Football talk. Finale Champions League met 16.500 fans - Modric jaar extra bij Real - Benteke genomineerd voor Speler van de Maand in Premier League

Bondsparket vraagt één week schorsing (met uitstel) voor Miazga

Het bondsparket stelt één week schorsing (met uitstel) en een effectieve boete van 500 euro voor Anderlecht-verdediger Matt Miazga voor. De Amerikaan werd afgelopen weekend tijdens Antwerp-Anderlecht al na minder dan een kwartier van het veld gestuurd voor een vermeende trekfout op Didier Lamkel Zé. Het lijkt waarschijnlijk dat Anderlecht de minnelijke schikking zal aanvaarden, ook al vond men de rode kaart zéér streng. ‘t Is op dit moment ook niet duidelijk of Miazga volgend seizoen nog voor paars-wit zal spelen. De recordkampioen huurde de centrale verdediger van Chelsea afgelopen seizoen zonder aankoopoptie. (TLB)

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Benteke genomineerd voor Speler van de Maand in Premier League

Christian Benteke heeft in de maand mei uitstekend gepresteerd voor Crystal Palace door in vier opeenvolgende competitiewedstrijden te scoren. De 30-jarige spits is dan ook genomineerd voor Speler van de Maand in de Premier League.

De Rode Duivel, dit seizoen tien keer trefzeker, scoorde telkens een keer tegen achtereenvolgens Sheffield United (0-2 zege), Southampton (3-1 nederlaag), Aston Villa (3-2 zege) en Arsenal (1-3 nederlaag). Afgelopen zondag miste Benteke vanwege een lichte blessure het duel met Liverpool (2-0 nederlaag) op de slotspeeldag. De aanvaller is volgende maand einde contract bij Crystal Palace.

Benteke krijgt concurrentie van Gareth Bale (Tottenham Hotspur), Nicolas Pépé (Arsenal), Rodrigo (Leeds United), Aaron Ramsdale (Sheffield United), Joe Willock (Newcastle United), Alisson Becker (Liverpool) en Sadio Mané (Liverpool).

Estadio do Dragao voor een derde gevuld

Er mogen zaterdag 16.500 toeschouwers de Champions League-finale in Porto tussen Chelsea en Manchester City bijwonen. De lokale autoreiten besloten dat het Estadio do Dragao van FC Porto, dat een capaciteit heeft van 50.000 plaatsen, voor een derde gevuld mag worden. De UEFA zal deze namiddag, vanaf 14 uur, 1.700 tickets op haar website te koop aanbieden. Chelsea en Manchester City kregen eerder al elk 6.000 tickets.

Volledig scherm © REUTERS

De finale zou oorspronkelijk plaatsvinden in Istanboel, maar dat bleek onmogelijk door de heropflakkering van het coronavirus in Turkije en omdat Groot-Brittannië Turkije op haar “rode lijst” plaatste. Britse fans zouden zo niet kunnen afreizen. In Portugal is de situatie wel aan de beterhand. Supporters van beide teams moeten binnen 24 uur na aankomst alweer vertrokken zijn en mogen enkel het land in als ze een negatieve test kunnen voorleggen. Vorig jaar moest Istanboel de Champions League-finale ook al afgeven. Toen ging de eindfase van het toernooi door in Lissabon.

Volledig scherm Tuchel versus Guardiola zaterdag in Porto. © AFP

Modric tot 2022 bij Real

Real Madrid heeft de contractverlenging van Luka Modric bekendgemaakt. De 35-jarige Kroaat ondertekende een nieuwe overeenkomst voor één seizoen, tot juni 2022. De stijlrijke middenvelder speelt al sinds de zomer van 2012 in de Spaanse hoofdstad. Modric zag zijn contract eind juni aflopen en beide partijen twijfelden enkele maanden om te verlengen. Vorige maand liet Real-voorzitter Florentino Perez echter al weten dat er een akkoord werd gevonden.

De Kroaat was het voorbije seizoen nog steeds een belangrijke pion in het team van Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard op weg naar de tweede plaats in La Liga en de halve finales in de Champions League. Hij kwam dit seizoen tot liefst 48 officiële duels voor Real, waarin hij zes keer scoorde en zes assists gaf. In totaal speelde Modric sinds 2012 al 391 matchen voor Real Madrid. De Madrilenen telden destijds 35 miljoen euro neer voor de middenvelder bij Tottenham.

Volledig scherm Luka Modric zaterdagavond tegen Villarreal. © Photo News

Antwerp-spelers mogen 500.000 euro verdelen

Na het behalen van de derde plaats is Antwerp al zeker van minstens acht Europese wedstrijden en ettelijke miljoenen euro inkomsten. Ter vergelijking: vorig jaar speelde RAFC 7 miljoen euro bij elkaar in Europa. Winnen tegen Anderlecht zondag was een absolute must, en die prestatie werd door het bestuur van stamnummer 1 dan ook bijzonder gesmaakt. Om er zeker van te zijn dat de spelersgroep tegen Anderlecht nog één keer alles uit de kast zou halen, was hen bij winst - en dus het halen van die derde plaats - een extra bonus van liefst 500.000 euro beloofd. Het had trouwens nóg mooier kunnen zijn, want mocht Antwerp tweede zijn geëindigd, had de kleedkamer een bonus van 1 miljoen euro mogen verdelen. Het behalen van de derde plaats zorgde er ook voor dat de Antwerp-spelers een week extra vakantie krijgen. Op maandag 21 juni worden ze weer op de club verwacht voor fysieke en medische testen.

Volledig scherm © BELGA

Bijker dicht bij contractverlenging bij KV Mechelen

De onderhandelingen met Bijker gaan de goede richting uit. Verwacht wordt dat de Nederlandse linksback eerstdaags een contractverlenging van twee jaar zal tekenen. Youngster Dylan Dassy wordt back-up op de linksachter, voor Wernersson wordt er een oplossing gezocht. Ook over De Camargo komt er deze week in principe nieuws. De spits is einde contract, maar wil graag nog één jaar doorgaan bij KV Mechelen. Als hij wil verlengen, moet hij wel inleveren. Malinwa wil Druijf houden. Zijn zaakwaarnemers zitten vandaag samen met AZ. KV hervat op 14 en 15 juni met de fysieke testen. Op 16 juni is er een recuperatiedag, 17 juni volgt de eerste veldtraining van het seizoen 2021-2022. (ABD)

Volledig scherm Lucas Bijker © Photo News

Kleindienst wil definitief terug naar Heidenheim

Spits Tim Kleindienst wil z’n uitleenbeurt aan zijn ex-club 1. FC Heidenheim omzetten in een definitieve transfer. De Duitser kwam aan het begin van het seizoen aan in de Ghelamco Arena, maar kon moeilijk de weg naar doel vinden. Nicklas Dorsch is - samen met Lucas Nmecha van Anderlecht - door Duitsland geselecteerd voor het EK U21. (RN/SDG)

Volledig scherm Tim Kleindienst © BELGA

Sowah verlaat OH Leuven

Kamal Sowah (21), één van de drie goudhaantjes van OHL, wordt komend seizoen niet langer uitgeleend door Leicester City. Het Ghanese loopwonder kwam in alle 34 competitiematchen en in de twee bekerduels die OHL speelde aan de aftrap. Hij scoorde acht keer en was goed voor zes assists. (HML)

Volledig scherm Kamal Sowah © Photo News

Nog geen duidelijkheid over toekomst Will Still

Na een maand vakantie werd er gisteren opnieuw getraind, weliswaar met een beperkt aantal spelers. Verschillende buitenlanders ontbraken nog. Deze week staat er wat conditioneel (test)werk op het programma. De nieuwe trainer Peter Maes was, zoals eerder aangekondigd, nog niet van de partij. Will Still was wel aanwezig op de club, maar kwam niet in actie. Over Stills toekomst bestaat nog steeds geen duidelijkheid. Assistenten Frank Dauwen, Patrick Nys en Pieter Jacobs coördineerden alles. Na deze week volgt opnieuw een week rust. Op 6 juni begint dan de echte voorbereiding. (KDC)

Volledig scherm Will Still © Photo News