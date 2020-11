Football Talk. Francesco Totti test positief, ook Real-spelers Militao besmet - Skomina leidt Club-Dortmund

Francesco Totti test positief

Francesco Totti (44) is besmet met het coronavirus. De voormalige Italiaanse topvoetballer voelde zich al enkele dagen ziek en had onder meer een lichte koorts.

Volgens Italiaanse media zou zijn toestand niet al te ernstig zijn. Vorige maand verloor het gewezen boegbeeld van AS Roma zijn vader Enzo op 76-jarige leeftijd aan de gevolgen van een coronabesmetting. De man had ook last van andere aandoeningen zoals suikerziekte.

Eder Militao test positief bij Real

Real Madrid-verdediger Eder Militao heeft positief getest op het coronavirus. Dat meldt de Spaanse topclub. Voor de rest bleek niemand van de spelersgroep of staf op dit moment besmet. Afgelopen weekend speelde Militao, een Braziliaanse verdediger, nog de hele match tegen Huesca en ging meteen in quarantaine.

Volledig scherm Eder Militao. © Photo News

Bayern trekt contractaanbieding voor David Alaba in

Bayern München heeft de aanbieding voor een nieuw contract voor David Alaba ingetrokken. Dat heeft voorzitter Herbert Hainer laten optekenen. Voor de 28-jarige Alaba, wiens contract aan het einde van dit seizoen afloopt, lag een nieuw vijfjarig contract klaar.

“We hebben David en zijn makelaar een tijdje geleden een heel goed aanbod gedaan. Tijdens het laatste gesprek hebben we aangegeven dat we eind oktober duidelijkheid wilden. We hadden tot dit weekend nog niets vernomen en hebben daarom contact opgenomen”, aldus Hainer tegenover lokale media.

“Het antwoord luidde dat het aanbod niet naar wens was en dat wij er nog eens over na moesten denken. We hebben toen besloten het aanbod helemaal in te trekken.” Alaba speelt al sinds 2008 bij Bayern. Hij won met de club twee keer de Champions League, vorig seizoen en in 2013. De verdediger vierde in München ook al negen landtitels.

Volledig scherm Alaba. © EPA

Topref Skomina leidt Club Brugge-Dortmund

De UEFA heeft de Sloveense topref Damir Skomina aangesteld als scheidsrechter voor het duel op de derde speeldag in de groepsfase van de Champions League tussen Club Brugge en Borussia Dortmund, komende woensdag in het Jan Breydelstadion.

De 44-jarige Skomina is internationaal actief sinds 2002. Hij floot al finales van de Europese Supercup (2012), Europa League (2017) en Champions League (2019).

Hij zal voor de tweede keer een duel van Club Brugge leiden. Eerder was hij ref tijdens de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Europa League, in het voorjaar van 2015, in het Jan Breydelstadion tegen het Oekraïense Dnipro Dnipropetrovsk.

Skomina leidde vier maal een interland van de Rode Duivels, waaronder de nederlaag van de Duivels in de kwartfinales van Euro 2016 tegen Wales (3-1) en de overbodige groepswedstrijd op het WK van 2018 tegen Engeland (1-0 zege).

Woensdag zal hij worden bijgestaan door assistent-scheidsrechters Jure Praprotnik en Tomaz Klancnik en vierde scheidsrechter Dragoslav Peric, allen ook Slovenen. De Italiaan Marco Guida is de videoref van dienst.

Club Brugge begon de groepsfase van de Champions League met een 4/6 na een 1-2 zege bij Zenit en een 1-1 gelijkspel tegen Lazio. Dortmund telt voorlopig drie punten na een 3-1 nederlaag tegen Lazio en een 2-0 zege tegen Zenit.

Volledig scherm Skomina. © Photo News

Sion telt tweeëntwintig positieve gevallen

Het Zwitserse FC Sion is zwaar getroffen door het coronavirus. De club bevestigde maandag dat dertien spelers en negen stafleden een positieve controle hebben afgelegd.

Het competitieduel van woensdag tegen Luzern werd uitgesteld, net als twee andere wedstrijden in de Zwitserse liga, Chiasso tegen Neuchatel Xamax en Vaduz tegen Servette de Genève.

Zwitserse clubs, in casu Xamax en Servette, kunnen om uitstel vragen als minstens zes spelers onbeschikbaar zijn door een positieve test of omdat ze in quarantaine zijn geplaatst na een verdacht contact.

Gerenommeerd scout en assistent Tonny Bruins Slot overlijdt op 73-jarige leefti

De Nederlander Tonny Bruins Slot is zondag op 73-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bevestigd. Bruins Slot gold als een van de meest gerenommeerde scouts van Nederland. De Amsterdammer was momenteel nog als scout verbonden aan Ajax.

In de jaren 90 was hij jarenlang de assistent van Johan Cruijff bij FC Barcelona, waarmee hij de Europacup II (1989) en de Europacup I (1992) wist te winnen. Ook Ronald Koeman werkte nauw samen met Bruins Slot bij Ajax, Benfica, PSV en AZ.

Voorafgaand aan zijn periode met Cruijff leidde Bruins Slot Ajax naar de landstitel in 1985. Na het ontslag van Aad de Mos mocht Bruins Slot het seizoen afmaken. Als assistent van Cruijff won hij in 1987 met Ajax de Europacup II door in de finale Lokomotive Leipzig met 1-0 te verslaan.

Als assistent-trainer pakte Bruins Slots drie keer de landstitel in Nederland. In 2002 en 2004 met Ajax, in 2006 met PSV. In Spanje werd hij vier keer kampioen: in 1991, 1992, 1993 en 1994.

Bruins Slot verzorgde bij Ajax de wedstrijdanalyses en rapporteerde aan hoofdtrainer Erik ten Hag. Ajax treedt dinsdag in de Champions League aan tegen het Deense FC Midtjylland.