschot werd smaakmaker Raphael Holzhauser dit keer niet opgeroepen voor de Oostenrijkse nationale ploeg. Tijdens de vorige twee interlandperiodes (in oktober en november) maakte Holzhauser wél deel uit van de selectie en verzamelde hij ook zijn eerste twee caps. Nu zat de Kielse draaischijf in de ruime voorselectie, maar viel hij uiteindelijk af.

Bij Beerschot zijn nu enkel Yan Vorogovskiy (Kazachstan), Abdoulie Sanyang (Gambia) en Stipe Radic (U20 Kroatië) weg voor interlands. Musashi Suzuki (Japan) en Ismaila Coulibaly (Mali) zaten bij hun land in de voorselectie, maar moesten geblesseerd afhaken. Voor Coulibaly zou het de eerste oproeping zijn geweest.

Volledig scherm Raphael Holzhauser. © Photo News

Oostende-aanvaller Sakala mist interlands met Zambia door voetblessure

Fashion Sakala reist niet af naar de Zambiaanse nationale ploeg voor de interlands tegen Algerije en Zimbabwe. Dat maakte KV Oostende bekend. De aanvaller sukkelt met een voetblessure, die hij zaterdag in de competitiewedstrijd bij Moeskroen (0-1) opliep. Sakala werd op Le Canonnier na 82 minuten naar de kant gehaald.

Fashion Sakala is dit seizoen één van de revelaties in de Jupiler Pro League. De 24-jarige Zambiaan scoorde in 26 competitiewedstrijden 13 goals en gaf 3 assists. Mede dankzij zijn goals staat Oostende op drie speeldagen van het einde van de reguliere competitie nog steeds vierde, de laatste Play-off 1-plek.

Volledig scherm Sakala zal zich niet bij de nationale selectie voegen © BELGA

Poolse president speldt Robert Lewandowski commandeurskruis Poolse ridderorde op

Bayern München-aanvaller Robert Lewandowski heeft maandag het commandeurskruis van de Poolse ridderorde Polonia Restituta ontvangen, dat is één van de hoogste onderscheidingen in Polen. Het lintje werd hem opgespeld door president Andrzej Duda, grootmeester van de orde.

De Wereldvoetballer van het jaar werd beloond voor “zijn prestaties in het voetbal en voor het promoten van Polen in het buitenland”. In het presidentieel paleis in Warschau noemde Duda Lewandowski “een nationale held” en “een toonbeeld van perfectie”.

De 32-jarige Lewandowski hiep Bayern vorig seizoen aan de treble landstitel-beker-Champions League, maar is nog lang niet verzadigd. “Missschien als ik later op de bank zit, zal ik terugdenken aan de trofeeën die ik won, maar nu heb ik daar nog te veel ambitie voor”, vertelde hij.

Volledig scherm Lewandowski. © REUTERS

Portugal moet Pepe missen voor eerste drieluik kwalificaties

Portugal kan komende week niet rekenen op Pepe tijdens de eerste drie kwalificatiewedstrijden op weg naar het WK voetbal van 2022 in Qatar. De 38-jarige verdediger van FC Porto kampt met een spierblessure in zijn rechterbeen.

Pepe liep de blessure op in de competitiewedstrijd bij Portimonense, die met 1-2 werd gewonnen. Luis Neto van Sporting Lissabon werd intussen opgeroepen als zijn vervanger.

Eerder moest ook doelman Rui Patricio (Wolverhampton) al forfait geven met een hoofdblessure. Hij kreeg vorige week in de competitiewedstrijd tegen Liverpool een knie van ploegmaat Conor Coady tegen het hoofd en bleef nadien even roerloos op de grond liggen. Zijn toestand is stabiel, maar hij revalideert verder in Engeland.

Portugal opent haar WK-kwalificatiecampagne woensdag met een thuiswedstrijd tegen Azerbeidzjan. Die wordt door de coronarestricties in Turijn afgewerkt. Zaterdag en volgende week dinsdag volgen uitwedstrijden bij Servië en Luxemburg.

Volledig scherm Pepe. © REUTERS

Wales mist aanvoerder tegen Rode Duivels

Aaron Ramsey mist woensdag de trip naar België en zes dagen later moet hij ook de thuiswedstrijd tegen Tsjechië aan zich voorbij laten gaan, nadat hij een blessure bij zijn club Juventus heeft opgelopen. De 30-jarige voormalige middenvelder van Arsenal miste de laatste twee wedstrijden van Juventus en in Italië werd gemeld dat hij pas na de interlandperiode fit zou zijn. Toch nam Wales Ramsey in de selectie voor hun eerste WK-kwalificatiewedstrijd voor 2022, interim-manager Robert Page zei dat de Football Association of Wales de speler eerst zelf wilde onderzoeken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Xabi Alonso nieuwe coach van Borussia Mönchengladbach”

Borussia Mönchengladbach komt met een verrassende naam op de proppen als opvolger van Marco Rose, die aan het einde van het seizoen naar Borussia Dortmund trekt. Xabi Alonso moet volgens BILD de nieuwe coach worden van ‘Die Fohlen’.

De 39-jarige Alonso beëindigde in 2017 zijn glansrijke carrière als voetballer bij Bayern München nadat hij eerder voor Real Sociedad, Eibar, Liverpool en Real Madrid speelde. Bij laatstgenoemde club begon Alonso zijn carrière als jeugdtrainer. In 2019 maakte de voormalig Spaanse middenvelder de overstap naar Real Sociedad, waar hij coach werd van het beloftenelftal. Met dat elftal staat Alonso momenteel vijfde op het derde Spaanse voetbalniveau.

In zijn tijd bij Bayern München leerde Alonso goed Duits en dat is volgens BILD een belangrijk gegeven geweest bij de zoektocht naar een nieuwe coach. Rose maakte bekend aan het einde van het seizoen te vertrekken naar Borussia Dortmund. Sinds die bekendmaking is Borussia Mönchengladbach ver weggezakt in de Bundesliga. De ploeg staat momenteel tiende. Afgelopen weekend werd Schalke 04 met 0-3 verslagen, maar daarvoor werd slechts één keer gelijkgespeeld in zes wedstrijden.

Volledig scherm Xabi Alonso. © photo_news

Positieve Carolo’s missen interlands

De resem coronabesmettingen waarmee Sporting Charleroi begin vorige week geconfronteerd werd en de quarantaine die ermee gepaard gaat, heeft gevolgen voor de internationals: Ilaimaharitra (Madagaskar), Rezaei (Iran), Berahino (Burundi) en Zajkov (Macedonië) zijn niet kunnen ingaan op hun selectie. Ook Gholizadeh (Iran) niet, omdat zijn echtgenote Yasaman Fermani, die deel uitmaakt van de vrouwenploeg van Charleroi, eveneens positief testte.

Fall (allereerste selectie Senegal) en Botaka (Congo) zijn daarentegen wel mogen vertrekken, vermits hun drie Covidtests binnen de 10 dagen telkens een negatief resultaat opleverden. (AR)

Volledig scherm Rezaei is een van de spelers die zich niet bij de nationale selectie kan voegen. © BELGA