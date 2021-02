Football Talk. Geen Bodart bij Standard - U21 van Anderlecht in quarantaine - Supporters Sint-Truiden moedigen spelers aan

Geen Bodart bij Standard

Standard kan vanavond niet rekenen op Arnaud Bodart. De doelman sukkelt sinds het bekerduel in Seraing vorige week met de quadriceps en hij staat straks niet in doel tegen Kortrijk. Een streep door de rekening van de Rouches. Bodart heeft zich sinds vorig jaar ontpopt tot een betrouwbaar sluitstuk. “Het is een groot verlies”, weet ook Mbaye Leye. De Standard-coach roteerde vorige week niet tegen Seraing “om de continuïteit te garanderen”.

Supporters Sint-Truiden moedigen aan in aanloop naar bekerclash tegen Genk

De bekermatch morgen, in en tegen Genk, beroert heel STVV en niet in het minst de supporters. Toen staf en spelers vanochtend het oefenveld in de Sint-Jansstraat betraden, werden ze geconfronteerd met het spandoek ‘Ve wille vloj’, of in het AN, ‘wij willen vlaai’. Moet je weten dat de traditie wil dat ze in Sint-Truiden en op Stayen smurfentaart (abrikoos belegd met witte chocoladeschilfers) eten als ze de concurrent en aartsvijand uit Genk een hak kunnen zetten. ‘Ve wille vloj’ wil dus zoveel zeggen als ‘jullie moeten winnen in Genk.” (FKS)