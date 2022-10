Football Talk. Ex-Club-coach Daum heeft longkanker - Japanse voetbalwereld rouwt om dood van ex-international Kudo (32)

Japanse voetbalwereld rouwt om dood van ex-international Kudo (32)

De Japanse voetballer Masato Kudo is vrijdag op 32-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn team, de Japanse derdeklasser Tegevajaro Miyazaki, bekend. Kudo stierf tijdens een hersenoperatie.

De aanvaller was een grote naam in Japan. Hij verzamelde vier caps voor de nationale ploeg, waarin hij twee keer scoorde, en was internationaal actief in de MLS bij de Vancouver Whitecaps en in Australië bij Brisbane Roar. In 2011 werd hij met Kashiwa Reysol kampioen van Japan.

Daum (ex-Club) heeft longkanker

Minder positief nieuws uit Duitsland: voormalig trainer Christoph Daum (68) voert een strijd tegen longkanker. Daum was tijdens het seizoen 2011/2012 nog enkele maanden aan de slag bij Club Brugge, waar hij in november 2011 het roer overnam van de Nederlander Adrie Koster. Onder zijn bewind eindigde Club toen als tweede, op vier punten van landskampioen Anderlecht. Volgens blauw-zwart heeft de Duitser laten weten “dat de behandelingen goed aanslaan”.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Noa Lang en Vincent Janssen in WK-voorselectie Oranje

Bondscoach Louis van Gaal heeft zopas zijn voorselectie bekendgemaakt voor het WK. Daarbij Noa Lang (Club Brugge) en Vincent Janssen (Antwerp). Beiden behoren tot de lijst van 39 spelers, die mogen hopen op een plaatsje.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Yannick Ferrera nieuwe coach van Omonia

Yannick Ferrera heeft een nieuwe job gevonden. Onze landgenoot gaat aan de slag bij het Cypriotische Omonia. Begin januari eindigde zijn samenwerking met Al-Fateh, uit Saudi-Arabië. In het verleden was Ferrera al aan de slag bij Charleroi, STVV, Standard, KV Mechelen en Waasland-Beveren. Omonia staat voorlopig op een zevende plek in Cyprus.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Steven Gerrard ontslagen bij Aston Villa

Aston Villa heeft donderdagavond na een 3-0 nederlaag bij Fulham zijn trainer Steven Gerrard bedankt voor bewezen diensten. Dat deelde de club van Leander Dedoncker, die een half uur voor tijd mocht invallen, kort na de wedstrijd van de twaalfde speeldag mee.

“We bedanken Steven voor zijn harde werk en betrokkenheid. We wensen hem het beste in de toekomst”, klinkt het in een korte verklaring.

De 42-jarige Gerrard had sinds november vorig jaar het roer in handen bij Aston Villa. Voordien was hij drie jaar lang hoofdcoach van het Schotse Rangers, nadat hij zijn trainersloopbaan was gestart bij de jeugd van zijn ex-club Liverpool.

Vorig seizoen leidde Gerard Aston Villa naar een veertiende plaats. Nu is de club met negen punten uit elf wedstrijden zeventiende en op drie na laatste in de Premier League. Alleen op basis van het aantal gemaakte doelpunten staan “The Villans” nog net boven de degradatiestreep.

Gerrard is al de vierde trainer in de Premier League die dit seizoen zijn boeltje moet pakken. Eerder overkwam het Scott Parker (Bournemouth), Thomas Tuchel (Chelsea) en Bruno Lage (Wolverhampton).

Volledig scherm © Photo News

William Balikwisha langer bij Standard

William Balikwisha heeft zijn contract bij Standard verlengd tot medio 2025. De vorige verbintenis van de 23-jarige middenvelder liep komende zomer af. Balikwisha, oudere broer van Antwerp-speler Michel-Ange, leek tot voor dit seizoen nooit te zullen doorbreken in Luik, maar groeide onder Ronny Deila onverwacht uit tot een basisspeler. Zo scoorde hij vorige maand nog in de 3-0-overwinning op Club Brugge. Standard en de speler waren al enige tijd in gesprek over een nieuw contract en die onderhandelingen werden vandaag succesvol afgerond. Over de situatie rond de verbannen Selim Amallah is er geen nieuws. De Marokkaanse international traint nog altijd bij de U23. (BFA)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.