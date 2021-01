Football Talk. Ex-Club-coach Garrido wordt trainer van Spaanse tweedeklasser - Palmeiras is eerste finalist Copa Libertadores

Ex-Club-coach Garrido aan de slag bij Spaanse tweedeklasser

De Spaanse coach Juan Carlos Garrido zet zijn carrière in eigen land verder bij tweedeklasser CD Castellon. De club bevestigde de komst van de 51-jarige ex-trainer van Club Brugge woensdag.

Garrido volgt in Valencia zijn landgenoot Oscar Cano op, die maandag in gemeenschappelijk overleg vertrok. Cano coachte het team sinds eind 2018 en dwong de promotie af, maar betaalde de prijs voor de tegenvallende resultaten dit seizoen. Met 19 punten uit 21 wedstrijden staat Castellon op de 21e en voorlaatste plaats in de Segunda Division.

Juan Carlos Garrido volgde in november 2012 Georges Leekens op als coach van Club Brugge. Amper tien maanden later werd hij ontslagen en opgevolgd door Ivan Leko. De Spanjaard zat zonder club sinds zijn vertrek bij het Marokkaanse Wydad Casablanca in september 2020.

Volledig scherm Bart Verhaeghe, Juan Carlos Garrido en Vincent Mannaert bij de voorstelling van de Spanjaard in november 2012. © Photo News

Palmeiras is eerste finalist Copa Libertadores

Het Braziliaanse Palmeiras heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Champions League.

Het team van de Portugese coach Abel Ferreira verloor dinsdag weliswaar de terugwedstrijd van de halve finale in Sao Paulo met 0-2 van het Argentijnse River Plate, maar het had de heenmatch in Buenos Aires met 0-3 gewonnen.

River Plate leek na doelpunten van de Paraguayaanse verdediger Robert Rojas en de Colombiaanse aanvaller Rafael Santos Borré op weg naar een spectaculaire remontada, maar het schoot net tekort. De uitsluiting van Rojas en een solide doelman Weverton hielden River Plate, dat wordt getraind door Marcelo Gallardo, van een stunt.

Voor Palmeiras wordt het de vijfde finale in de Copa Libertadores. De Brazilianen wonnen de beker nog maar een keer, in 1999. Op 30 januari staat Palmeiras in de finale in het Maracana in Rio de Janeiro tegenover het Argentijnse Boca Juniors of het Braziliaanse Santos. De heenwedstrijd in Argentinië eindigde op 0-0.

Volledig scherm © AP