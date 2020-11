Football Talk. Ex-Realspeler Gago zet punt achter carrière - PSV en Philips verlengen “langstlopende verbintenis ter wereld”

Fernando Gago (ex-Real Madrid) zet punt achter carrière

De Argentijnse middenvelder Fernando Gago stopt op zijn 34ste met voetballen. De gewezen speler van Real Madrid kende de voorbije jaren heel wat blessureleed.

Gago is een jeugdproduct van Boca Juniors. In 2006 werd hij door Real Madrid voor ruim twintig miljoen euro naar Europa gehaald. De stijlrijke middenvelder speelde in totaal vijf seizoenen voor Real, waarmee hij twee keer kampioen werd en de Spaanse beker won. Na een uitleenbeurt aan Roma droeg hij ook een seizoen het shirt van Valencia. In 2013 keerde Gago terug naar Argentinië.

Bij zijn huidige club Velez Sarsfield viel hij zondag in het duel tegen Gimnasia een laatste keer in. "Dit is moeilijk te aanvaarden. We zijn een hele belangrijke speler kwijt. We weten allemaal tot wat Gago in staat is", vertelde zijn coach Pablo Cavallero.

Gago speelde 61 keer voor de nationale ploeg. Op het WK van 2014 in Brazilië werd hij met Argentinië tweede. In de verloren finale tegen Duitsland (0-1) viel de middenvelder in, net als eerder in de kwartfinale tegen de Rode Duivels (1-0).

Gago kende vooral de laatste jaren heel wat pech met blessures, onder meer aan de knieën en de achillespezen.

Volledig scherm Gago. © AFP

PSV en Philips verlengen “langstlopende verbintenis ter wereld” met tien jaar

PSV heeft de sponsorovereenkomst met Philips met tien jaar verlengd, tot 2031. De Eindhovense voetbalclub en het gezondheidstechnologiebedrijf zijn al sinds 1913 bij de oprichting van de Philips’ Sport Vereeniging (PSV) aan elkaar verbonden. “Samen hebben ze met 107-jaar de langstlopende verbintenis ter wereld”, schrijft PSV vandaag op de clubwebsite.

“Juist in deze tijd waarin niets meer vanzelfsprekend is, vinden we het belangrijk onze verbondenheid en maatschappelijke betrokkenheid bij de club en de regio uit te spreken”, aldus Frans van Houten, topman van Philips. “Daarom hebben we, als oprichter van PSV, besloten ons de komende tien jaar verder te verbinden aan PSV. Daarmee leggen we samen een stevige basis voor nieuw, toekomstig succes.”

De samenwerking tussen PSV en Philips betekent onder meer dat het stadion zeker tot 2031 de naam Philips Stadion draagt. Daarnaast blijven beide partijen samenwerken aan nieuwe innovaties om het topsportklimaat van de club te verbeteren.

“Philips maakt een enorme transformatie door naar gezondheidstechnologiebedrijf. Hun expertise en innovaties op het gebied van medische technologie zijn van vitaal belang”, aldus Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV. “We passen deze ook toe om de prestaties en gezondheid van onze spelers, staf en medewerkers naar een nog hoger niveau te brengen. Daarmee is onze samenwerking misschien wel hechter dan ooit tevoren.”

Bovendien verbindt Philips zich voor nog eens vijf jaar aan het zogenoemde Brainport-PSV Partnership, dat naast Philips bestaat uit ASML, High Tech Campus Eindhoven, Jumbo Supermarkten, Royal Swinkels Family Brewers en VDL. Die samenwerking is gestart op 1 juli 2019.

Philips stond tot een paar jaar geleden ook de voorzijde van het shirt van PSV. Tegenwoordig prijkt daar de naam van Brainport Eindhoven.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.