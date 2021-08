Football Talk. Fellaini heeft aandeel in ruime zege, Dembele blijft op de bank - De Gold Cup is een prooi voor de VS

Fellaini heeft aandeel in ruime zege Shandong

Deze middag kwamen de teams van Marouane Fellaini en Mousa Dembélé in actie op speeldag 11 in de Chinese Super League. Shandong Taishan, met Fellaini 67 minuten tussen de lijnen, won overtuigend met 0-5 van hekkensluiter Qingdao. Aan de rust stond het al 0-3. Fellaini zette precies op het halfuur die stand op het bord. Na rust stoomde Shandong door, ondanks een oponthoud van zo’n 20 minuten vanwege hevige regenval.

Dembélé bleef 90 minuten aan de bank gekluisterd bij Guangzhou City, dat in de slotfase afstand nam van Shenzhen. Jiang Jihong (80.) was de gevierde man met het enige doelpunt uit de wedstrijd.

Shandong en Fellaini gaan aan de leiding in groep A, met 24 op 33. Dembélé en co bezetten de vierde plaats in diezelfde poule en volgen al op zeven punten.

De Verenigde Staten winnen de Gold Cup na verlengingen tegen Mexico

De Verenigde Staten hebben voor de zevende keer de Gold Cup gewonnen, dat is het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied. In de finale in het Allegiant Stadium in Paradise, in de buurt van Las Vegas, haalden de Verenigde Staten het in de finale na verlengingen met het kleinste verschil van Mexico, na een doelpunt van verdediger Miles Robinson na 117 minuten.

De finale was een heruitgave van de vorige in 2019. Twee jaar geleden haalden de Mexicanen het met 1-0 van de VS. De Amerikanen hebben dus ook meteen een revanche te pakken. Met elf eindzeges blijft Mexico wel recordhouder. Beide landen domineren het toernooi al sinds begin deze eeuw. Canada won in 2000, nadien ging de eindzege telkens naar de VS of Mexico.

