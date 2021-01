Football Talk. “Frutos op shortlist Indepediente” - Premier League blijft doorgaan ondanks lockdown

“Frutos op shortlist Independiente”

De Argentijnse traditieclub Independiente moet binnenkort op zoek naar een nieuwe coach. Argentijnse journalisten berichtten gisteren dat Nicolás Frutos (39) op de shortlist staat. De huidige assistent-trainer van Anderlecht speelde voor Independiente, alvorens in 2006 naar paars-wit te verhuizen. Anderlecht was gisteren niet op de hoogte van de belangstelling voor Frutos, in de omgeving van de T2 viel te horen dat een overstap zeker niet tot de intenties behoort. Frutos is zeer gelukkig bij Anderlecht en voelt zich thuis in België. (PJC)

Volledig scherm © Photo News

Premier League blijft doorgaan ondanks lockdown

Het voetbal in de Premier League blijft doorgaan, hoewel Brits premier Boris Johnson maandag opnieuw een lockdown aankondigde. Volgens Sky Sports maakt de regering een uitzondering voor de zogenoemde elite-sporten, om te blijven trainen en - achter gesloten deuren - wedstrijden te spelen. Vanzelfsprekend blijven de strikte coronaregels wel van kracht in de betreffende sporten. In de Premier League zijn de afgelopen weken wel enkele duels afgelast omdat sommige clubs zwaar door het virus waren getroffen.

Arsenal verhuurt William Saliba aan Nice

OGC Nice kan tot het einde van het seizoen rekenen op de diensten van verdediger William Saliba. De negentienjarige Fransman wordt gehuurd van Arsenal. Beide clubs maakten de huurdeal bekend. Nice bedong ook een aankoopoptie.

Arsenal plukte Saliba in de zomer van 2019 voor om en bij de dertig miljoen euro weg bij Saint-Etienne. De Gunners lieten de verdediger nog een seizoen op huurbasis bij Saint-Etienne. Afgelopen zomer maakte hij voor het eerst zijn opwachting in Londen, maar zijn eerste half jaar draaide uit op een grote mislukking. De Fransman kwam geen enkele keer in actie tot dusver.

Nice staat in de Ligue 1 voorlopig tegenvallend twaalfde, met 22 punten na 16 duels. In de Europa League was de groepsfase het eindstation voor de Zuid-Fransen. Begin december werd coach Patrick Vieira ontslagen.

Benfica en Vertonghen laten punten liggen in hervatte match

Benfica heeft twee punten laten liggen op het veld van Santa Clara bij de hervatting van de zondag stopgezette competitiewedstrijd. Het werd 1-1. Jan Vertonghen speelde bij de bezoekers de hele wedstrijd. Het duel in Ponta Delgada, de thuishaven van Santa Clara, werd zondag na zeven minuten stilgelegd omdat het veld omwille van hevige regenval onbespeelbaar was geraakt. Darwin Nunez (33.) bracht de bezoekers voor rust op voorsprong, maar Fabio Cardoso maakte op het uur gelijk. Benfica slaagde er niet meer in een tweede keer te scoren. In de tussenstand in de Portugese Primeira Liga is Benfica derde, met 28 punten na 12 speeldagen. Stadsrivaal Sporting leidt met 32 punten. Santa Clara is zevende.

Volledig scherm © EPA

José Mourinho spreekt voor halve finale van zijn belangrijkste duel als Spurs-coach

De wedstrijd tegen Brentford in de halve finale van de League Cup is de “belangrijkste” voor Tottenham Hotspur sinds José Mourinho er trainer is. Dat zei de Portugese coach in zijn voorbeschouwing op de ontmoeting van morgenavond. Brentford speelt in de Engelse tweede klasse.

Sinds november 2019 is Mourinho hoofdcoach bij de Spurs, de Londense topclub die in 2008 voor het laatst een prijs pakte. “Daarom hecht ik ongelofelijk veel waarde aan deze wedstrijd. Tottenham heeft heel lang geen prijs gewonnen en nu zijn we er heel dicht bij. We willen deze periode afsluiten.”

Dat de League Cup in Engeland, na de Premier League en de FA Cup, doorgaans als een veredelde troostprijs wordt gezien, deert Mourinho niet. “Voor mij is elke prijs belangrijk, vooral voor een club die al tien jaar niets heeft gewonnen. Als we nu twee keer winnen, hebben we weer iets. Daar gaat het om.”

De andere halve finale van het toernooi gaat woensdag tussen Manchester United en Manchester City, evenals Tottenham kandidaten voor de titel in Engeland.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Engelse clubs mogen in League Cup wel vijf maal wisselen

De vier overblijvende teams in de Engelse League Cup mogen in de halve finales en finale trouwens vijf wissels doorvoeren. In Engeland is al het hele seizoen een debat gaande om ook opnieuw vijf wissels toe te laten in de Premier League, zoals het geval was vlak na de coronacrisis. Een wijziging van die regel komt er (voorlopig) nog niet.

In bijna heel Europa gelden dit seizoen vijf wisselmogelijkheden voor de clubs. Engeland vormt daarin een uitzondering. Ook in de Jupiler Pro League was het lange tijd niet toegestaan vijf maal te wisselen. Sinds 26 december keurde de Raad van Bestuur van de Pro League het voorstel goed en is het wel mogelijk.

Joey Barton krijgt zijn ontslag als coach van derdeklasser Fleetwood Town

Joey Barton, een enfant terrible van het Engelse voetbal, is maandag ontslagen als hoofdcoach bij derdeklasser Fleetwood Town. De intussen 38-jarige oud-middenvelder van Manchester City, Marseille en Newcastle United was sinds april 2018 aan de slag bij Fleetwood. Vorig seizoen leidde hij de club naar de play-offs voor promotie naar de Championship. Promoveren lukte echter niet. Dit seizoen staat de club teleurstellend tiende.

Barton werd tijdens zijn spelerscarrière omwille van de foute redenen een begrip in de voetbalwereld. Hij raakte meermaals betrokken bij vechtpartijen, op en naast het veld. Het kostte hem tal van schorsingen, een voorwaardelijke en een effectieve gevangenisstraf. Ook van schokkende uitspraken maakte hij zijn handelsmerk.

Anderhalf jaar geleden moest hij zich als coach van Fleetwood nog voor het gerecht verantwoorden voor het toebrengen van slagen en verwondingen aan een trainer van de tegenstander. Zijn spelerscarrière eindigde in 2017 nadat de Engelse voetbalbond (FA) hem voor 18 maanden schorste na te hebben gegokt op voetbalwedstrijden.

Volledig scherm © Photo News

Alex Sandro (Juventus) test positief

Juventus heeft bekendgemaakt dat Alex Sandro een positieve test heeft afgelegd op het coronavirus. Juve liet de Braziliaanse flankspeler een extra test ondergaan, omdat hij milde symptomen van het virus vertoonde. Hij bevindt zich inmiddels al in isolatie.

De 29-jarige Alex Sandro, 21-voudig Braziliaans international, speelt sinds de zomer van 2015 voor Juventus. Hij is er vaste basisspeler op de linkerflank. Dit seizoen kwam hij in tien duels in actie voor de Bianconeri.

Eerder testten onder meer Paulo Dybala en Cristiano Ronaldo positief bij Juventus.

Volledig scherm © Photo News

Moeskroen verslaat Kortrijk in oefenduel

Moeskroen heeft maandag in een vriendschappelijke wedstrijd met 2-1 gewonnen van Kortrijk. De thuisploeg kwam al na vijf minuten op voorsprong langs Beni Badibanga. Het was meteen de ruststand op Le Canonnier. Charles-Andréas Brym verdubbelde in de 70e minuut de voorsprong van Les Hurlus. Kortrijk lukte via Jovan Stojanovic (84.) nog een aansluitingstreffer, maar dichter kwamen de Kerels niet.

Moeskroen, de rode lantaarn in 1A, speelt zaterdag (9 januari) zijn eerste competitieduel van 2021 op het veld van Zulte Waregem. Kortrijk, de nummer acht, ontvangt die dag KRC Genk.

Trofee Raymond Goethals 2020 verschoven naar 22 maart 2021

De verkiezing van de Trofee Raymond Goethals 2020, aanvankelijk voorzien op maandag 7 december 2020 maar noodgedwongen uitgesteld als gevolg van de sanitaire omstandigheden, zal op maandag 22 maart 2021 plaatsvinden. De Trofee Raymond Goethals wordt toegekend aan de beste Belgische coach van het jaar. De genomineerden na de eerste stemronde zijn Marc Brys (OHL), Philippe Clement (Club Brugge) en Ivan Leko (inmiddels ex-Antwerp FC).

De Prijs Dominique D’Onofrio 2020 wordt voor deze editie losgekoppeld van de Trofee Raymond Goethals en zal op maandag 8 maart worden overhandigd. Komen in aanmerking: spelers die niet ouder zijn dan 20 en het voorbije anderhalf jaar debuteerden in de Jupiler Pro League. (AR)

Volledig scherm In december 2019 won Philippe Clement de Raymond Goethals Trofee. © BELGA

Kingsley Coman is weer fit na dijbeenblessure

Bayern München kan tijdens de competitiewedstrijd bij Borussia Mönchengladbach opnieuw rekenen op aanvaller Kingsley Coman. De Fransman, die afgelopen zomer de winnende treffer maakte in de Champions League-finale tegen PSG, hervatte de trainingen na een dijbeenblessure.

Naast Coman konden ook verdediger Bouna Sarr, middenvelder Marc Roca en aanvaller Joshua Zirkzee opnieuw aansluiten bij de groep. Het viertal miste de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe jaar, de 5-2 zege van zondag tegen Mainz. Buitenspeler Serge Gnabry liep tegen Mainz een scheenbeenblessure op. Hij trainde maandag niet, maar uit onderzoek bleek dat de blessure niet al te ernstig is

Volledig scherm Kingsley Coman. © Pool via REUTERS

Edgar Davids wordt trainer in Portugese derde klasse

Voormalig Nederlands international Edgar Davids (47) gaat aan de slag als hoofdtrainer van de Portugese derdeklasser SC Olhanense. De oud-speler van onder meer Ajax, Juventus en Tottenham was sinds de zomer assistent-trainer bij het Nederlandse Telstar. Daarvoor was hij kort werkzaam bij Oranje onder 20. Van 2012 tot 2014 was hij hoofdtrainer bij de Engelse club Barnet FC.

Olhanense speelde van 2009 tot 2014 op het hoogste niveau van Portugal, maar sinds 2014 gaat het in sportief opzicht een stuk minder met de club. Momenteel staat Olhanense op de vierde plaats met 13 punten uit zeven duels.

Volledig scherm Edgar Davids. © ANP

STVV in beroep tegen schorsing voor Caufriez

STVV heeft beroep aangetekend tegen de vier speeldagen schorsing die opgelegd waren aan Maximiliano Caufriez. Dat bevestigde de KBVB . De verdediger van de Kanaries zal zich morgen/dinsdag voor de Disciplinaire Raad nogmaals verantwoorden met het oog op strafvermindering.

Caufriez kreeg vorige week een schorsing van vier speeldagen en 3.000 euro boete opgelegd. Die sanctie is het gevolg van zijn rode kaart tegen Standard. In het begin van de tweede helft op Sclessin ging Caufriez stevig in duel met Gavory. De STVV-verdediger onderschepte een hoge bal, maar ging te driest in en plantte zo zijn studs op de knie van zijn Franse opponent. Scheidsrechter Lothar D’Hondt duwde hem de rode kaart onder de neus. Daarvoor werd hij drie wedstrijden geschorst.

Caufriez werd begin dit seizoen - toen nog als speler van Waasland-Beveren - al vier speeldagen (waarvan één met uitstel) geschorst wegens slaan naar OHL-verdediger Kotysch. Die voorwaardelijke speeldag stond nog open en werd vorige week tot uitvoering gebracht, waardoor de verdediger dus in totaal vier speeldagen geschorst is.

STVV tekende echter beroep aan en verschijnt morgen om 12.30 uur voor de Disciplinaire Raad. Eerder besliste ook Club Brugge de schorsing voor Hans Vanaken aan te vechten. De Gouden Schoen houdt zijn pleidooi om 12.30 en hoopt zijn schorsing van vier speeldagen te kunnen verminderen.

Volledig scherm Maximiliano Caufriez. © Photo News

Braziliaanse Edina Alves mag wedstrijden leiden op WK voor clubteams

De wereldvoetbalbond FIFA heeft zeven scheidsrechters aangeduid voor het WK voor clubteams dat volgende maand in Qatar wordt gespeeld. Bij hen een vrouw, de Braziliaanse Edina Alves.

De FIFA zegt dat met de aanstelling van Edina Alves “het pad wordt verdergezet dat startte op het WK U17 in 2017 in India, waar de Zwitserse Esther Staubli een match leidde”. Twee jaar later was de Uruguayaanse Claudia Umpierrez twee keer referee op het WK U17 in Brazilië. Inmiddels waren er ook al vrouwelijke scheidsrechters in topcompetities als de Champions League en de Bundesliga.

De zes andere scheidsrechters zijn Mario Escobar uit Guatemala, de Uruguayaan Leodon Gonzalez, de Nederlander Danny Makkelie, Mohammed Abdulla Mohammed uit de Verenigde Arabische Emiraten, de Senegalees Maguette Ndiaye en Abdelkader Zitouni uit Tahiti.

Het WK voor clubs, met zeven deelnemers, vindt van 1 tot 11 februari plaats in Doha. Bayern München verdedigt de kleuren van Europa als laureaat van de Champions League. De winnaar volgt op de erelijst Liverpool op.

Lege stadions deprimeren CEO van Borussia Dortmund

Hans-Joachim Watzke, de CEO van de Duitse topclub Borussia Dortmund, heeft het steeds moeilijker met de lege tribunes in de Bundesliga. De baas van onder meer Axel Witsel, Thomas Meunier en Thorgan Hazard aanvaardt dat er door de coronacrisis achter gesloten deuren wordt gespeeld, maar vindt dat het voetbal zijn ziel verliest.

“De sfeer maakt mij elke maand meer en meer depressief”, zegt hij in Kicker. “Nu zit je daar in die steriele omgeving. Met afstand, met maskers. Verschrikkelijk.”

Toen de coronacijfers enkele maanden geleden de goede kant opgingen, mocht er opnieuw een beperkt aantal fans de matchen bijwonen. Maar vandaag zijn de stadions voor hen weer verboden terrein.

“Toen we zo’n 10.000 toeschouwers in het stadion hadden tegen Gladbach en Freiburg, had ik van pure vreugde tranen in de ogen, en velen met mij”, aldus Watzke.

De CEO van Dortmund vreest dat de economische gevolgen van de pandemie zich zullen laten voelen, maar is wel tevreden dat er toch tv-inkomsten zijn en de fans de matchen kunnen volgen via het scherm. “De kijkcijfers maken meer en meer duidelijk dat het voetbal de mensen minstens een beetje afleiding en vreugde schenkt in deze moeilijke tijden”, voegde hij eraan toe.

Volledig scherm Hans-Joachim Watzke. © Photo News

W.-Beveren stelt Zwitser Roger Stilz aan als sportief directeur

De Zwitser Roger Stilz is de nieuwe sportief directeur van Waasland-Beveren. Stilz (43) werkte de voorbije 4,5 jaar als hoofd jeugdopleiding bij FC St. Pauli in de Duitse tweede klasse. De voormalige middenvelder heeft ook ervaring als assistent-coach bij Hamburg en Nürnberg.

In een mededeling zegt Waasland-Beveren dat Stilz “zal samenwerken met de huidige leiders binnen de club om de sportieve structuur verder te professionaliseren en verder te bouwen op de fundamenten die al gelegd werden sinds de komst van Bolt Football Holdings (de nieuwe clubeigenaars, red.) in september”.

“Ik kijk ernaar uit om deze nieuwe uitdaging aan te gaan bij Waasland-Beveren”, zegt de Zwitser. “Ik wil graag het hele Bolt team bedanken om me dit vertrouwen en deze verantwoordelijkheid te geven. Ik ben heel opgetogen dat ik deel van deze familie mag worden.”

Waasland-Beveren sloot het jaar af op de zestiende plaats in de Jupiler Pro League met 19 punten uit evenveel matchen. Volgende week maandag (11 januari) hervat de ploeg van Nicky Hayen de competitie met een duel op Standard in het kader van de vooruitgeschoven 30e speeldag.

Volledig scherm De Freethiel, de thuishaven van Waasland-Beveren. © BELGA

Bilbao ontslaat trainer Garitano ondanks overwinning, Marcelino is opvolger

Athletic Bilbao heeft trainer Gaizka Garitano de laan uitgestuurd ondanks een 1-0-overwinning tegen Elche in de Spaanse Liga. De Basken hadden slechts één keer gewonnen in de laatste zeven wedstrijden en stonden voorlopig negende in de stand. Bilbao stelde nadien Marcelino Garcia Toral aan als opvolger

"Athletic Bilbao heeft besloten niet langer met Gaizka Garitano door te gaan als trainer, nadat hij op 5 december 2018 promoveerde van de B-ploeg", verklaarde de club. "Athletic Bilbao wil hem graag bedanken voor zijn toewijding en resultaten die hij heeft gebracht sinds hij bij het eerste team kwam."

Vorig seizoen bracht Garitano de Basken naar de Spaanse bekerfinale tegen het Real Sociedad van Adnan Januzaj. Een finale die nog steeds niet plaatsvond. De wedstrijd werd immers uitgesteld vanwege het coronavirus.

Bilbao stelde nadien de 55-jarige Marcelino Garcia Toral aan als opvolger, die eerder onder meer bij Villarreal en Valencia aan de slag was. Marcelino ondertekent een contract tot juni 2022.

