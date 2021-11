Football Talk. Fellaini bereikt Chinese bekerfinale - Napoli herdenkt jaar na overlijden Maradona met speciale shirts

Napoli speelt komende drie competitieduels met Maradona op haar shirt

Napoli zal de komende wedstrijden in de Serie A met de beeltenis van Diego Maradona op haar shirt spelen. Maradona overleed vorig jaar op 25 november. De Argentijn bezorgde Napoli in 1987 en 1990 haar enige twee landstitels. Na zijn dood werd ook het stadion in Napels naar Maradona vernoemd.

De spelers van Napoli, momenteel gedeeld koploper in Italië met AC Milan, zullen het nieuwe shirt dragen in de thuiswedstrijd tegen Hellas Verona (zondag), de verplaatsing naar Inter (21 november) en de thuiswedstrijd tegen Lazio (28 november).

De shirts zullen verkocht worden in drie verschillende kleuren, in slechts 1.926 exemplaren. Daarmee verwijst Napoli naar het jaar waarin de club werd opgericht, 1926. Een deel van de opbrengst zal gaan naar goede doelen. Diego Maradona speelde tussen 1984 en 1991 voor Napoli en werd een icoon van de hele stad. Zijn rugnummer tien wordt door de club al jaren niet meer uitgereikt.

Fellaini bereikt Chinese bekerfinale

Marouane Fellaini heeft met Shandong Taishan de bekerfinale bereikt in China. Fellaini viel na 68 minuten in in de terugwedstrijd van de halve finales van de Chinese FA Cup die Shandong Taishan met 2-4 won van Henan Songshan Longmen. Dinsdag won Shandong ook het heenduel al met 1-0.

Voor de voormalige Rode Duivel waren het de eerste speelminuten voor Shandong Taishan sinds half augustus, toen op de slotspeeldag van de Chinese Super League. In het bekertoernooi kwam hij zaterdag pas voor het eerst in actie. In de finale treft Shandong Taishan de winnaar van de tweede halve finale tussen Shanghai Port en Shanghai Shenhua. Port, de club van coach Ivan Leko, won het heenduel al met ruime 1-5 cijfers. Fellaini en Shandong Luneng zijn de titelhouders in de Chinese FA Cup. Vorig seizoen versloegen ze in de finale het intussen teloorgegane Jiangsu met 2-0.

Thomas Vermaelen boekte met zijn Japanse team Vissel Kobe zaterdag een 1-0 zege tegen Tokushima op de 35e speeldag van de Japanse J-League. Vermaelen, die vanwege de nog steeds geldende coronamaatregelen in Japan opnieuw niet kan afreizen naar ons land voor de interlands van de Rode Duivels tegen Estland (13 november) en Wales (16 november), speelde de hele wedstrijd centraal achterin. Met nog drie speeldagen te gaan is Kobe derde in de tussenstand.

Volledig scherm Marouane Fellaini. © Instagram Shandong Luneng

Vanderbiest niet in dug-out tegen STVV

Fred Vanderbiest mag in de thuismatch van KV Mechelen tegen STVV gewoon in de dug-out van het AFAS-stadion plaatsnemen. Het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) legde de assistent-trainer weliswaar twee speeldagen schorsing (waarvan één effectief) op, maar die straf gaat pas vanaf zondag in.

In het tumultueuze slot van het competitieduel in en tegen Oostende (2-4) werd Vanderbiest een rood karton onder de neus geduwd. De Mechelse T2 had zijn ongenoegen over een gefloten overtreding druk gesticulerend geuit bij de vierde official. Scheidsrechter Dierick wilde Vanderbiest geel geven, maar de assistent was nog niet gekalmeerd. Wild zwaaiend met de armen en verbaal nam hij de wedstrijdleiding op de korrel. Daarop trok Dierick meteen de rode kaart.

Volledig scherm Fred Vanderbiest. © BELGA