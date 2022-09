Football Talk. Flames tegen Portugal voor plaats op het WK - Vanderbiest met longontsteking in ziekenhuis - Alzate dan toch naar Standard

Red Flames tegen Portugal voor plek op het WK

De Red Flames (FIFA 19) nemen het op in en tegen Portugal (FIFA 27) in de eerste ronde van de play-offs voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Slaagt het team van Ives Serneels erin Portugal uit te schakelen, dan wacht thuis een duel met IJsland (FIFA 14) in de tweede ronde.

De play-offs worden afgewerkt op 6 (eerste ronde) en 11 oktober (tweede ronde). In beide rondes valt de beslissing in één wedstrijd. De Belgische voetbalvrouwen eindigden met 22 punten op de tweede plaats in groep F. Noorwegen won de poule met 28 punten en verzekerde zich zo van een WK-ticket.

Portugal eindigde in groep H met 22 punten op de tweede plaats, achter Duitsland (27 ptn). In maart 2020 speelden de Flames voor het laatst tegen Portugal, in een vriendschappelijke wedstrijd haalde België het met 1-0. In de kwalificaties voor het WK 2019 wonnen de Belgen met 0-1 in Portugal, in Leuven werd het 1-1. Portugal verving op het voorbije EK Rusland. Het werd laatste in een poule met Zweden, Nederland en Zwitserland. België strandde in de kwartfinales nipt tegen Zweden.

Op het afgelopen EK speelde België 1-1 gelijk tegen IJsland, dat de groepsfase niet wist te overleven. Enkel de beste drie nummers twee plaatsten zich rechtstreeks voor de tweede en tevens laatste ronde van de play-offs, de overige zes teams moeten eerst nog een eerste ronde afwerken. In de rankings van de nummers twee werd België vijfde. Zwitserland, IJsland en Ierland mogen de eerste ronde overslaan.

Van de drie winnaars van de tweede ronde van de play-offs, kwalificeren enkel de beste twee zich meteen voor het WK. De nummer drie mag zich opmaken voor intercontinentale play-offs. Voor die eindstand worden de resultaten van de wedstrijden in de tweede ronde opgeteld bij het klassement van de nummers twee.

Aan de WK-barrages hebben de Flames overigens geen al te beste herinneringen. In hun kwalificatiegroep voor het WK van 2019 in Frankrijk eindigden ze al eens op de tweede plaats, waarna ze in de halve finales van de barrages nipt uitgeschakeld werden door Zwitserland. Via de komende play-offs hopen de Flames zich wél voor het eerst in de geschiedenis te plaatsen voor een WK

Vanderbiest met zware longontsteking in ziekenhuis

Fred Vanderbiest (44), T2 bij KV Mechelen, ligt al ruim een week in het ziekenhuis ten gevolge van een zware longontsteking. Dat vertelde trainer Danny Buijs aan de clubmedia. Idealiter mag Vanderbiest na het weekend het ziekenhuis verlaten. (JDKK)

Stadionlichten branden voortaan minder lang

De stadionlichten zullen vanaf volgend weekend (16-18 september) minder lang branden in de Jupiler Pro League en Challenger Pro League. Dat bevestigde Lorin Parys, CEO van de Pro League. “Als eerste stap in het beperken van de impact van de energiecrisis laten we vanaf volgend weekend de stadionlichten minder lang branden. We halveren de tijd dat de stadionlichten op volle capaciteit branden buiten de wedstrijduren”, aldus Parys. “De stijgende energieprijzen raken de hele samenleving, onze gezinnen, bedrijven en ook onze clubs. Dus bekijken we samen welke stappen we nog kunnen nemen om de budgettaire impact te milderen en rationeler met energie om te gaan.”

Van standaard 3 uur voor aanvang van de wedstrijd gaan de lichten vanaf volgend weekend pas aan 1,5 of 2u – afhankelijk van de omvang van het productiemodel - voor de wedstrijd in de Jupiler Pro League en 1u15 in de Challenger Pro League. Na de wedstrijd wordt de standaardtijd van 2u teruggebracht tot 30 minuten in de Challenger Pro League en 1u in de Jupiler Pro League.

Alzate dan toch naar Standard

Standard mag enkele dagen na het verstrijken van de transferdeadline dan toch nog een nieuwe aanwinst verwelkomen. De Rouches hebben van de FIFA groen licht gekregen voor de komst op uitleenbasis van Steven Alzate, een Engels-Colombiaanse middenvelder van Brighton. Standard had de transfer op deadline day al vastgelegd, maar kreeg bij het invoeren van de deal in het FIFA-systeem een foutmelding. Brighton zou namelijk al te veel spelers verhuurd hebben, maar dat bleek om een fout te gaan.De FA (de Engelse voetbalbond) aan de FIFA liet al weten dat er wat hun betreft geen probleem was en de verhuur kon plaatsvinden, ook de FIFA heeft nu haar goedkeuring gegeven.

Selemani naar Egypte

Faïz Selemani heeft zijn felbegeerde transfer te pakken. De Comorees trekt naar het Egyptische Al Ahly. Selemani aast al een tijdje op een vertrek. Begin juli leek hij bij Racing Genk te tekenen, maar die onderhandelingen sprongen af. De Limburgers wilden zijn looneisen niet inwilligen. Voor KV Kortrijk is het een grote aderlating, want vorig seizoen liet de flankaanvaller dertien keer de netten trillen en gaf hij zes assists. (IVDA)

Mbokani terug naar België?

Dieumerci Mbokani(36) lijkt z’n zinnen te zetten op een terugkeer naar België. De voormalige aanvaller van Standard, Anderlecht en Antwerp verbrak deze zomer zijn contract in het Midden-Oosten bij Kuwait SC. Challenger Pro League-club SK Beveren knoopte de gesprekken intussen aan. Het ziet in de ervaren Congolees een broodnodige concurrent voor diepe spits Daniel Maderner. (SDG)

Volledig scherm Dieumerci Mbokani. © BELGA

Hoofdtribune Beerschot gaat weer open

Beerschot mag vrijdag tegen Lommel zijn hoofdtribune opnieuw openstellen voor het publiek. In de voorbije maanden moest de tribune gesloten blijven omdat ze niet langer in orde bleek qua brandveiligheid. Beerschot liet enkele aanpassingen aanbrengen – zo werden er onder meer nieuwe evacuatietrappen geïnstalleerd – en kreeg zopas groen licht om tribune 1 te heropenen.

RB Leipzig ontslaat coach Tedesco na verlies in Champions League

RB Leipzig heeft trainer Domenico Tedesco ontslagen. Dat gebeurde een dag nadat het Duitse team op eigen veld een pijnlijke 1-4-nederlaag had geleden tegen het Oekraïense Shakhtar Donetsk. De 36-jarige trainer, die met zijn team het afgelopen seizoen de Duitse beker won, kende al een slechte seizoensstart met slecht 5 punten uit evenveel duels.

“We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor RB Leipzig en willen onze doelstellingen bereiken. Daarom zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij een nieuwe impuls nodig hebben,” meldde algemeen directeur Oliver Mintzlaff in een verklaring. Hij sprak van een zware beslissing.

Voor Tedesco is er sprake van een déjà vu. Ook bij Schalke, zijn voorlaatste klus als trainer in Duitsland, werd hij in maart 2018 ontslagen na een nederlaag in de Champions League. Daarna werkte hij in Rusland bij Spartak Moskou om in december 2021 in dienst te treden bij Leipzig.

Een mogelijke opvolger is Marco Rose, die momenteel zonder club zit en eerder trainer was van Red Bull Salzburg, dat nauw verbonden is met de club uit Leipzig. Rose was het afgelopen seizoen trainer van Borussia Dortmund.

Zoon Overmars scout voor Antwerp

Antwerp heeft sinds enige tijd een tweede Overmars in dienst. Frenkie Overmars, de 22-jarige zoon van sportief directeur Marc, werd in huis gehaald om het scoutingsteam van de club te versterken. Als jeugdvoetballer kwam Frenkie Overmars destijds uit voor FC Twente, maar daar wist hij niet door te breken in het eerste elftal. Later probeerde Overmars junior het nog even in de hogere regionen van het Nederlandse amateurvoetbal, maar eind vorig jaar eindigde dat verhaal door een zware knieblessure. Antwerp biedt Frenkie Overmars nu dus een nieuwe uitdaging in de voetbalwereld.

Zwart-goud truitje voor RSCA in Europese matchen

Anderlecht speelt donderdag haar eerste Conference League-match tegen Silkeborg in een volledig zwart tenue met gouden toetsen. Het truitje komt er na een samenwerking met Damso. Ook in de andere Europese matchen wordt het tenue gedragen. “De samenwerking tussen de grootste club en de grootste artiest van het land resulteert in een uniek shirt - een viering van Brussel als hoofdstad voor talent”, klinkt het. “Brussel is de hoofdstad van voetbal, sport, gastronomie, cultuur, muziek, mode en veel meer. De X in het hart van het zwart en gouden design verwijst naar BXL en naar een divers getalenteerde stad - van artiesten tot atleten.”

“De samenwerking tussen RSCA en DAMSO is gebaseerd op onze gedeelde ambitie om jong talent te bereiken en te inspireren”, luidt het verder. “Om ook de wereld van RSCA verder uit te bouwen binnen en buiten het voetbal. Deze eerste samenwerking uit zich in een gezamenlijk ontworpen collectie. Een startschot waarbij club en artiest zullen focussen op het ontwikkelen van jong talent. Met onder meer de aanleg van een nieuw terrein voor voetbal en andere straatsporten in de stad. Meer daarover later.”

De Brusselse rapper Damso zou in 2018 het WK-lied van de Rode Duivels maken, maar werd door de voetbalbond opzij gezet door kritiek op de expliciete teksten.

Atalanta solo aan de leiding in Italië

Atalanta Bergamo staat na vijf speeldagen alleen aan de leiding in de Italiaanse Serie A. De Noord-Italiaanse club haalde het maandag met een droge 0-2 van promovendus en rode lantaarn Monza, dat nog geen enkel punt kon sprokkelen.

Voormalig Club Brugge-doelwit Rasmus Höjlund opende na 57 minuten de score voor de bezoekers, acht minuten later verdubbelde Marlon met een owngoal de voorsprong van Atalanta. Het bleek meteen ook de eindstand.

In de stand heeft Atalanta na vier zeges en een draw met dertien punten een voorsprong van twee punten op de eerste achtervolgers Napoli en AC Milan. De Milanezen wonnen afgelopen weekend de stadsderby van Inter.

Paul Pogba moet dan toch onder het mes, WK in gevaar

De Franse international Paul Pogba heeft beslist een operatie te ondergaan aan zijn rechterknie, zo bevestigde zijn coach bij Juventus, Massimiliano Allegri, daags voor de Champions League-opener tegen Paris Saint-Germain. De 29-jarige Pogba keerde in het tussenseizoen terug van Manchester United naar Juventus en kwam voor de Oude Dame enkel in één oefenwedstrijd in de VS in actie. Uit onderzoeken kwam immers een kwetsuur aan de laterale meniscus van de rechterknie aan het licht. Meteen gingen er in Frankrijk alarmbellen af en werd er gevreesd dat hij het WK niet zou halen, maar begin augustus werd gesteld dat een operatie niet nodig was en dat Pogba het WK zou halen. Ongeveer een maand later moet de Franse metronoom op het middenveld toch onder het mes.

“Vanochtend heeft Paul voor de tweede keer getraind en vervolgens is hij van het veld gegaan”, bekende Allegri. “Nadien heeft hij beslist zich te laten opereren aan de knie. We moeten realistisch zijn en verwachten hem pas terug in januari.” Als die voorspelling correct blijkt, moet Pogba een kruis maken over het WK van eind dit jaar in Qatar, waar hij met Frankrijk de wereldtitel verdedigt. Hoe dan ook, wordt het een race tegen de klok.

De Franse international keerde afgelopen zomer transfervrij terug naar Juventus, na zes seizoenen bij Manchester United. Pogba speelde eerder tussen 2012 en 2016 voor de Oude Dame. In de zomer van 2016 legde Manchester United zo’n 105 miljoen euro op tafel om de middenvelder terug naar Old Trafford te halen. Pogba kreeg eerder een deel van zijn jeugdopleiding in Manchester.

City zonder Walker en Stones tegen Sevilla

Manchester City kan op de openingsspeeldag in groep G van de Champions League op bezoek bij het Spaanse FC Sevilla geen beroep doen op verdedigers Kyle Walker en John Stones. Zij staan geblesseerd aan de kant, zo bevestigde City-coach Pep Guardiola maandag tijdens het persmoment.

Bij Premier League-genoot Chelsea is Pierre-Emerick Aubameyang dan weer klaar voor zijn debuut. Hij werd opgenomen voor het duel in en tegen Dinamo Zagreb van dinsdagavond (18u45), op de eerste speeldag in groep E. Ook Denis Zakaria mag hopen op zijn eerste minuten in de Chelsea-kleuren. Routiniers Thiago Silva en N’Golo Kanté zijn er niet bij in Kroatië.

Philippe Clement boekt met Monaco derbyzege tegen Nice

AS Monaco en coach Philippe Clement hebben vanavond een reeks van vier wedstrijden zonder zege afgesloten. In de slotwedstrijd van de zesde speeldag boekten ze een 0-1 zege in de derby op bezoek bij het ambitieuze Nice. De Zwitserse international Breel Embolo scoorde na 69 minuten het enige doelpunt van de wedstrijd.

Met acht punten klimmen de Monegasken naar de tiende plaats, Nice komt met vijf punten niet verder dan de zestiende plaats en zweeft zo maar net boven de degradatiezone.

United heeft 12 op 12

Manchester United heeft op de zesde speeldag van de Premier League een vervolg gebreid aan zijn zegereeks. Tegen de voordien nog ongeslagen leider Arsenal kwam de teller op vier te staan (3-1).

Na 12 minuten verschalkte Gabriel Martinelli David de Gea na een knappe doorsteekpass van Bukayo Saka, maar de VAR had een voorafgaande duwfout van Martin Odegaard op Christian Eriksen geconstateerd. Miljoenenaankoop Antony (35.) gaf zijn debuut voor Man Utd vervolgens glans met de openingsgoal na een knap uitgespeelde aanval over verschillende stations.

In de tweede helft hesen de Gunners zich langszij via Saka (60.), maar de vreugde was van korte duur. Marcus Rashford (66. en 75.) trok nadien alle schijnwerpers naar zich toe met twee treffers. Balverlies van Albert Sambi Lokonga lag aan de basis van de 2-1, die door Bruno Fernandes werd ingeleid met een onwaarschijnlijke assist. Een kwartier voor tijd, net voor de 3-1, zat de partij van Sambi Lokonga erop.

United begeeft zich na de recente 12 op 12 weer helemaal in de bovenste regionen op de vijfde plaats in de tussenstand van de Engelse eerste klasse. Arsenal blijft ondanks het eerste puntenverlies van het seizoen koploper met 15 punten.

Burnley niet naar kop

Burnley heeft vrijdagavond in extremis nagelaten op kop van het klassement te komen in de Engelse tweede klasse. West Brom stak diep in blessuretijd een stokje voor een derde opeenvolgende overwinning van de troepen van Vincent Kompany (1-1). Een omgezette penalty van Jay Rodriguez op het halfuur leek te volstaan voor de Clarets om met de drie punten op zak terug naar Turf Moor af te zakken, tot Thomas-Asante Brandon (98') een onverhoopt maar weliswaar verdiend punt thuis wist te houden. Manuel Benson bleef aan de Burnley-bank gekluisterd. Burnley bekleedt momenteel de tweede plaats in de Championship met 13 op 24.

RWDM en U23 van RSCA spelen net zoals U23 van Standard en U23 van Genk 2-2 gelijk

Op de vierde speeldag van de Challenger Pro League heeft de U23 van RSC Anderlecht vrijdagavond de Brusselse derby op bezoek bij RWD Molenbeek net niet naar zijn hand gezet. Een slotoffensief van de thuisploeg leverde een 2-2 gelijkspel op. Julien Duranville (43.) en Simion Michez (83.) zorgden voor de paars-witte doelpunten, de treffers van Yan Vorogovskiy (87.) en Jake O’Brien (90.+3) leverden finaal een puntendeling op.

Op hetzelfde tijdstip gaf de U23 van Standard een dubbele voorsprong uit handen tegen de leeftijdsgenoten van Racing Genk, met ook een 2-2 resultaat als gevolg. Anisse Brrou (14.) en Noah Ohio (44.) effenden het pad voor de jonge Rouches, maar via Kelvin Pius John (71.) en Sekou Diawara (81.) sloegen de Limburgers terug.

De beloften van Anderlecht vatten post op de derde plaats in de op een na hoogste Belgische voetbalafdeling met 6 op 12. De jeugd van Standard volgt op de vierde plaats met hetzelfde puntentotaal, terwijl jong Genk achtste is met 4 punten. RWDM bezet dan weer de zesde plaats met 5 punten.

Clement en AS Monaco weer onderuit op eigen veld

Philippe Clement beleeft niet z'n leukste weken bij AS Monaco. De Monegasken gingen in de Ligue 1 op eigen veld met 2-4 onderuit tegen Troyes. Ook in de vorige thuismatch kreeg Monaco er vier binnen - toen in de 1-4-nederlaag tegen het Lens van Loïs Openda, die ook scoorde. Over alle competities heen konden Clement en co nu al voor de vijfde wedstrijd op rij niet winnen. Bovendien zal de pijnlijke uitschakeling door PSV in de voorrondes van de Champions League nog steeds nazinderen. In de competitie bengelt Monaco op de vijftiende plek met 5 op 15. Clement zal hopen dat het tij snel keert.

RedBird rondt overname AC Milan af

De Italiaanse kampioen AC Milan heeft een nieuwe eigenaar. Het Amerikaanse RedBird Capital Partners neemt de club voor 1,2 miljard euro officieel over van Elliott Management, een ander investeringsfonds dat sinds 2018 de controle had over Milan. Dat heeft Milan woensdag bevestigd.

De verschillende partijen vonden in juni al een akkoord maar moesten de overname officieel afronden uiterlijk in september. De deal is nu helemaal rond waardoor Milan in handen van RedBird komt. “Als nieuwe eigenaar van AC Milan zal RedBird blijven investeren in alle belangrijke gebieden die de sportieve en commerciële belangen van de club zullen bevorderen”, klinkt het in een mededeling. “We bouwen voort op de prestaties van vorig seizoen die culmineerden in de titel in de Serie A.”

Elliott Management kreeg de Milanese club in 2018 in handen nadat de toenmalige eigenaar, de Chinese zakenman Li Yonghong, niet in staat bleek een lening terug te betalen. Tot 2017 was Silvio Berlusconi de eigenaar van AC Milan.

De club van Rode Duivel Alexis Saelemaekers kroonde zich vorig seizoen voor de negentiende keer tot kampioen van Italië. Afgelopen zomer streken met Charles De Ketelaere (Club Brugge) en Divock Origi (Liverpool) nog twee Belgen neer in Milaan.

Brüls (STVV) krijgt wedstrijd schorsing met uitstel na “belachelijke ref”-uitspraak

Het Disciplinair Comité van het Profvoetbal heeft op woensdag een wedstrijd schorsing met uitstel opgelegd aan STVV-speler Christian Brüls. Die was bij een interview na de wedstrijd tegen RSC Anderlecht over de schreef gegaan en had de scheidsrechter een “belachelijke ref” genoemd.

Brüls werd geïnterviewd over een fase waarin hij een gele kaart had gekregen. Hij trapte daarbij Yari Verschaeren aan. De VAR zag er een rode kaart in maar scheidsrechter Laforge hield voet bij stuk na consultatie van het scherm. “De scheidsrechter was belachelijk, misschien moest hij een beetje opvallen”, liet Brüls zich na de match ontvallen. Het Referee Department sloot zich na de wedstrijd aan bij het oordeel van de videoscheidsrechter.

Op zitting legde Brüls uit dat zijn woorden gericht waren naar de VAR. Hij toonde zich bereid om zijn verontschuldigingen aan te bieden aan Laforge. Daarom was een uitgestelde schorsing voldoende voor het parket en het Comité, naast een boete van 500 euro.

Doku weer geblesseerd

Jérémy Doku (20) staat opnieuw aan de kant. Een spierblessure gooit roet in het eten, zo meldt Rennes-coach Bruno Genesio. “We moeten de onderzoeken afwachten om te bepalen hoe lang hij out is.” De match van vanavond tegen Brest mist de Rode Duivel hoe dan ook. En zo blijft Doku in het sukkelstraatje. Vorig seizoen speelde hij amper 463 minuten in de Ligue 1. Zijn laatste cap bij de Duivels dateert van 2 juli 2021, toen hij zich op het EK tegen Italië aan de wereld toonde. Nadien volgden een hamstring-, knie- en kuitblessure.

Red Flames kunnen tegen Noorwegen rekenen op recordaantal fans in Leuven

De Red Flames kunnen voor de cruciale kwalificatiematch van vrijdag tegen Noorwegen in Leuven (20u30) rekenen op ruime steun van de supporters. Bijna 8.000 fans kochten al een toegangskaartje waardoor het vorige supportersrecord uit 2018 zeker sneuvelt. Dat heeft de Belgische voetbalbond (KBVB) gemeld.

De Noorse vrouwen leiden voorlopig de kwalificatiegroep en hebben drie punten voorsprong op België, tweede in de stand met negentien punten na acht wedstrijden. Enkel de groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK, de nummers twee spelen maken nog kans via barrages.

De Flames zullen tegen Noorwegen alvast kunnen rekenen op massale steun van de fans. Met bijna 8.000 verkochte tickets gaat het vier jaar oude supportersrecord tegen Portugal (7.200 fans in Leuven) al zeker voor de bijl. Als er nog 765 kaartjes over de toonbank gaan, zal Den Dreef voor de kraker tot de nok gevuld zijn - een primeur voor de Belgische voetbalvrouwen. Tot dusver zijn liefst 2.500 van de aanwezige supporters jonger dan 16 jaar.

“Het nieuwe supportersrecord toont dat de populariteit van onze Red Flames blijft stijgen sinds het geslaagde EK in Engeland deze zomer”, zegt Katrien Jans, Women’s Football Manager bij de KBVB. “Tegen Noorwegen kunnen we, samen met onze fans, nog een mooie bladzijde toevoegen aan de geschiedenisboeken van de Red Flames. We rekenen daarvoor op een zo goed als uitverkocht stadion om Leuven op zijn grondvesten te doen daveren.”

