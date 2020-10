Football Talk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino test positief op COVID-19 - Geen nieuwe besmettingen bij KV Mechelen

Heracles contracteert transfervrije Ismail Azzaoui

Heracles Almelo heeft dinsdag de komst van Ismail Azzaoui bekendgemaakt. De 22-jarige Brusselaar zat zonder club sinds zijn contract bij Wolfsburg eind augustus werd ontbonden. Hij ondertekende bij de Nederlandse eersteklasser een overeenkomst tot het einde van het seizoen, met een optie op nog een jaar.

Azzaoui trainde in september al enkele dagen mee met de selectie van de Duitse trainer Frank Wormuth. Onze landgenoot is blij dat hij zijn stageperiode nu een vervolg kan geven. “Heracles Almelo is een mooie club. Ik ga er alles aan doen om hier te slagen.”

Technisch directeur Tim Gilissen vulde aan: “We hebben na de testperiode van Ismail gekeken hoe het tot een definitieve samenwerking kon komen. Dat is nu gelukt. We zijn blij dat hij hier is.”

Azzaoui stond tot afgelopen zomer in de Bundesliga onder contract bij VfL Wolfsburg, dat hem in het seizoen 2017-2018 verhuurde aan Willem II. De buitenspeler, een voormalig toptalent en Belgisch jeugdinternational, liep de voorbije jaren verschillende zware knieblessures op. Een doorbraak bij Wolfsburg bleef daarom uit. Vorig seizoen speelde hij zeven wedstrijden met het tweede team van Wolfsburg in de Duitse vierde klasse.

Bij Heracles komt hij met Lucas Schoofs, Noah Fadiga en Mohamed Amissi nog drie landgenoten tegen. De Heraclieden staan na zes speeldagen in de Eredivisie voorlopig dertiende met vijf punten.

Volledig scherm Ismail Azzaoui © Photo News

FIFA-voorzitter Gianni Infantino test positief op COVID-19

Gianni Infantino, de vijftigjarige Zwitserse voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, heeft een positieve test afgelegd op het coronavirus. De FIFA maakte het nieuws dinsdag zelf bekend in een persbericht. Infantino ging meteen na het testresultaat in isolatie. Die isolatieperiode zal minstens tien dagen duren. De Zwitser vertoont lichte symptomen.

Volledig scherm © AP

Geen nieuwe positieve gevallen bij KV Mechelen, totaal blijft (voorlopig) wel op 10 besmette A-kernspelers

KV Mechelen heeft de resultaten van de coronatesten ontvangen. Daaruit blijkt dat er geen nieuwe besmettingen zijn bijgekomen in de spelersgroep in vergelijking met vorige week. Togui en Peyre testten wel nog steeds positief en missen al zeker het duel tegen Club Brugge van komende zaterdag. Ook Wenssens (een jonge doelman op proef) is nog steeds besmet. De acht andere spelers die positief testten (Bushiri, Vranckx, Schoofs, Kaya, Voet, Shved, Boni en Bouzian), leggen morgen een nieuwe test af. Afwachten wat dat brengt. De teller bij Malinwa staat zo voorlopig nog steeds op tien besmette A-kernspelers. De wedstrijd van afgelopen weekend tegen Eupen werd uitgesteld. Als het aantal positieve spelers niet daalt, dreigt ook de wedstrijd tegen Club Brugge in het gedrang te komen. (ABD)

PSG mist tegen Basaksehir vier spelers, onder wie Icardi en Verratti

PSG moet het woensdag in zijn tweede groepswedstrijd van de Champions League op het veld van het Turkse Basaksehir stellen zonder de geblesseerden Mauro Icardi, Marco Verratti, Julian Draxler en Leandro Paredes.

Op de clubwebsite bevestigt PSG dat de Argentijnse topspits Icardi, die met de knie sukkelt, deze week de groepstraining hervat. Verratti, de aanjager op het middenveld, startte maandag de looptraining en sluit volgende week aan. Paredes wordt nog deze week op training verwacht, Draxler pas na de interlandbreak midden volgende maand.

PSG verloor vorige week zijn openingsmatch in groep H met 1-2 van Manchester United. Basaksehir, de club van Nacer Chadli en Boli Bolingoli, ging met 2-0 onderuit bij RB Leipzig.

Volledig scherm Ook Paredes (tweede van links) en Verratti (derde van links) ontbreken bij PSG. © AFP

Ex-manager van Robert Lewandowski is opgepakt in Polen

De Poolse politie heeft de voormalige manager van Robert Lewandowski opgepakt. De man, Cezary K., wordt ervan verdacht de steraanvaller van Bayern München onder druk te hebben gezet om hem 20 miljoen euro te betalen. Volgens een woordvoerder van het gerecht in Warschau gaat het om strafbare feiten en wordt het huis van de verdachte momenteel doorzocht.

De 32-jarige Lewandowski wordt door de speurders beschouwd als benadeelde partij in deze zaak. “De eisen die tegen hem zijn geformuleerd, zijn op basis van hun zakelijke relatie ongegrond”, aldus de woordvoerder.

Vanuit de entourage van Lewandowski wordt voor meer details in het dossier verwezen naar het gerecht.

Volledig scherm © EPA

FIFPRO wil voorlopig zo min mogelijk oefeninterlands

Als het aan de internationale spelersvakbond FIFPRO ligt, wordt het aantal vriendschappelijke interlands voor nationale voetbalploegen voorlopig gelimiteerd. De FIFPRO vindt sowieso al enige tijd dat de internationale wedstrijdkalender te vol is. Gezien de situatie met het coronavirus is het volgens hoofd medische zaken, de Fransman Vincent Gouttebarge, ook beter zo min mogelijk te reizen.

"Dat wordt nu niet voor niets afgeraden. Het zou daarom beter zijn bepaalde vriendschappelijke interlands niet te spelen. Voor de clubs zijn die wedstrijden ook heel lastig. Ze hebben geïnvesteerd om een eigen 'bubbel' te creëren, maar voor interlands reizen hun spelers naar diverse landen en continenten. Dat zijn juist de momenten waarop spelers in aanraking kunnen komen met Covid-19", aldus Gouttebarge.

De FIFPRO pleitte er bij de wereldvoetbalbond FIFA voor dat spelers niet alleen bij aankomst bij hun nationale ploeg worden getest op het coronavirus, maar ook voordat ze terugkeren naar hun clubs. "Zodat clubs niet opgezadeld worden met spelers van wie ze niet weten of die positief of negatief zijn. Helaas heeft de FIFA dat niet meegenomen in het protocol", aldus Gouttebarge.

De Rode Duivels speelden vorige maand in Brussel een oefeninterland tegen Ivoorkust (1-1) in aanloop naar de Nations Leagueduels in Engeland (2-1) en IJsland (1-2). Op 11 november oefenen de troepen van Roberto Martinez thuis tegen Zwitserland. Aansluitend ontvangen ze in het Koning Boudewijnstadion Engeland (15 november) en Denemarken (18 november) in de Nations League. Meerdere internationals, onder wie Kevin De Bruyne en Axel Witsel, klaagden bij de vorige interlandbreak over de te volle kalender en te hoge belasting.

Volledig scherm © Photo News