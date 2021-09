Football Talk. Geblesseerde Jadon Sancho keert terug naar Manchester United - Falcao keert terug naar Spanje

Geblesseerde Jadon Sancho keert terug naar Manchester United

Jadon Sancho heeft de Engelse selectie verlaten. De 21-jarige winger liep deze week op training een kneuzing op en miste daardoor het WK-kwalificatieduel van donderdag in Hongarije (0-4).

De Engelse bond bevestigt zaterdag dat Sancho (22 caps, drie goals) ook de wedstrijden tegen Andorra (zondag in Londen) en Polen (woensdag in Warschau) mist. Hij is inmiddels teruggekeerd naar Manchester United en raakt volgens de FA wel speelklaar voor de competitiematch tegen Newcastle op 11 september. Engeland is met 12 op 12 leider in groep I.

Jadon Sancho stapte deze zomer voor 85 miljoen euro over van Borussia Dortmund naar Manchester United. Na invalbeurten tegen Leeds en Southampton stond hij op speeldag drie tegen Wolverhampton voor het eerst in de basis.

Volledig scherm Sancho. © AFP

Falcao naar Vallecano

De Colombiaanse international Radamel Falcao zet zijn carrière verder bij Rayo Vallecano. De 35-jarige Falcao was transfervrij na zijn vertrek bij het Turkse Galatasaray. Daar speelde hij sinds 2019. De aanvaller had er nog een (lucratief) contract tot het einde van het seizoen maar dat werd deze week in onderling overleg ontbonden.

Falcao voetbalde eerder in Spanje voor Atletico Madrid, tussen 2011 en 2013. Hij was er goed voor 70 goals in 91 matchen en won er de Europa League en Copa del Rey. De Colombiaan heeft ook een verleden bij River Plate, Porto, Monaco, Manchester United en Chelsea. Hij speelde al 91 keer voor de nationale ploeg en maakte daarin 35 treffers.

Volledig scherm © EPA

Hongaarse aanvoerder Szalai mist komende interlands na positieve coronatest

De Hongaarse nationale ploeg moet het in zijn twee volgende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Albanië en Andorra zonder kapitein Adam Szalai stellen. De 33-jarige spits van het Duitse Mainz heeft positief getest op het coronavirus, zo bevestigt de Hongaarse bond zaterdag.

Szalai (74 caps, 24 goals) gaat in quarantaine en heeft de selectie inmiddels verlaten. Hongarije speelt zondag in Albanië en woensdag thuis tegen Andorra. Na vier speeldagen staan de Hongaren met 7 op 12 derde in groep I achter Engeland (12 op 12) en Polen (7 op 12).

Donderdagavond stond Szalai nog 90 minuten op het veld tegen Engeland (0-4). De FIFA startte na die match een onderzoek omdat de Hongaarse supporters zich in de Puskas Arena in Boedapest schuldig maakten aan racisme tegenover de Engelse spelers.

Volledig scherm Adam Szalai. © Photo News