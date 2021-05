Football Talk. Feyenoord pakt laatste Europese ticket in Nederland ten koste van Utrecht en Boussaid

Feyenoord pakt laatste Europese ticket in Nederland ten koste van Utrecht en Boussaid

Feyenoord heeft in de eigen Kuip de finale van play-offs voor het laatste Europese ticket in Nederland gewonnen. De Rotterdammers versloegen Utrecht, met onze landgenoot Othmane Boussaid een uur tussen de lijnen, met 2-0.

Sinisterra (25.) en Linssen (90.) zorgden voor de goals in de Kuip. De partij had oorspronkelijk zaterdag moeten plaatsvinden maar werd met een dag uitgesteld vanwege de organisatie van het Eurovisiesongfestival in Ahoy (Rotterdam). De Rotterdamse burgemeester kon daardoor niet voldoende ordediensten garanderen.