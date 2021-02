Football Talk. Geen Bodart bij Standard - U21 van Anderlecht in quarantaine

Buitenlands voetbal Eden Hazard over terugkeer van Lukaku en co naar Jupiler Pro League en vele blessure­leed: “Einde van de wereld niet”

8 februari Het Engelse magazine On The Front Foot kon Eden Hazard (30) strikken voor een uitgebreide babbel. Over zijn dromen, onze Jupiler Pro League en uiteraard het vele blessureleed. “Het is het einde van de wereld niet. Ik kan nu meer tijd met mijn kinderen doorbrengen.”