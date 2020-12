Football Talk. FIFA plaatst Ivoriaanse voetbalbond onder toezicht - Kylian Mbappé bedankt coach Tuchel

Kylian Mbappé bedankt coach Tuchel

Kylian Mbappé heeft op Instagram zijn coach bij Paris Saint-Germain Thomas Tuchel al bedankt voor zijn passage bij de Franse topclub. PSG heeft echter nog niet officieel meegedeeld dat de Duitser is ontslagen.

“Dit is jammer genoeg de wet van het voetbal, maar niemand zal je passage hier vergeten”, schreef de Franse topspits bij een foto van zichzelf en Tuchel, elkaar omarmend. “U heeft een mooie lijn clubgeschiedenis geschreven. Bedankt, coach.” Donderdag meldden Bild en L’Equipe dat Tuchel ontslagen is bij de Franse landskampioen. Bevestiging van de club is er vooralsnog niet.

Woensdagavond wonnen de Parijzenaars op de zeventiende speeldag in de Ligue 1, de laatste speeldag van dit jaar, nochtans nog overtuigend met 4-0 van Straatsburg, waardoor ze in de stand derde blijven, op één punt van Olympique Lyon en Lille. Nog geen man overboord dus, maar toch loopt het al langer niet zoals verhoopt bij PSG, moeizamer alleszins dan de vorige jaren. Toen raasde de club telkens als een sneltrein doorheen de competitie. Tuchel won bij PSG sinds zijn aantreden medio 2018 twee landstitels op rij, één Coupe de France en één Ligabeker. In de Champions League werden ze vorige zomer verliezend finalist, na een nederlaag tegen Bayern München. Dichter bij de eindzege zijn ze in Parijs nooit eerder geweest, ondanks de miljardeninvesteringen vanuit het Midden-Oosten.

Volledig scherm © Photo News

FIFA plaatst Ivoriaanse voetbalbond onder toezicht

De Wereldvoetbalbond (FIFA) heeft de Ivoriaanse voetbalbond (FIF) onder toezicht geplaatst. Een 'normalisatiecommissie' moet de verkiezingen binnen de federatie in goede banen leiden met als uiteindelijk resultaat een nieuw bestuur.

De leden van de 'normalisatiecommissie' worden aangeduid door de FIFA en de Afrikaanse Voetbalconfederatie (CAF). De commissie zal de lopende zaken van de Ivoriaanse federatie behandelen en de statuten en het verkiezingsreglement van de FIF gedeeltelijk herzien. "Deze situatie is het gevolg van het feit dat de bestuurders er niet in geslaagd zijn een verkiezingsproces te organiseren conform de statutaire en reglementaire voorwaarden die gelden voor alle FIFA-leden", zo legt de FIFA uit in een persbericht. De 'normalisatiecommissie' zal nu de verkiezingen organiseren voor een nieuw uitvoerend comité van de FIF.

Al zes maanden is er een strijd aan de gang binnen de Ivoriaanse voetbalbond over wie de volgende bondsvoorzitter wordt. Nadat de kandidatuur van de voormalige topspits Didier Drogba werd geweigerd, besliste de FIFA het verkiezingsproces in augustus te blokkeren. In september werden alle betrokken partijen gehoord. De aftredende bondsvoorzitter, Augustin Sidy Diallo, overleed op 21 november aan een ziekte. Maandag kondigde de FIF aan dat het naar het Internationaal Sporttribunaal (TAS) trekt tegen de beslissing van de FIFA om het verkiezingsproces te blokkeren.

Volledig scherm Didier Drogba. © REUTERS