Football Talk. Fernando Torres keert als U19-coach terug naar Atlético - Stuivenberg verlaat Welshe nationale ploeg

Fernando Torres keert als coach van de U19 terug naar Atlético Madrid

Voormalig topvoetballer Fernando Torres keert terug naar zijn oude club Atlético Madrid. De Rojiblancos maakten bekend dat de intussen 37-jarige Torres als coach van de U19 aan de slag gaat bij de club. De oud-spits liep al een tijdje mee bij verschillende jeugdploegen van Atlético om te wennen aan de structuren binnen de club.

Torres is een clubicoon van Atlético Madrid. Hij sloot in 1995 op elfjarige leeftijd voor het eerst aan bij de club en vierde in 2001 zijn debuut in het eerste elftal. Uiteindelijk speelde hij 351 duels voor Atlético. Hij kwam ook uit voor Liverpool, Chelsea en AC Milan. Na een terugkeer naar Atlético tussen 2015 en 2018 sloot hij zijn carrière in augustus 2019 af bij het Japanse Sagan Tosu.

Stuivenberg neemt afscheid van Welshe nationale ploeg

De Nederlander Albert Stuivenberg is niet langer assistent-bondscoach bij de nationale ploeg van Wales, zo maakte de Welshe Voetbalfederatie vandaag bekend. Hij wil zich volledig richten op zijn rol als assistent bij de Engelse topclub Arsenal, kersvers werkgever van Albert Sambi Lokonga.

De ex-coach van Racing Genk was sinds 2017 bij de Welshe federatie aan de slag, als assistent van Ryan Giggs en later ook van Robert Page. Met Wales strandde hij het voorbije EK in de achtste finales, na een 0-4 nederlaag tegen Denemarken. In de kwalificaties voor het WK 2022 zijn ze in groep E tegenstander van de Rode Duivels. Op de openingsspeeldag haalden de Belgen het in Leuven met 3-0 van de Welshmen.

“Het was een eer”, aldus de trainer. “Voor Wales was het bovendien een hele bijzondere periode in het voetbal. Ik heb veel geleerd, op en naast het veld. Ik dank alle spelers voor hun harde werk en de supporters voor de fantastische wijze waarop ze ons alle wedstrijden hebben ondersteund.”

De Nederlander ging in december 2016 aan de slag als coach van Racing Genk, waar hij een jaar later werd ontslagen. Eerder coachte Stuivenberg onder meer de Nederlandse U17 (2006-2013) en Jong Oranje (2013-14). Van 2014 tot 2016 was hij aan de slag bij Manchester United.

Assistent John Terry verlaat Aston Villa

John Terry verlaat na vier seizoenen Aston Villa. Dat maakte de Premier League-club bekend op haar website. De veertigjarige oud-verdediger was de voorbije jaren als assistent van hoofdcoach Dean Smith aan de slag op Villa Park. Drie weken voor de start van het seizoen eindigt zijn avontuur in Birmingham.

“Ik heb het gevoel dat nu het juiste moment is om de extreem moeilijke keuze te maken om te vertrekken”, vertelde Terry op de clubwebsite. “Ik wil respectvol zijn richting de manager en alle mensen bij Aston Villa. Ik heb nagedacht over mijn toekomst en ik ben nog niet zeker over wat ik nu wil. Daarom vind ik het niet eerlijk om het nieuwe seizoen in te gaan zonder dat te weten. Ik wil nu tijd spenderen met mijn familie en daarna trainers in Europa bezoeken om me verder te ontwikkelen.”

“Het is altijd mijn ambitie geweest om het trainersvak in te gaan. Als die kans zich voordoet, ben ik klaar om die te grijpen. Het is mijn doel om zelf manager te worden. Ik sta voor altijd in het krijt bij Dean Smith, die me de kans gaf om assistent te zijn bij een geweldige club.”

John Terry is een clubicoon van Chelsea en speelde tussen 1998 en 2017 wel 713 officiële wedstrijden voor de Blues. Hij won met Chelsea vijf titels, vijf FA Cups, de Champions League en de Europa League.

