Football Talk. Fred Rutten en PSV hebben mondeling akkoord - Mancini wil aanblijven als coach van Italië

Fred Rutten en PSV hebben mondeling akkoord

Fred Rutten (59) heeft een mondeling akkoord bereikt met PSV, dat in hem de ideale ervaren man ziet naast de nieuwe hoofdtrainer Ruud van Nistelrooy. De Eindhovense club is bezig om de gemaakte afspraken op papier te zetten. Als die van handtekeningen zijn voorzien kan de club de nieuwe staf officiëel presenteren.

Rutten was van januari tot april 2019 trainer van RSC Anderlecht waarna hij zonder club zat. Nu kan de Nederlander zijn trainerscarrière nieuw leven inblazen als assistent-trainer bij PSV in de Eredivisie. Daarmee keert hij terug naar het oude nest want van 2002 tot 2006 was hij al assistent bij de Eindhovenaren.

Christian Eriksen kapitein in oefenduel tegen Servië

Dinsdagavond neemt Denemarken het in het Parken-stadion in Kopenhagen op tegen Servië. Voor het eerst sinds zijn hartstilstand in de EK-wedstrijd tegen Finland, keert Eriksen terug naar de plek des onheils. Bondscoach Kasper Hjulmand maakte bekend dat Eriksen de aanvoerdersband zal dragen. Al gaf Hjulmand wel toe dat Kasper Schmeichel, de kapitein afgelopen zaterdag tegen Nederland, met het idee kwam.

Tegen Oranje maakte Eriksen zijn wederoptreden bij de Deense nationale ploeg. Twee minuten na zijn invalbeurt was de Deen meteen goed voor een heerlijk doelpunt. Denemarken verloor wel met 4-2.

Franco Foda stopt als bondscoach van Oostenrijk

Vier dagen nadat Oostenrijk in de halve finales van de Europese play-offs voor het WK in Qatar met 2-1 werd uitgeschakeld door Wales, heeft de Oostenrijkse bondscoach Franco Foda aangekondigd dat hij het voor bekeken houdt. De 55-jarige Duitser neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het missen van de WK-kwalificatie. Zo zei hij maandag op een persconferentie. Dinsdag zit hij voor het laatst op de bank bij Oostenrijk, tijdens de oefeninterland in Wenen tegen Schotland.

“Ik heb de voorbije dagen veel nagedacht. Gisterenavond heb ik dan de knoop doorgehakt”, zei Foda. Maandagvoormiddag lichtte hij zijn spelers in. “Het was een grote eer bondscoach te zijn en met deze ploeg te werken.”

De voormalige coach van Kaiserslautern en Sturm Graz werd in oktober 2017 aangesteld als bondscoach van Oostenrijk. Na de nederlaag tegen Wales loopt zijn contract af op 31 maart. Onder Foda boekte Oostenrijk vorig jaar voor het eerst een zege op een EK-eindronde (3-1 tegen Noord-Macedonië). De Oostenrijkers zouden uiteindelijk in de achtste finales sneuvelen tegen de latere Europese kampioen Italië. Oostenrijk wacht sinds 1998 op een WK-deelname.

Recordaantal toeschouwers op EK vrouwenvoetbal in Engeland

Honderd dagen voor de start van het EK vrouwenvoetbal in Engeland (6-31 juli) is de ticketverkoop officieel van start gegaan. Intussen vond al meer dan de helft van de 700.000 beschikbare tickets in voorverkoop een afnemer. Dat heeft de Europese voetbalbond (UEFA) maandag bekendgemaakt.

De UEFA maakt zich op voor een recordopkomst. Het vorige record voor een EK vrouwenvoetbal dateert van de editie van 2017 in Nederland. Toen werden 240.000 kaartjes verkocht.

De resterende tickets worden verkocht volgens het ‘first come, first served-principe’. Ze kosten tussen 5 en 50 pond (6-60 euro). De Red Flames treden op het EK aan in poule D. Ze nemen het op tegen Frankrijk, Italië en IJsland.

Nederlander Dennis Higler fluit België - Burkina Faso

De Nederlandse scheidsrechter Dennis Higler (36) moet de vriendschappelijke interland tussen de Rode Duivels en Burkina Faso van dinsdagavond (20.45 uur) in het Lotto Park in Anderlecht in goede banen leiden. Dat heeft de Europese voetbalbond (UEFA) maandag bekendgemaakt.

In een ver verleden floot Higler enkele wedstrijden in de Belgische tweede afdeling. Eind vorig jaar was hij de ref in de WK-kwalificatiewedstrijden Faeröer-Israël (0-4) en Cyprus-Malta (2-2). Het duel met Burkina Faso is de tweede vriendschappelijke wedstrijd voor de Rode Duivels tijdens deze interlandperiode. Zaterdag speelde het team van Roberto Martinez in Dublin 2-2 gelijk tegen Ierland.

Mancini wil aanblijven als bondscoach van Italië

Roberto Mancini heeft maandag op een persconferentie te kennen gegeven dat hij zin heeft om verder te doen als bondscoach van Italië, hoewel de Azzurri er net als vier jaar geleden niet bij zullen zijn op het WK. Hij geeft zichzelf wel nog enkele dagen om erover na te denken.

De Europese kampioen werd vorige week donderdag in Palermo verrassend met 0-1 uitgeschakeld door Noord-Macedonië in de Europese play-offs. “Ik heb de voorbije dagen met de bondsvoorzitter gesproken. Ik denk dat we op één lijn zitten”, aldus Mancini. “De komende dagen zullen we nog verder praten. Maar laten we eerst aan de wedstrijd van dinsdag denken (oefeninterland tegen Turkije, red.). Nadien zullen we verder overleggen en bekijken welke zaken verbeterd kunnen worden.”

Na het fiasco van vorige week pleitten de Italiaanse bondsvoorzitter Gabriele Gravina en aanvoerder Giorgio Chiellini ervoor om verder te gaan met Mancini, die vier jaar geleden werd aangesteld. “We moeten opnieuw beginnen en op een andere manier denken”, uitte de bondscoach zich al over de nabije toekomst van de Squadra Azzurra. Waarom zou hij aanblijven? “Ik ben nog jong. Het is mijn doel om het EK en het WK te winnen. Mijn werk bevalt me nog”, vertelde Mancini, die nog een contract heeft tot 2026.

Mancini bedankte diegenen die hem hebben gevraagd om aan te blijven. “Het doet me plezier dat het werk van de afgelopen vier jaar geapprecieerd wordt. Er was niet alleen de eindzege op het EK, maar er was ook een reeks wedstrijden zonder nederlaag. Dat was geen toeval.”

Pepe terug bij Portugal voor cruciale play-offs

De Portugese voetbalploeg heeft verdediger Pepe voor de finale van de WK-barrages terug opgeroepen. De 39-jarige centrale verdediger van FC Porto ontbrak vorige week tegen Turkije omdat hij positief had getest op het coronavirus. Zonder hun leider achterin won Portugal in Porto met 3-1 van de Turken. Danilo, normaal een verdedigende middenvelder, vulde Pepe’s positie in.

De 123-voudige international sloot vandaag weer aan op het trainingsveld. Portugal strijdt dinsdag tegen Noord-Macedonië om een plek op het WK. Noord-Macedonië zorgde donderdag in Palermo voor een verrassing door Europees kampioen Italië in de halve finales van de WK-barrages met 1-0 te verslaan. Het doelpunt viel pas in de 92ste minuut.

“We zullen niet liegen: we hadden allemaal verwacht dat we tegen Italië zouden moeten spelen”, zei middenvelder João Moutinho daarover. “Maar namen, nummers en statistieken zeggen niets. Ieder land op dit niveau kan winnen. Noord-Macedonië zal er dinsdag ook alles aan doen om ons te verslaan.”

Santi Mina voor de rechter na beschuldiging seksueel misbruik

Opmerkelijk nieuws uit Spanje. Celta de Vigo-speler Santi Mina zal volgende week voor de rechter verschijnen na aanklacht van seksueel misbruik. De feiten dateren van 2017; hij was toen nog speler van Valencia. Samen met David Goldar staat hij terecht voor het seksueel misbruiken van een vrouw. Het slachtoffer heeft er naar verluidt een depressie, grote angst en posttraumatisch stressstoornis aan over gehouden. De Spaanse voetballer riskeert een celstraf van acht jaar.

Marko Marin (ex-Anderlecht) stopt na dit seizoen met voetballen

Marko Marin (33) heeft laten weten dat hij geen intentie heeft om zijn contract bij de Hongaarse grootmacht Ferencvaros te verlengen. Het Duitse wonderkind heeft zijn veelbelovende toekomst nooit kunnen waarmaken. Bij Chelsea kon hij in zijn eerste seizoen wel charmeren, maar daar bleef het bij. In 2015 maakt Marin de overstap naar Anderlecht, dat hem huurde van Chelsea. Hoewel Marin in Brussel als een held werd ontvangen, heeft hij bij Anderlecht nooit zijn potentiële klasse laten zien. De zoveelste speler die ondanks zijn groot talent, het nooit heeft kunnen waarmaken bij de Blues.

Koscielny hangt schoenen aan de haak na beschuldigingen van racisme

Ex-Arsenal verdediger Laurent Koscielny hangt zijn schoenen aan de haak. De Fransman zat al sinds januari bij de reserven van Bordeaux door zijn hoog salaris en mindere prestaties. Enkele dagen geleden verscheen er een artikel in een Franse krant waarin de ultra’s van Bordeaux hem een racist noemen. Onacceptabel en onrespectvol volgens Koscielny. De hele entourage, de club en hijzelf ontkennen dan ook de beschuldigingen. Het nieuws van de laatste dagen hebben een diepe indruk nagelaten op de Fransman en zijn familie. Hij zag dan ook geen andere optie dan te stoppen met het voetbal.

Koscielny won drie keer de FA Cup en de Community Shield met Arsenal. Hij verzamelde ook 52 caps voor het Franse nationale elftal. Bij Bordeaux kon hij echter nooit overtuigen. Bordeaux staat op een troosteloze laatste plaats met 22 punten uit 29 wedstrijden.

Hugo Broos speelt met Zuid-Afrika 0-0 gelijk tegen Guinea in Kortrijk

Bafana Bafana, het nationale elftal van Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos, speelde in het Guldensporenstadion 0-0 gelijk in een vriendschappelijke interland tegen Guinea. Het fel verjongende team van Broos bestond quasi enkel uit spelers die in de eigen competitie actief zijn. Eén van de weinige “buitenlanders” was Lyle Foster, nu op weg naar de titel in 1B met Westerlo en twee jaar geleden aan de slag bij Cercle Brugge. Foster versierde de meeste kansen maar kon de nul ook niet van het bord krijgen. Halfweg de tweede helft trof Makgopa de paal voor Zuid-Afrika. Guinea, met Cissé (Seraing) in de basis en Konate (STVV) en Dansoko (Deinze) als invallers, manifesteerde zich vooral in het laatste kwartier.

“Dit was onze eerste oefenmatch na de dramatische WK-uitschakeling door Ghana, en eigenlijk is het uitblijven van goals het enige minpunt”, analyseerde Broos. “Want we creëerden kansen en dat was wat ik van dit jonge team wilde zien. Of we klaar zijn om dinsdag in Lille tegen wereldkampioen Frankrijk voldoende weerwerk te bieden is een andere zaak. Hoe dan ook: ons doel is juni, met de kwalificaties die beginnen voor de Africa Cup 2023. Daar moeten we bij zijn, anders is mijn opdracht mislukt.” (LUVM)

Mile Svilar tekent voor 5 jaar bij AS Roma

Na weken van geruchten is het ook eindelijk officieel: Svilar tekent voor 5 jaar bij Roma. Het ooit zo beloftevolle keeperstalent verlaat Benfica transfervrij en keept voortaan in de Italiaanse hoofdstad. Svilar doorliep de jeugdrangen van RSC Anderlecht, maar vertrok naar Benfica omdat hij in Brussel te weinig kansen kreeg.

Bij Roma zal de Belgische doelman, al koos hij officieel voor de Servische nationale ploeg, zijn carrière nieuw leven proberen in te blazen. Svilar speelde in vijf seizoen amper acht wedstrijden voor Benfica.

Van Gaal uit quarantaine, aan de zijlijn in oefenwedstrijden

De Nederlandse bondscoach Louis van Gaal is teruggekeerd op het trainingsveld in Zeist. Hij zat de voorbije dagen in isolatie, nadat hij dinsdag positief had getest op het coronavirus.

Van Gaal was sinds vorige week vrijdag verkouden. Hij mocht na vijf dagen uit isolatie, mits hij klachtenvrij is. De 70-jarige trainer heeft geen klachten meer en daardoor kon hij de training weer leiden. De voorbije twee dagen deed zijn assistent Danny Blind dat tijdens besloten trainingen.

De snelle terugkeer is een meevaller voor Van Gaal. De bondscoach schakelt met Oranje in aanloop naar het WK van eind dit jaar in Qatar over naar een ander spelsysteem. Hij wil vooral deze week gebruiken om de spelers daaraan te laten wennen en ze uit te leggen wat hij van ze verwacht.

Het Nederlands elftal speelt zaterdag in Amsterdam een oefenwedstrijd tegen Denemarken. Dinsdag volgt een vriendschappelijk duel met Duitsland, eveneens in de Johan Cruijff ArenA.

Burak Yilmaz stopt bij Turkse nationale ploeg na penaltydrama tegen Portugal

De 36-jarige spits was duidelijk ontgoocheld. In de 85ste minuut kreeg de Turkse kapitein dé kans om zijn land op gelijke hoogte te brengen met Portugal. Na een VAR-interventie kreeg Turkije een strafschop, die Yilmaz zelf wilde omzetten. Hij trapte de bal echter hoog over en Portugal ging door. In het interview na de match was de teleurstelling groot. Hij vertelde de pers dat hij de jeugd nu een kans wilde geven en per direct zou stoppen als international. Burak Yilmaz begon in 2006 als international en kon in 77 wedstrijden 33 keer scoren. Daarmee is hij de op één na beste topschutter van zijn land. Bij Lille blijft hij wel gewoon voetballen.

Durkin verlaat STVV, Kanaries verliezen oefenpot tegen Westerlo

Chris Durkin verlaat Sint-Truiden. De defensieve middenvelder keert meteen terug naar eigen land en tekent bij het Amerikaanse DC United. De club neemt de 22-jarige over via het Allocation Order-systeem, en sloot daarvoor een overeenkomst met Houston FC. STVV vangt iets meer dan 600.000 euro voor de middenvelder, ongeveer de helft van wat ze drie jaar geleden op tafel legden.

KVC Westerlo en STVV speelden gisteren een oefenpot. De leider uit 1B won met 2-1 na doelpunten van Soumah en Paulet, Teixeira maakte de Truiense goal. Bij STVV maakte Steve De Ridder zijn comeback na maanden blessureleed. (NVE)

Özil uit selectie gezet bij Fenerbahçe

Bij de Turkse topclub Fenerbahçe is de Duitse voormalige international Mesut Özil uit de kern gezet.

Een reden voor de opmerkelijke beslissing werd niet meegedeeld. Volgens de krant Fanatik is het een beslissing voor onbepaalde duur. Ook zijn ploeggenoot Ozan Tufan werd uit de kern gezet. Nog volgens Turkse media dringt Özil aan op een vertrek richting de Noord-Amerikaanse Major League Soccer.

De 33-jarige Duitser met Turkse roots werd begin vorig jaar als een held onthaald in Istanboel, nadat hij transfervrij was overgekomen van Arsenal. De Londenaars waren toen maar wat blij van zijn loodzware contract af te zijn. Aan de Bosporus kon de wereldkampioen van 2014 echter niet verhullen dat zijn carrière al een tijdje in het slop zat. Al snel stak er kritiek op en Fenerbahçe-voorzitter Ali Koc liet vorig jaar verstaan dat “Özil zich beter wat meer op het voetbal zou concentreren”. Ook de relatie met huidig coach Ismail Kartal zou bijzonder stroef zijn.

Fenerbahçe wacht al sinds 2014 op een nieuwe Turkse landstitel. Vorig seizoen werd het team derde, na grote rivalen Besiktas en Galatasaray. Ook dit jaar lijkt een nieuwe landstitel er niet te komen. Met het einde van het seizoen stilaan in zicht, staan ze alweer op de derde plaats, met liefst zeventien punten minder dan de verrassende leider Trabzonspor, dat vijf punten meer heeft dan Konyaspor. Enige troost: Besiktas (8e) en Galatasaray (15e) doen het dit seizoen nog een pak slechter.

Jermain Defoe (39) heeft laatste doelpunt gemaakt

Voormalig Engels international Jermain Defoe zet op zijn 39ste definitief een punt achter zijn carrière. Dat maakte hij bekend in een bericht op zijn sociale media.

“Na 22 jaren in het spel heb ik beslist te stoppen met profvoetbal. Het was een heel lastige beslissing, en een waarover ik veel heb overlegd met familie en vrienden”, schrijft Defoe, die vorig seizoen nog de titel pakte met het Schotse Rangers. Zijn laatste wedstrijden speelde hij voor Sunderland in de League One.

Defoe debuteerde in 1999 als zeventienjarige bij West Ham United. De pocketaanvaller (1m71) droeg ook het shirt van Bournemouth, Tottenham (waarmee hij in 2008 de League Cup won), Portsmouth, Toronto, Rangers en Sunderland. De aanvaller kwam tussen 2004 en 2017 57 keer uit voor de Engelse nationale ploeg, waarvoor hij twintig doelpunten maakte. Hij nam deel aan het WK 2010 en EK 2012.

Dick Advocaat keert als “klankbord” terug bij Utrecht

Dick Advocaat keert terug bij FC Utrecht. De 74-jarige Hagenaar gaat fungeren als klankbord voor interim-hoofdtrainer Rick Kruys, die het seizoen afmaakt als vervanger van de ontslagen René Hake.

Advocaat was in het seizoen 2018-2019 hoofdtrainer van FC Utrecht. Onder zijn leiding plaatste de ploeg zich via de play-offs voor Europees voetbal. Advocaat werkte daarna ook nog bij Feyenoord en hij was bondscoach van Irak. Eind november legde hij daar zijn functie neer. Tussen oktober 2009 en april 2010 had Advocaat de Rode Duivels onder zijn hoede, die hij verliet voor de Russische nationale ploeg.

Utrecht, zevende in de Eredivisie, heeft met viervoudig belofteninternational Othmane Boussaid een Belg in de rangen. “Dick kent de club natuurlijk en heeft ook al eerder met Rick samengewerkt”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam. “Het was een nadrukkelijke wens van Rick om Dick toe te voegen aan de staf, zodat hij een extra mogelijkheid om te klankborden heeft. We zijn blij dat Dick paraat staat met zijn jarenlange ervaring.”

België wint openingswedstrijd in en tegen Finland

De Belgische U19 heeft zijn eerste wedstrijd van de Elite Tour in de kwalificaties voor het EK later dit jaar met 1-3 gewonnen in en tegen Finland. Finland was baas in het openingskwartier, maar het was België dat op voorsprong kwam dankzij een fraai lobje van PSV-aanvaller Johan Bakayoko (16.). Even later bracht Mario Stroeykens (21.) de mannen van bondscoach Wesley Sonck 0-2 voor vanop de stip, nadat een Finse verdediger de Anderlecht-aanvaller had neergemaaid. Na de rust bediende diezelfde Stroeykens Luca Oyen (Genk, 60.) voor de 0-3. Helemaal in het slot scoorde Topi Keskinen (90.) nog tegen na een blunder van doelman Keo Boets.

Italië en Duitsland speelden in dezelfde groep 2-2 gelijk, waardoor België alleen aan de leiding komt. Zaterdag treffen de Belgen, nog altijd in Finland, om 10u Duitsland. Dinsdag volgt om 16u30 Italië. Alleen de groepswinnaars mogen naar het EK, van 18 juni tot 1 juli in Slovakije.

Chelsea krijgt toelating om tickets te verkopen voor Champions League en FA Cup

De Britse regering heeft woensdag een nieuwe regeling getroffen met Chelsea, dat opnieuw tickets mag verkopen voor de Champions League en de FA Cup. Voor uitwedstrijden in de Premier League mag de club van Romelu Lukaku ook opnieuw kaartjes verkopen.

Chelsea wordt al sinds 10 maart streng gestraft door de Britse regering omdat eigenaar Roman Abramovitsj banden heeft met Vladimir Poetin. Er gold een verbod op de ticketverkoop, maar die wordt nu dus enigszins versoepeld. Voor thuiswedstrijden in de Premier League blijft het verbod wel gelden. De vrouwenploeg mag opnieuw tickets verkopen. De opbrengsten moeten telkens worden doorgestort aan de organisator van de competitie.

Op 6 april ontvangt Chelsea in de Champions League Real Madrid. In het weekend van 16 en 17 april treffen de Londenaren stadsgenoot Crystal Palace in de halve finales van de FA Cup, op Wembley. Abramovitsj, eigenaar sinds 2003, liet nog voor de Engelse sancties ingingen weten dat hij de club wil verkopen. Die verkoop is aan de gang, onder leiding van een Amerikaanse investeringsbank.

Vanzeir over rode kaart en schorsing: “Rode kaart was terecht, heisa errond niet”

De schorsing van Dante Vanzeir is halverwege. De Rode Duivel was het onderwerp van de zesde aflevering van de Unionist en had het even over zijn rode kaart tegen Charleroi. “Het ging allemaal snel voor mij op dat moment in de wedstrijd. Het was naar mijn gevoel onschuldig omdat ik niemand wou kwetsen”, aldus Vanzeir. “De rode kaart was terecht, maar de heisa errond misschien niet.”

Ten Hag favoriet op Old Trafford

Erik ten Hag is in gesprek met Manchester United om de nieuwe coach op Old Trafford te worden. De huidige Ajax-coach zou de opvolger moeten worden van Ralf Rangnick, die in november op interim-basis de scepter overnam van de ontslagen Ole Gunnar Solskjaer.

Hoewel Ten Hag in Engeland als grote favoriet wordt gezien voor de job, is de Ajax-coach niet de enige kandidaat. Ook Mauricio Pochettino, die onder druk staat bij Paris Saint-Germain, Sevilla-coach Julen Lopetegui en Luis Enrique, bondscoach van Spanje, staan op de lijst bij Manchester United.

Ten Hag, eerder coach van Go Ahead Eagles, het tweede van Bayern München en FC Utrecht, heeft nog een contract tot medio 2023 bij Ajax. Daarmee werd hij twee keer kampioen van Nederland, won hij twee keer de beker en één keer pakte hij de Johan Cruijff Schaal. Hoogtepunt van de coach bij Ajax was uiteraard het seizoen 2018/2019 waarin de Amsterdammers de halve finale van de Champions League haalden door in de knock-outfase Real Madrid en Juventus uit te schakelen.

Dit seizoen werd Ajax door Benfica uitgeschakeld in de Champions League. De Amsterdammers verdedigen in de competitie een voorsprong van twee punten op PSV, ook de tegenstander in de bekerfinale op 17 april.

Fans Liverpool en City niet opgezet met onbereikbaar FA Cup-duel in Londen

Naar goede gewoonte worden de halve finales en finale van de FA Cup in Wembley gespeeld. Dus ook het duel tussen Liverpool en Manchester City op 10 april. Dat plan stuit door geplande spoorwerkzaamheden op verzet van beide kampen.

Zowel vanuit Manchester als vanuit Liverpool rijden door de spoorwerkzaamheden geen directe treinen naar Londen. Ondanks talloze oproepen van supporters van beide clubs om de wedstrijd elders te spelen, wil de Engelse voetbalbond daar niets van weten. “We werken nauw samen met zowel Network Rail als National Express (de Engelse evenknie van de NMBS, red.) om een oplossing te vinden zodat supporters van beide ploegen met zo min mogelijk hinder heen en weer kunnen reizen naar de wedstrijd.”

Niet voldoende voor beide supportersverenigingen. In een gezamenlijk statement laten er geen gras over groeien. “Voor de supporters is het geen kwestie van ‘we gaan naar Wembley’, maar van ‘hoe komen we bij Wembley?’. Er zijn het hele weekend geen directe treinen vanuit Liverpool of Manchester. We vragen beide clubs, de FA en Wembley om een andere locatie te overwegen en om voor één keer te denken aan de supporters.”

Vooral de terugreis vormt een groot probleem. Met name voor de Liverpool-fans. Door de werkzaamheden vertrekt de laatste trein naar huis ongeveer twee uur nadat de wedstrijd is begonnen. Ze hebben daarna een zeer krappe overstap op een andere trein.

Ook de burgemeesters van Manchester en Liverpool ondertekenen het protest. Ze vrezen dat alle 64.000 fans met de auto zullen gaan, wat voor chaos zou kunnen zorgen.

Al in september werd de FA gewaarschuwd voor de mogelijke problemen rond de planning, maar die waarschuwing heeft de voetbalbond destijds naast zich neergelegd.

Lukaku uitgeroepen tot beste speler in Italië van het seizoen 2020-2021

Romelu Lukaku is door de Italiaanse voetballersorganisatie AIC uitgeroepen tot Speler van het Seizoen 2020-2021. Maandag werden de trofeeën uitgereikt aan de laureaten, al vond er geen traditioneel gala plaats.

Lukaku had vorig seizoen met 24 goals en 11 assists een groot aandeel in de eerste titel van de Nerazzurri sinds 2010. De Rode Duivel, die intussen voor Chelsea speelt, maakt logischerwijze ook deel uit van het type-elftal, waarin hij een plaats heeft naast doelman Gianluigi Donnarumma (Milan), verdedigers Achraf Hakimi (Inter), Stefan de Vrij (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Theo Hernandez (Milan), middenvelders Nicolò Barella (Inter), Franck Kessie (Milan), Federico Chiesa (Juventus) en aanvallers Luis Muriel (Atalanta) en Cristiano Ronaldo (Juventus).

“Het is een eer”, zegt Lukaku in een communiqué de van AIC. “Ik wil iedereen die op mij heeft gestemd bedanken en vooral mijn teamgenoten, want zonder de ploeg zou dit niet gelukt zijn. We hebben samen gewonnen, met de trainer steeds aan onze zijde, net zoals de club en de supporters. In de Serie A spelen was een kinderdroom en ik heb er alles aan gedaan om ook in Italië succesvol te zijn. Voor Cristiano Ronaldo eindigen is niet iets wat je vaak overkomt, voor mij hoort hij bij de beste drie spelers uit de geschiedenis, een speler die mij echt op een ander niveau heeft gebracht. Deze prijs is een echte vertrouwensboost voor de toekomst.”

De jury bestond, naast de spelers uit de Serie A, uit trainers, scheidsrechters en de huidige en voormalige bondscoaches van Italië.

FIFA kijkt naar ranking van 31 maart bij samenstellen van potten voor WK-loting

Volgende week vrijdag, op 1 april (17u Belgische tijd), wordt in de Qatarese hoofdstad Doha geloot voor de groepsfase van het WK. Om de samenstelling van de potten voor die loting te bepalen, zal de wereldvoetbalbond FIFA de ranking van 31 maart hanteren. Dat bevestigt de organisatie.

Er zullen bij de loting acht groepen van vier worden samengesteld. Gastland Qatar zit in pot 1 en krijgt positie A1. De zeven hoogst gerangschikte landen in het FIFA-klassement van volgende week donderdag vervoegen Qatar in de eerste pot. België staat al lange tijd op nummer 1 en zal dus zeker reekshoofd zijn, net als Brazilië, titelverdediger Frankrijk, Argentinië, Engeland en Spanje. Europees kampioen Italië (6e) en Portugal (8e) moeten nog aan de bak in de barrages en maximaal een van hen zal het WK halen.

Pot 2 zal bestaan uit de teams gerangschikt op posities 8-15, pot 3 uit de teams op posities 16-23 en pot 4 uit de teams op posities 24-28. In die laatste pot komen ook de winnaars van de twee intercontinentale play-offs en de laatste Europese ploeg die zich via de barrages plaatst (Schotland, Oekraïne, Wales of Oostenrijk, die route A in de UEFA-barrages vormen en hun finale pas in juni afwerken). De twee andere Europese tickets worden volgende week verdeeld na de finales in route B (Polen of Zweden/Tsjechië) en route C (Italië, Noord-Macedonië, Portugal of Turkije).

Ploegen uit dezelfde confederatie kunnen niet bij elkaar in de groep belanden, met uitzondering van Europese landen. Die zijn met dertien en dus zullen vijf van de acht poules bestaan uit twee Europese teams.

Portugal ziet ook invallersdoelman Anthony Lopes afhaken

Portugal kan in de barrages voor het WK niet rekenen op Anthony Lopes. Het sluitstuk van Lyon, bij de nationale ploeg tweede keuze na Rui Patricio, is niet fit, zo bevestigt de Portugese voetbalbond. Als vervanger is José Sa van Wolverhampton opgeroepen.

De 31-jarige Lopes is na verdediger Pepe (corona) en middenvelder Ruben Neves (blessure) al de derde speler die afhaakt. Tiago Djalo (Lille) en Vitinha (Porto) vervoegden de selectie.

Portugal neemt het donderdag in Porto op tegen Turkije. In geval van succes speelt de Seleçao op 29 maart, opnieuw in Porto, om een WK-ticket tegen Europees kampioen Italië of Noord-Macedonië.

Finalissima tussen Italië en Argentinië op 1 juni in Wembleystadion

De Finalissima tussen Italië en Argentinië, de respectievelijke Europese en Zuid-Amerikaanse kampioen, wordt op 1 juni in het Londense Wembleystadion gespeeld, zo maakte de Europese Voetbalconfederatie UEFA dinsdag bekend.

De vriendschappelijke interland tussen de kampioenen van beide continenten wordt gespeeld om de start van de samenwerking tussen de UEFA en de CONMEBOL, respectievelijk het Europese en Zuid-Amerikaanse voetbalorgaan, te vieren. Beide confederaties ondertekenden eind vorig een protocol om hun samenwerking tot 30 juni 2028 te bekrachtigen. De Finalissima wordt het eerste gemeenschappelijke evenement van beide organen. Vanaf 2022 zullen ze ook een kantoor delen in Londen.

Disciplinaire Raad verwerpt beroep Eupen na afgekeurde goal tegen AA Gent

De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal heeft het beroep dat Eupen had aangetekend in de zaak van het afgekeurde doelpunt tegen AA Gent verworpen, zo maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdag bekend. Volgens de Disciplinaire Raad was het beroep “ontvankelijk, maar ongegrond”.

In het competitieduel van de 27e speeldag op 12 februari werd de gelijkmaker van Eupen-spits Prevljak op vrije trap door scheidsrechter Lawrence Visser afgekeurd. Dat gebeurde vanwege een voorafgaande duwfout in de muur op Hjulsager door Müsel.

De Buffalo’s wonnen aan de Kehrweg met 0-1 maar Eupen legde zich daar niet bij neer en diende klacht in bij het Referee Department. Daar besloot men op 22 februari die klacht af te wijzen, maar de Panda’s procedeerden dus verder.

Louis Van Gaal heeft corona

De Nederlandse bondscoach Louis van Gaal (70) heeft dinsdagochtend een positieve coronatest afgelegd. Hij gaat daarom in quarantaine. Oranje bereidt zich voor op oefenduels tegen Denemarken en Duitsland.

De Nederlandse voetbalbond bevestigde het nieuws op zijn website. “Bondscoach Louis van Gaal heeft vanochtend (dinsdag, red.) positief getest op corona. Dat betekent dat hij de komende dagen in Woudschoten in isolatie gaat. De overige leden van de technische staf - Danny Blind, Henk Fraser en Frans Hoek - nemen tot zijn terugkeer de taken over”, stelt de federatie. Van Gaal gaf maandag in het Nederlandse oefencentrum in Zeist nog een persconferentie en leidde een training.

Het Nederlands elftal speelt zaterdag in de Johan Cruijff ArenA tegen Denemarken. Drie dagen later is Duitsland Oranjes oefentegenstander in Amsterdam. Nederland is, net als de Rode Duivels, geplaatst voor het WK in Qatar.

Franck Kessié vanaf volgend seizoen bij FC Barcelona

De kogel is door de kerk. AC Milan-sterkhouder Franck Kessié heeft een contract getekend bij FC Barcelona. Het hing al een tijdje in de lucht, maar gerenommeerd journalist Gianluca Di Marzio weet dat de transfer in kannen en kruiken is. De Ivoriaan slaagde voor zijn fysieke proeven en tekende voor vier seizoenen bij de Spaanse grootmacht. Kessié zal een goede 7 miljoen euro per jaar verdienen.

Dion De Neve op weg naar KV Kortrijk

Flankaanvaller Dion De Neve verlaat Zulte Waregem en zet eerstdaags zijn handtekening onder een contract bij aartsrivaal KV Kortrijk. Het jeugdproduct van Essevee kwam dit seizoen al zeventien keer in actie voor Zulte Waregem, maar kiest toch voor een avontuur bij KVK. (IVDA)

PSV mikt op Van Nistelrooy als trainer en Rutten (ex-RSCA) als zijn rechterhand

Bij PSV is Ruud van Nistelrooy nog steeds de belangrijkste kandidaat om komend seizoen de opvolger van Roger Schmidt te worden. De coach van Jong PSV gaf eerder dit kalenderjaar aan nog niet beschikbaar te zijn, maar is nu toch weer in beeld om trainer van PSV 1 te worden.

De aanstaande algemeen directeur Marcel Brands vindt hem de geschikte man, in combinatie met een meer dan geroutineerde eerste assistent. PSV heeft voor die rol Fred Rutten op het oog, die naar verluidt ook daadwerkelijk geïnteresseerd is in deze functie. Als hij ‘ja’ zegt, en dat is net als bij Van Nistelrooy nog niet zeker, wordt de Twentse trainer full-time onderdeel van de technische staf.

Rutten (59) was eerder drie jaar hoofdcoach en vijf jaar assistent-trainer bij PSV en heeft een schat aan ervaring in de top van het betaald voetbal. Zo was hij ook hoofdcoach van Schalke 04, FC Twente, Feyenoord, Vitesse en Anderlecht. Van Nistelrooy lijkt in de constellatie met Rutten mogelijk tóch het comfort te voelen om de stap naar het eerste elftal te kunnen maken.

Dybala mag Juventus aan einde van seizoen verlaten

Juventus zal in principe geen nieuw contract aanbieden aan zijn Argentijnse aanvaller Paulo Dybala. Zijn huidige overeenkomst loopt in juni af. “Met de komst van Vlahovic (in januari, red.) was zijn positie niet langer centraal op het veld. We verkiezen om de beslissing te nemen zijn contract niet te verlengen”, aldus Juve-bestuurder Maurizio Arrivabene, geciteerd door verschillende Italiaanse media.

De 28-jarige Dybala voetbalt sinds 2015 bij Juventus. Aan het begin van het seizoen werd hij benoemd tot vice-aanvoerder, maar een aantal blessures zorgden ervoor dat hij bij de Italiaanse topclub minder in het stuk voorkwam. Volgens de toonaangevende Gazzetta dello Sport staan verschillende clubs, waaronder Inter Milaan en Atlético Madrid, klaar om de Argentijnse goalgetter in te lijven.

