Football Talk. Everton ontslaat Lampard - Eupen-Genk wordt ingehaald op 1 februari - Defour op het matje geroepen voor rode kaart

Everton ontslaat Frank Lampard

Everton, voorlaatste in de Premier League, heeft zijn trainer Frank Lampard de laan uitgestuurd. “Lampards toewijding aan de club was exemplarisch, maar wegens de recente resultaten en onze positie in het klassement, moesten we deze moeilijke beslissing wel nemen”, klinkt het op de clubwebsite.

De 2-0-nederlaag van zaterdag in een degradatieduel bij West Ham deed Lampard de das om. Met vijftien punten uit twintig wedstrijden laten de Toffees alleen op basis van het doelsaldo rode lantaarn Southampton nog achter zich.

De 44-jarige Lampard stond sinds januari 2022 bij de club van Amadou Onana aan het roer. Voordien was de 106-voudige Engelse international bij Derby County (2018-2019) en Chelsea (2019-2021) in dienst. Van die laatste club is hij met dertien seizoenen als middenvelder op de teller een clubicoon.

Volledig scherm Frank Lampard. © AP

Defour op het matje

KV Mechelen-trainer Steven Defour is opgeroepen door het Disciplinair Comité na zijn rode kaart na de wedstrijd tegen KV Kortrijk van afgelopen zaterdag. De ex-Rode Duivel wordt sowieso voor één speeldag geschorst, een voorwaardelijke straf van eerder dit seizoen. Daarbovenop vraagt het Bondsparket een schorsing van vier wedstrijden, waarvan één effectief. (JDKK)

Volledig scherm Steven Defour. © Photo News

Eupen-Genk wordt ingehaald op 1 februari

Er is een nieuwe datum voor Eupen-Racing Genk, de partij die vorige week vrijdag afgelast werd door de hevige sneeuwval in de Oostkantons. De wedstrijd gaat volgende week woensdag 1 februari om 18u45 door. Het vroege aanvangsuur werd gekozen om niet in het vaarwater van de Croky Cup te komen. Die avond staat immers ook de halve finale tussen Union en Antwerp op het programma.

Volledig scherm Eupen - Genk werd afgelast door de sneeuw © KAS Eupen

Nikola Storm (KVM) vermoedelijk even uit

Hij gaf nog de assist voor de 3-2 van Ngoy in de partij tegen Kortrijk. Net na die actie ging Storm tegen de grond. De winger werd meteen vervangen door trainer Defour. “Ik voelde mijn quadriceps wat trekken”, zei Storm er zelf over. “Nu voelt het stijf aan. Het is afwachten hoe het de komende dagen evolueert.” Assistent-coach Vanderbiest - die de persconferentie voor zijn rekening nam na rood voor Defour - had minder goed nieuws. “Ik veronderstel dat Storm toch een tiental dagen out zal zijn. Het gaat om een kleine verrekking waarschijnlijk.” Indien dat het geval is, mist de aanvaller de partij van volgende week in Westerlo en komt de heenwedstrijd in de beker tegen Zulte Waregem in gevaar.

Volledig scherm © BELGA

Atlético wint makkelijk van Valladolid

Rode Duivels Axel Witsel en Yannick Carrasco hebben op de 18de speeldag in La Liga met Atletico Madrid een eenvoudige 3-0 zege geboekt tegen laagvlieger Valladolid. Morata (18.), Griezmann (23.) en Hermoso (28.) bezorgden Los Colchoneros de zege met drie doelpunten in sneltempo. Witsel speelde de gehele wedstrijd centraal achterin de verdediging. Carrasco, over wie recentelijk een aankoopoptie werd afgedwongen door Barcelona, werd tien minuten na de rust het veld opgestuurd. In de stand staat Atetico met 31 punten op de vierde plaats.

In de Eredivisie beleefde Landry Dimata met NEC een goede avond tegen FC Emmen, het nummer zestien uit de stand. De voormalige spits van onder meer Anderlecht en Oostende had met twee doelpunten in de eerste helft een cruciaal aandeel in de 3-1 zege van zijn team. Bij Emmen stond de jonge Belgische rechtsachter Mohamed Bouchouari negentig minuten tussen de lijnen. NEC bevindt zich in de middenmoot van het klassement. Het staat negende met 22 punten na zeventien wedstrijden. Emmen is zestiende met 12 punten.

Volledig scherm © ANP / EPA

Leicester en zijn Belgen geven zege uit handen, Onana en Lavia delen de laatste plaats

Youri Tielemans, Dennis Praet, Timothy Castagne en Wout Faes - allen basisspeler - hebben zaterdag met Leicester City op de 21ste speeldag van de Premier League een overwinning uit handen gegeven. Tegen Brighton leken The Foxes op weg te zijn naar een 2-1 overwinning om zo een mooi einde te maken aan een reeks van vier competitienederlagen op rij, maar met een late treffer bezorgde de piepjonge spits Evan Ferguson (88.) Brighton alsnog een gelijkspel. Als bijkomende domper op de feestvreugde viel ook Dennis Praet uit met een blessure. De middenvelder moest het veld tien minuten voor de rust verlaten. In de stand telt Leicester nu 20 punten, goed voor de dertiende plek.

Romeo Lavia ging met rode lantaarn Southampton met 0-1 ten onder in eigen huis tegen Aston Villa, waarbij Leander Dendoncker een handvol minuten mocht meespelen. Villa-spits Olly Watkins (77.) nekte de ploeg van Lavia met een treffer een kwartier voor tijd. Door de nederlaag blijft Southampton de hekkensluiter in de stand. Het telt 15 punten na 20 wedstrijden. Lavia werd rond het uur naar de kant gehaald.

Everton vertoeft net als Southampton in de kelder van het klassement. Na een 2-0 nederlaag in de kelderkraker tegen West Ham deelt de ploeg van Rode Duivel Amadou Onana, die de hele wedstrijd tussen de lijnen stond, de laatste plaats met Southampton met 15 punten. The Toffees konden voor het laatst winnen in de Premier League in oktober. West Ham rukt met 18 punten op naar de zestiende plaats.

Orel Mangala wist met Nottingham Forest een punt te rapen op het veld van Bournemouth. De 24-jarige Belg werd op het uur naar de kant gehaald. De promovendus kwam op achterstand te staan na een doelpunt van Jaidon Anthony (28.) in de eerste helft, maar knokte zich terug op gelijke hoogte dankzij een treffer Sam Surridge (83.) tegen het einde van de partij. Dankzij het punt nestelt de ploeg van Mangala zich in de middenmoot van het klassement. Met 21 punten staat het op de dertiende plek. Bournemouth is achttiende met 17 punten.

Volledig scherm © Photo News

Liverpool en Chelsea schieten weinig op met scoreloos gelijkspel

De topper tussen Liverpool en Chelsea op de 21ste speeldag van de Premier League heeft geen winnaar opgeleverd. Na negentig minuten gaf het scorebord op Anfield 0-0 aan. Beide ploegen schieten, te midden van een tegenvallend seizoen, in de stand weinig op met een punt.

Met 28 punten stonden Liverpool en Chelsea - dat een wedstrijd meer op de teller heeft staan dan de vicekampioen - voor aanvang van de wedstrijd op gelijke hoogte in het klassement. Beide topclubs beleven momenteel echter een moeilijk seizoen in de Premier League en bevinden zich op ruime afstand van de top vier, die toegang geeft tot de Champions League.

De topper leverde vrijwel meteen spektakel op voor de toeschouwers in Anfield. Spits Kai Havertz zette de Chelsea-supporters na amper drie minuten aan het juichen, maar zijn treffer werd uitgewist door de VAR, die buitenspel gezien had. De Londenaars toonden zich ook in het verloop van de eerste periode de gevaarlijkste ploeg, maar geraakten niet voorbij Liverpool-sluitstuk Alisson. Ondanks de dreiging van de bezoekers trokken beide ploegen met een 0-0-stand de kleedkamers in.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In de zoektocht naar het openingsdoelpunt smeet Chelsea-coach Graham Potter recente topaankoop Mykhailo Mudryk tien minuten na de rust voor de leeuwen. De Oekraïner stond amper tien minuten op het veld toen hij een gouden kans kreeg om Chelsea op voorsprong te trappen, maar van dichtbij mikte hij het leer naast het doel. Liverpool-trainer Jürgen Klopp haalde op zijn beurt de Uruguayaanse spits Darwin Nuñez van de bank, maar zag hoe ook zijn ploeg er niet in slaagde een doelpunt te forceren.

Liverpool telt na het gelijkspel 29 punten en wipt daarmee voorlopig over Brentford naar de achtste plaats. Chelsea blijft tiende met evenveel stuks.

Volledig scherm © AP

Operatie én contractverlenging voor Tambedou

Bij Zulte Waregem is na lang overleg de kogel door de kerk wat betreft de enkelblessure van Modou Tambedou. De 19-jarige Senegalees zal eerstdaags een operatie laten uitvoeren aan de stressfractuur die hem sinds de jaarwisseling aan de kant houdt. Tambedou’s enkel stak de voorbije twee weken in een brace, maar de pijn week niet. Na onderzoek door twee specialisten wordt nu tot een operatie besloten. “Volgens het medische rapport kan Modou dan over zes à zeven weken weer fit zijn en mogelijk nog van waarde kunnen zijn in de laatste competitiemaand”, geeft coach Leye aan. “Indien we nu nog twee à drie weken zouden afwachten, herstelt hij mogelijk zonder operatie maar zekerheid daarover hebben we niet. En als de operatie dan pas kan worden uitgevoerd, zit zijn seizoen er op.”

Ondertussen heeft Tambedou bij Zulte Waregem een contractverlenging ondertekend. De verbintenis van de Senegalees, die afgelopen zomer voor twee jaar werd vastgelegd, is nu opengebroken tot de zomer van 2025.

Ook Lennert Hallaert (19) en Dylan Demuynck (18) verlengen hun verblijf aan de Gaverbeek tot 2025. Beide youngsters verzamelden dit seizoen drie invalbeurten bij het A-team. Hallaert is een aanvaller die zijn opleiding genoot bij Club Brugge en in 2021 naar de Gaverbeek verkaste, Demuynck een offensieve middenvelder die sinds de U9 bij de Essevee Academie voetbalt. (LUVM)

Volledig scherm Modou Tambedou. © BELGA

Vanlerberghe (KV Mechelen) kan opnieuw spelen na hartoperatie

De partij tegen KV Kortrijk komt nog te vroeg, maar volgende week kan Mechelen-trainer Defour opnieuw rekenen op Jordi Vanlerberghe (26). Door een hartoperatie stond de verdediger even aan de kant, intussen traint hij al enkele weken opnieuw mee. Het was alleen wachten op groen licht van de dokter om opnieuw wedstrijden te kunnen spelen. Dat kreeg Vanlerberghe deze week. (JDKK)

Volledig scherm © BELGA

Wedstrijd tussen Jong Genk en SL16 gaat niet door door hevige sneeuwval

De wedstrijd in Challenger Pro League tussen Jong Genk en SL16, de beloftenploeg van Standard, gaat vrijdagavond niet door. Genk meldt de afgelasting vrijdagmiddag op haar website. De partij zou doorgaan op het terrein van Lommel SK, maar dat is door de hevige sneeuwval onbespeelbaar verklaard door de scheidsrechter.

“Het veld van SK Lommel was vanmorgen bedekt met een laag sneeuw van 8 centimeter”, zo legde Genk uit op haar website. “Vroeg in de ochtend waren onze greenkeepers al in de weer om de sneeuw te ruimen en het veld bespeelbaar te maken. De extra sneeuw die deze voormiddag viel, deed het sneeuwtapijt nog aandikken tot wel 12 centimeter waarop de scheidsrechter alsnog besliste om de wedstrijd uit te stellen.” Er is nog geen nieuwe datum voor de wedstrijd.

Eerder deze week koos Genk er al voor haar tweede elftal voorlopig naar Lommel te laten verhuizen. De Genkse hybride grasmat had het vorige zaterdag in het met 1-0 gewonnen competitieduel van de A-ploeg tegen Zulte Waregem zwaar te verduren gekregen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ex-Antwerp-verdediger Jos Van Riel (79) overleden

Jos Van Riel, in de jaren ‘70 een bikkelharde verdediger van FC Diest en Antwerp FC, is vannacht op 79-jarige leeftijd overleden. Van Riel was afkomstig uit Ekeren, waar hij bij Ekeren Donk zijn voetbalcarrière begon. Via Kalmthout en tweedeklasser SK Sint-Niklaas belandde hij in 1970 bij FC Diest, waar hij in eerste klasse onder trainer André Bollen zijn plaats afdwong in een team met doelman René Carmans, Roger Helsen, Herman Houben, de broers Oeyen en de illustere Paraguayaanse spits Augustin Riveros. Na drie seizoenen aan De Warande werd Van Riel, toen al 30, in 1973 door de latere bondscoach Guy Thys naar de Bosuil geloodst. Met Antwerp werd hij als rechtsback zowel in 1974 (achter Anderlecht) als in 1975 (achter RWDM) vice-kampioen. Bij de Great Old deelde Van Riel gedurende drie seizoenen de kleedkamer met grote namen als Karl Kodat, Jean Trappeniers, Bob Geens, Jos Heyligen, Frans Vermeyen, Flemming Lund, Alfred Riedl en zelfs Louis van Gaal. (LUVM)

Inter wint overtuigend van Milan in Supercoppa

Geen Belgen in de basis in de Milanese derby in de Supercoppa. Landskampioen AC Milan en bekerwinnaar Inter namen het in de Italiaanse Supercup tegen elkaar op in het King Fahd International Stadium in Riyad, Saoedi-Arabië. Inter klaarde de klus al voor rust en mocht uiteindelijk met een klinkende 0-3-zege de beker in de lucht steken.

AC Milan en Inter bevinden zich momenteel in de top 4 van de Serie A, maar staan daar, samen met Juventus, op ruime afstand van leider Napoli. Beide clubs keerden dus maar al te graag met de Supercoppa terug naar Milaan.

Bij AC Milan nam zowel Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere als Divock Origi plaats op de bank. Ook Romelu Lukaku, afgelopen zaterdag nog afwezig door een blessure, startte op de bank bij Inter, waar Lautaro Martínez en Edin Dzeko in de spits stonden.

Het was Inter dat het sterkst uit de startblokken schoot, met een doelpunt op de tegenaanval van Federico Dimarco (10.). Niet veel later verdubbelde Inter de score al via Dzeko (21.). De Bosnische spits kon kappen met links, en scoren met rechts. 0-2 was ook de stand bij de rust.

Na de pauze kregen we een resem wissels bij beide teams. De Ketelaere en Origi mochten iets na het uur invallen, maar het was toch weer Inter dat tot scoren kwam. Wereldkampioen Martínez (77.) legde met buitenkant rechts de 0-3 eindzege vast.

Titelverdediger Inter wint zo voor de tweede keer op rij de Supercoppa. Met 7 Italiaanse Supercups komen ze eentje dichter bij recordhouder Juventus (9).

Volledig scherm © AP

Luis Suarez debuteert met hattrick voor Grêmio

Luis Suarez heeft zijn debuut gevierd voor het Braziliaanse Grêmio met een hattrick, in een regionale Supercup die met 4-2 gewonnen werd tegen Sao Luiz. De 35-jarige Uruguayaanse international kreeg voor de aftrap een staande ovatie van het publiek en bedankte vier minuten later al met de openingstreffer. In de 30ste en 38ste minuut vervolledigde Suarez vervolgens zijn hattrick, na de pauze werd hij naar de kant gehaald.

De spits tekende eind vorig jaar een contract voor twee seizoenen in Brazilië. Een verrassende transfer, want amper zes maanden eerder was hij teruggekeerd naar zijn jeugdclub Nacional Montevideo, die hij in 2006 had verlaten voor een Europees avontuur bij Groningen (2006-2007), Ajax (2007-2011), Liverpool (2011-2014), FC Barcelona (2014-2020) en Atlético Madrid (2020-2022).

Voor Uruguay trof de aanvaller in 137 interlands 68 keer raak. Op het WK in Qatar kwam Suarez echter niet tot scoren. La Celeste strandde er met vier punten in de groepsfase.

KIJK. Suarez scoort hattrick bij debuut voor Grêmio

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © AFP

Gianluca Ferrero mag zich officieel voorzitter van Juventus noemen

De zakenman Gianluca Ferrero is woensdag officieel aangetreden als voorzitter van de Italiaanse topclub Juventus, nadat Andrea Agnelli eind november moest aftreden onder druk van een gerechtelijk onderzoek naar mogelijke boekhoudfraude.

De 60-jarige Ferrero werd eind november voorgedragen als nieuwe voorzitter van Juventus, zo maakte de hoofdaandeelhouder toen bekend kort na het ontslag van alle bestuursleden. Tijdens een algemene vergadering op woensdagochtend kozen de aandeelhouders een nieuwe Raad van Bestuur, die vervolgens Ferrero tot voorzitter en Maurizio Scanavino tot algemeen directeur benoemde.

Het was deze herfst onrustig bij de topclub uit Turijn nadat de voltallige Raad van Bestuur opstapte vanwege een onderzoek naar vermeend gesjoemel met de boekhouding en marktmanipulatie.

Volledig scherm Ferrero volgt oud-voorzitter Andrea Agnelli (foto) op. © REUTERS

15.000 euro boete voor Gent, supporters smokkelden Yaremchuk-spandoek stadion in

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal (DCP) heeft op 15.000 euro boete opgelegd aan Gent voor wangedrag van de Gentse supporters. Die gooiden vuurwerk op het veld in het duel tegen Club Brugge. Voor die match werd ook een wansmakelijk spandoek ontrold, die hadden fans in een ander spandoek het stadion binnengesmokkeld.

De fans van Gent maakten het te bont tegen Club Brugge op 6 november. Net voor de 1-0 van de thuisploeg, en dus ongerelateerd, begonnen de fans vuurstokken aan te steken en gooiden ze die na het doelpunt op het veld, in het penaltygebied van Gent-doelman Paul Nardi. Daardoor moest de wedstrijd even stilgelegd worden, terwijl het vuurwerk verwijderd werd.

Het Comité prees Gent wel voor de acties van de club na de wedstrijd. Dertien supporters werden effectief uitgesloten voor hun acties, veertien anderen kregen een vermaning. Om die reden vond het Comité een voorwaardelijke sluiting van één match van tribune 225, van waar het pyromateriaal gegooid werd, voldoende. Voor die inbreuk werd 10.000 euro boete opgelegd.

Supporters van Gent vonden het ook nodig om voor de wedstrijd een spandoek met de tekst “Death to traitors - Yaremchuk Judas” te ontrollen. Door een ‘slordigheid’ werd die banner niet ontdekt door de Gentse veiligheidsdiensten. Een grondigere aanpak werd verwacht, en het Comité verwees naar een “enorme morele schade” toegebracht aan Yaremchuk. 5.000 euro was daarvoor een gepaste straf, aldus het DCP.

Ineos-miljardair wil nu ook Manchester United overnemen

De Britse miljardair Jim Ratcliffe heeft zich met zijn bedrijf Ineos gemeld in het biedingsproces voor de overname van Manchester United. Een woordvoerder van Ineos bevestigde een bericht daarover in de Britse krant The Times. “We hebben ons formeel gemeld”, zei hij.

De Amerikaanse eigenaars van United overwegen een verkoop, liet de beursgenoteerde Engelse club in november weten. Daarmee zou een einde komen aan een periode van zeventien jaar waarin de familie Glazer de baas was.

De 69-jarige Ratcliffe had eerder al laten weten graag met de familie Glazer in gesprek te willen als de Amerikanen hun aandelen in Manchester United willen verkopen. Ratcliffe probeerde vorig jaar ook Chelsea over te nemen van Roman Abramovich, maar de Rus verkocht de club aan een Amerikaans consortium rond Todd Boehly. Tijdens het overnameproces kreeg Ratcliffe de vraag waarom hij als supporter van Manchester United niet probeerde om die club te kopen. “Omdat United niet te koop is”, antwoordde hij toen.

De Britse miljardair is met zijn chemieconcern Ineos eigenaar van een wielerploeg en enkele voetbalclubs, waaronder OGC Nice. Ineos werkt ook nauw samen met Formule 1-team Mercedes.

Bij de supporters van United klinkt al jaren de roep om een andere eigenaar dan de Glazers, die ook grootaandeelhouder zijn van American footballclub Tampa Bay Buccaneers. De familie bezit de Engelse voetbalclub sinds 2005.

Volledig scherm © AFP

Marc Overmars terug aan het werk na hartinfarct

Antwerps sportief directeur Marc Overmars heeft de activiteiten hervat. De 49-jarige Overmars werd op het einde van 2022 getroffen door een licht hartinfarct. Na enkele dagen in het ziekenhuis nam Overmars thuis de nodige rust. Wel bleef hij de gebeurtenissen bij Antwerp van op afstand volgen. Inmiddels werd de voormalige Nederlandse international ook weer op de club gespot. Of Overmars Antwerps verplaatsing van woensdagavond naar Oostende zal meepakken, is nog niet helemaal duidelijk.

Volledig scherm © REUTERS

RSCA-abonnees kunnen gratis naar match tegen Ludogorets

Door de ongeregeldheden op Sclessin mag Anderlecht ook morgen tegen Zulte Waregem in het eigen Lotto Park geen fans ontvangen. Toegang tot het stadion zal voor alle supporters geweigerd worden. Paars-wit laat weten het niet niet zinvol is naar het stadion af te zakken en voorziet een compensatie. “Indien gewenst kan je als abonnee een gratis ticket reserveren voor de thuiswedstrijd tegen Ludogorets op donderdag 23/02 om 18u45. De voorrangsperiode hiervoor loopt nog tot zondag 22 januari.”

Volledig scherm © BELGA

Ronaldo maakt debuut voor Al-Nassr in oefenwedstrijd tegen Messi

Cristiano Ronaldo maakt komende donderdag zijn debuut voor zijn nieuwe club Al-Nassr. De 37-jarige Portugees draagt in een oefenwedstrijd tegen Paris Saint-Germain en Lionel Messi de aanvoerdersband, is bevestigd. Het team van Ronaldo bestaat niet alleen uit spelers van Al-Nassr, maar ook van Al-Hilal, de andere topclub uit Saudi-Arabië.

Paris Saint-Germain verblijft deze week voor een korte commerciële trip in het Midden-Oosten, in Qatar en Saudi-Arabië. De topclub verloor zondag al voor de tweede keer dit jaar een competitiewedstrijd, met 1-0 van Stade Rennes. PSG heeft halverwege de competitie een voorsprong van drie punten op eerste achtervolger RC Lens.

Volledig scherm © Photo News

Jong Genk zal niet meer in Cegeka Arena spelen

Tot nader order geen thuisduels meer in de Cegeka Arena voor Jong Genk. Om het momenteel niet al te beste Genkse veld te sparen, zal de ploeg uit de Challenger Pro League voortaan elders spelen. De club bekijkt nog waar. De eerstvolgende thuismatch van Jong Genk, de voorlaatste in de stand, wordt in principe in Lommel gespeeld.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm De spelers van Jong Genk. © Photo News

Philippe Clement en Monaco hakken Ajaccio met 7-1 in de pan

Philippe Clement heeft zondag met zijn ploeg Monaco stevig uitgehaald op de negentiende speeldag in de Ligue 1. In het eigen Stade Louis II haalden de Monegasken AC Ajaccio met 7-1 door de gehaktmolen. De jonge Belg Eliot Matazo pikte de tweede helft mee.

Monaco kwam al na twee minuten op voorsprong na een doelpunt van Frans international Axel Disasi (2.). Amper vier minuten later verdubbelde ex-Bruggeling Krépin Diatta (6.) de score. Ajaccio halveerde de achterstand via Youcef Belaili (11.), maar Monaco-aanvoerder Wissam Ben Yedder (21., 28., 35.) kneep de bezoekers nog voor de rust helemaal dood met een hattrick in minder dan vijftien minuten. De Zwitserse spits Breel Embolo (63., 89.) vervolledigde het doelpuntenfestijn in de tweede helft met twee treffers.

In het klassement klimt Monaco naar de vierde plek. Het telt nu drie punten meer dan achtervolger Rennes, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Nummer drie Marseille heeft vijf punten meer.

Volledig scherm Breel Embolo © AFP

Witsel en Atletico blijven steken op gelijkspel tegen Almeria van Largie Ramazani

Atletico Madrid heeft zondag op de zeventiende speeldag in La Liga punten laten liggen op het veld van promovendus Almeria, de ploeg van Belgische belofte Largie Ramazani.

Axel Witsel werd centraal achterin de verdediging geposteerd door trainer Simeone en speelde de hele wedstrijd. De ploeg van de 34-jarige Rode Duivel kwam op voorsprong via een doelpunt van spits Angel Correa (18.), maar vergooide zijn bonus tegen het einde van de eerste periode. Almeria-spits El Bilal Toure (37.) scoorde de gelijkmaker.

Atletico zocht de hele tweede helft naar de winnende treffer, maar beet finaal zijn tanden stuk op de promovendus. In het slot kwam het zelfs met zijn tienen te staan nadat Sergio Reguilon zijn tweede gele kaart pakte.

Largie Ramazani mocht iets na het uur invallen op de rechterflank. Hij kwam niet tot scoren, maar hielp zijn team wel mee aan een belangrijk punt. Met 18 punten staat Almeria op de dertiende plaats, maar staat het wel slechts drie punten boven de degradatiestreep. Atletico telt na het gelijkspel 28 punten en ziet de kloof met nummer een Barcelona al oplopen tot dertien punten.

Volledig scherm © REUTERS

Brighton heeft Trossard niet nodig om Liverpool te vernederen

In de Premier League blijft Liverpool op de sukkel. De troepen van Jürgen Klopp kregen een pak voor de broek van een fluks Brighton: 3-0. De thuisploeg had de verguisde Leandro Trossard niet eens nodig: March (twee keer) en Welbeck zorgden voor de goals. In de stand wipt Brighton over Liverpool naar de zevende plaats. De Reds volgen nu al op zeven punten van de vierde plaats en het laatste Champions League-ticket.

Volledig scherm © AFP

Doelpunt Onana volstaat niet voor Everton, bestuur blijft na “bedreiging” thuis

Nog in de Premier League heeft Everton op eigen veld met 1-2 verloren van Southampton. Rode Duivel Amadou Onana opende de score met een rake kopbal - zijn eerste goal in de Premier League -, maar dat volstond niet voor de Toffees. Na de pauze ging Southampton erop en erover. Romeo Lavia werd op het uur vervangen.

Het bestuur van Everton ontbrak op de tribune. De reden was, zo meldde de Engelse club, een “reële en geloofwaardige bedreiging van hun veiligheid”. De dreiging zou komen van fans van de club die ontevreden zijn over de prestaties. Voorzitter Bill Kenwright en drie bestuurders volgden het advies op en zijn zaterdag niet aanwezig op Goodison Park.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © REUTERS

Mathieu Maertens (OHL) twee maanden out

In Westerlo won OHL vrijdagavond met 1-2. Dat gebeurde zonder Mathieu Maertens (27). De OHL-aanvoerder is zes tot acht weken out door een breukje in de voet dat hij vorige zondag opliep in de wedstrijd tegen Kortrijk. (HML)

Volledig scherm © Photo News

Napoli geeft Juventus pak rammel en zet titelambities kracht bij

Napoli heeft vrijdagavond in de opener van de 18e speeldag van de Serie A zijn titelambities kracht bijgezet met een overtuigende 5-1 zege in de Italiaanse topper tegen Juventus.

Victor Osimhen (14.) en Khvicha Kvaratskelia (39.) effenden het pad voor de Napolitanen, Angel Di Maria (42.) schonk de Oude Dame nog voor rust een levenslijn met de aansluitingstreffer. Amir Rrahmani (55.) drukte de Turijnse aspiraties op een remonte evenwel al vroeg in de tweede helft de kop in en opnieuw Osimhen (65.) en Eljif Elmas (72.) voltooiden de afstraffing. Juventus zag daarmee een einde komen aan een winning streak van acht opeenvolgende competitiematchen.

Napoli verstevigt dankzij de prestigieuze overwinning zijn leidersplaats in de tussenstand van de Italiaanse hoogste voetbalafdeling tot 47 punten. Eerste achtervolgers AC Milan, dat zaterdag de verplaatsing naar Lecce maakt, en Juve hinken ondertussen al tien eenheden achterop.

Volledig scherm Victor Osimhen. © Photo News

FIFA opent procedures tegen Argentinië en Kroatië

De internationale voetbalbond FIFA heeft vrijdag aangekondigd procedures te openen tegen Argentinië en Kroatië na incidenten die zijn voorgevallen in hun wedstrijden tegen respectievelijk Frankrijk en Marokko op het WK in Qatar.

Argentinië riskeert een straf voor offensief gedrag en het in gedrang brengen van de principes van de fair play. Het persbericht preciseert niet om welke handelingen het gaat, maar doelman Emiliano Martinez liet zich na de match fotograferen toen hij een obsceen gebaar maakte met zijn trofee voor beste doelman van het toernooi. Ook werd hij gefilmd in de kleedkamers wanneer hij de spot dreef met Kylian Mbappé.

Volledig scherm Het obscene gebaar van Martínez nadat hij de trofee voor beste doelman van het WK krijgt. © Photo News

Kroatië hangt dan weer een sanctie boven het hoofd voor discriminatie en verstoring van de orde en de veiligheid tijdens de wedstrijden. Ook in dit geval gaf de FIFA geen verdere details prijs. Het Kroatische elftal zong tijdens vieringen nationalistische liederen met een fascistische ondertoon.

In het communiqué geeft de FIFA verder aan maatregelen te treffen tegen de Mexicaanse, Ecuadoraanse en Servische bonden voor discriminatie en gezongen liederen.

Mexico ziet een boete van 99.600 euro en een match achter gesloten deuren met uitstel tegemoet, Ecuador dreigt 19.900 euro te moeten ophoesten en een match gedeeltelijk achter gesloten deuren af te moeten werken, terwijl Servië dan weer aankijkt tegen een bedrag van 49.800 euro en een match gedeeltelijk achter gesloten deuren.

Zeven Servische spelers werden overigens ook individueel gestraft voor hun slechte gedragingen in de poulematch tegen Zwitserland.

Kompany voor de tweede keer op rij Manager van de Maand in de Championship

Vincent Kompany is voor de tweede maand op rij Manager van de Maand geworden in de Engelse tweede klasse. De Burnley-coach werd gekroond voor zijn perfecte decembermaand. De Clarets pakten in december 12 op 12. Kompany haalde het van medegenomineerden Tony Mowbray (Sunderland), Carlos Corberan (West Bromwich Albion) en Paul Heckingbottom (Sheffield United).

Na zijn tweede prijs in evenveel maanden was Kompany erg tevreden. “Ik ben heel blij met de winst van deze award”, zei hij in een reactie op de clubwebsite. “Het was een drukke kerstperiode, maar iedereen heeft zijn rol vervuld en we zijn daarvoor beloond. Ik wil alle spelers en staf bedanken.”

Burnley staat na 26 speeldagen in de Championship op kop met 56 punten. Eerste achtervolger Sheffield United telt vijf punten minder. De top twee in de Championship promoveert rechtstreeks naar de Premier League. Kompany en zijn spelersgroep bouwden al een mooie voorsprong uit op nummer drie Blackburn Rovers (42 ptn).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

‘No Heart/No Glory’: Club ontwikkelt app die levens kan redden

Via een unieke AR-experience, ontwikkeld in samenwerking met de KU Leuven, hoopt Club Brugge haar supporters op een laagdrempelige manier te leren hoe je iemand moet reanimeren bij een hartstilstand. Op de website www.noheartnoglory.be leert men in acht stappen levensreddende technieken aan die zo het overlevingspercentage van personen die een hartaanval krijgen, omhoog moet helpen.

Club Brugge en haar foundation organiseren al jaren workshops rond reanimatie bij amateurclubs, die bovendien ook een AED-toestel ontvangen. Deze keer gaat blauw-zwart nog een stap verder. (TTV)

Kristof D’Haene stopt na dit seizoen met voetballen

KV Kortrijk-legende Kristof D’Haene stopt na dit seizoen met voetballen. De 32-jarige flankverdediger sukkelde al enkele jaren met pijn aan de heup en heeft daarom besloten om zijn schoenen aan de haak te hangen. Dit seizoen zal hij wel nog in actie komen voor de Zuid-West-Vlamingen en zal hij proberen om KV Kortrijk in eerste klasse te houden. (IVDA)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Carrasco out met spierverrekking

Bij Atlético Madrid heeft Rode Duivel Yannick Carrasco een spierverrekking opgelopen. De 29-jarige linkerwinger werkt daardoor apart. Hij is reeds begonnen met fysiotherapie en sessies in de fitness. Het is nog niet geweten hoelang hij aan de kant zal staan. Afgelopen weekend was Carrasco nog basisspeler in de met 0-1 verloren topper tegen competitieleider FC Barcelona. Hij werd toen na 65 minuten naar de kant gehaald. Atlético beleeft niet zijn beste seizoen en staat na zestien speeldagen in La Liga op de vijfde plaats, op veertien punten van de leider uit Catalonië.

Volledig scherm © Photo News

Klap voor Zulte Waregem: Tambedou zes tot acht weken out

Net nu het sportief beter begint te draaien, met zeges tegen KV Mechelen (competitie) en Sint-Truiden (beker), krijgt Zulte Waregem een klap te incasseren. Mbaye Leye moet de komende zes tot acht weken Modou Tambedou missen. De 20-jarige Senegalees, tot dusver de revelatie van het moeilijke seizoen, werd na zijn schorsing tegen Mechelen opnieuw in het team verwacht tegen STVV maar zat zelfs niet op de bank. “Hij had last van een enkelblessure, maar dat blijkt uiteindelijk om een stressfractuur te gaan”, meldt Leye. “We zullen het dus de komende tijd zonder hem moeten doen. Anderhalve maand, mogelijk langer.”

Tambedou - de voorbije twee seizoenen op lager niveau aan de slag in Italië - werd in de voorbereiding aangeworven als centrale middenvelder, maar maakte vooral indruk als centrale verdediger. Door een blessure van Derijck op de openingsspeeldag werd Tambedou een ontdekking in de defensie. Gaandeweg moest de Senegalees evenwel opnieuw bijspringen op het middenveld. Na de aanwerving van Vormer en Brüls leek Tambedou een oplossing te kunnen bieden voor de bloedarmoede in het verdedigende compartiment, waar ook die andere youngster Lukas Willen (19) door een pubalgie al sinds de WK-break aan de kant staat. Door de onbeschikbaarheid van het jonge duo moet Zulte Waregem tot eind januari nog een tandje bijsteken in de zoektocht naar defensieve versterking. (LUVM)

Volledig scherm Modou Tambedou © BELGA

Messi scoort in eerste match na Qatar

Ook Lionel Messi is aan het voetbaljaar 2023 begonnen. De Argentijn speelde in het competitieduel met PSG tegen Angers voor het eerst sinds de wereldtitel in Qatar. Messi pikte met een goal in zijn eerste match als wereldkampioen meteen terug de draad op. In een 2-0-zege was hij goed voor het tweede doelpunt. Messi rondde in de slotfase knap samenspel af. De lijnrechter dacht het doelpunt af te keuren voor buitenspel, maar de VAR corrigeerde. PSG loopt in de Ligue 1 weer zes punten uit op achtervolger Lens.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lavia nekt De Bruyne met assist

Manchester City is verrassend uitgeschakeld in de kwartfinales van de League Cup. Kevin De Bruyne viel halfweg in, maar kon een 2-0-nederlaag tegen Southampton niet vermijden. Roméo Lavia zorgde voor een assist tegen zijn ex-club. De doelpunten werden gemaakt door Sekou Mara en Moussa Djenepo (ex-Standard).

Ook Nottingham Forest bereikte de halve finale, door op eigen veld na strafschoppen Wolverhampton Wanderers te verslaan (4-3). Na de officiële speeltijd was het 1-1.

Manchester United en Newcastle United plaatsten zich eerder al voor de laatste vier.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Buffon strandt op zucht van bekerstunt

Inter Milaan, zonder de geblesseerde Romelu Lukaku, heeft zich met veel moeite geplaatst voor de kwartfinales van de Coppa Italia. Tegen Serie B-club Parma stond de bekerhouder op de rand van de uitschakeling, maar na verlengingen trok Inter met 2-1 aan het langste eind.

De treffer van Stanko Juric (38.) leek Parma lange tijd aan de kwalificatie te helpen, tot Lautaro Martinez (88.) de 44-jarige doelman Gianluigi Buffon klopte en verlengingen uit de brand sleepte. Daarin lukte Francesco Acerbi (110.) de winning goal. Bij Parma ontbrak Elias Cobbaut met een blessure.

Volledig scherm © Photo News

Leicester uitgeschakeld in EFL Cup

Leicester City is uitgeschakeld in de kwartfinales van de EFL Cup. Newcastle bleek met 2-0 te sterk. Manchester United haalde het met 3-0 van Charlton Athletic, dat in de League One (derde afdeling) aantreedt. Antony (21.) en Marcus Rashford (90., 90.+4) scoorden.

Newcastle sloeg twee keer toe na de rust, via Dan Burn (60.) en Joelinton (72.). Bij Leicester speelden Timothy Castagne, Wout Faes en Youri Tielemans de hele partij, Dennis Praet is geblesseerd.

Volledig scherm Tielemans. © Action Images via Reuters

Opvallend: Feyenoord hangt tegen Ajax netten in De Kuip om spelers te beschermen

Feyenoord hangt tijdens de komende thuiswedstrijd tegen rivaal Ajax voor het eerst in de Eredivisie netten op rond het hele veld. Zo moet worden voorkomen dat supporters voorwerpen op het veld gooien. “Alternatieven zijn serieus overwogen, maar er is uiteindelijk gekozen voor het afnetten van het speelveld”, maakt de koploper van de Eredivisie bekend.

Volgens een woordvoerder van Feyenoord is de vergaande maatregel genomen om ervoor te zorgen dat de wedstrijd normaal kan doorgaan. “Het is fantastisch dat we teruggaan naar het spelen van een Klassieker met publiek, maar je wil dat het een sportieve wedstrijd is. Daarom voelen we ons genoodzaakt tot deze maatregel.”

De afgelopen twee jaar konden vanwege coronabeperkingen geen supporters bij de wedstrijd tegen Ajax in De Kuip zijn. Dit is de eerste wedstrijd tussen de twee rivalen in Rotterdam met thuispubliek sinds de gevoelige overstap van Steven Berghuis van Feyenoord naar Ajax.

Volledig scherm © AP

Hugo Lloris stopt als international

Doelman Hugo Lloris (36) houdt het voor bekeken als Frans international. Dat heeft hij bevestigd aan de Franse sportkrant L’Équipe. Lloris stond meer dan 14 jaar tussen de palen bij Les Bleus, sinds 2010 droeg hij de aanvoerdersband. Lloris verzamelde 145 caps voor Frankrijk, een record. Op het voorbije WK in Qatar stak hij Lilian Thuram (142 caps) voorbij. Hij droeg de Franse aanvoerdersband 121 keer, eveneens een record. Op 19 november 2008 stond hij voor het eerst in doel voor de Fransen, in een vriendschappelijke interland tegen Uruguay (0-0) in het Stade de France. In 2018 kroonde hij zich met Les Bleus tot wereldkampioen in Rusland. Op zijn palmares staan eveneens de verloren finale van het EK 2016 (1-0 na verlengingen tegen Portugal) en de eindzege in de Nations League in 2021. De laatste interland van Lloris is dus de verloren WK-finale van 18 december tegen Argentinië (3-3, 2-4 in strafschoppenreeks).

“Er komt een moment dat je moet weten dat je moet stoppen”, vertelt Lloris aan L’Équipe. “Ik wil me geen zaken toe-eigenen, ik heb altijd gezegd dat het Franse team van niemand is. Ik denk dat de ploeg klaar is om verder te gaan. Er is ook een doelman die klaar is (AC Milan-doelman Mike Maignan). Ik heb het gevoel dat ik alles heb gegeven, dat ik mijn steentje heb bijgedragen. Ik heb geen zin om te wachten op het moment dat het wat minder begint te gaan. Ik ga liever weg nadat ik altijd aan de top heb gestaan, nadat ik het Franse team heb geholpen de WK-finale te bereiken.” Lloris wil nu focussen op zijn team Tottenham Hotspur, waarvoor hij sinds 2012 aantreedt. Hij is eveneens de aanvoerder van de Londense club. Eerder verdedigde Lloris het doel bij OGC Nice (2005-08) en Olympique Lyon (2008-12).

Volledig scherm © AFP

Arsenal klopt Oxford United in FA Cup en speelt tegen ManCity in 16e finales

Het Arsenal van Albert Sambi Lokonga heeft zich geplaatst voor de 16e finales van de FA Cup. Daarin wacht het Manchester City van Kevin De Bruyne. Arsenal, aan de leiding in de Premier League, won in de derde ronde met 0-3 op het veld van Oxford United. Die ploeg treedt aan in de League One, de derde afdeling.

Mohamed Elneny opende de score in de 63e minuut, hij kopte raak na een vrije trap van Fabio Vieira. Eddie Nketiah (70., 76.) liet de netten nadien nog twee keer trillen. Albert Sambi Lokonga startte in de basis, hij werd in de 62e minuut naar de kant gehaald voor Granit Xhaka. De Belgische middenvelder kreeg voor het eerst speelminuten sinds 9 november in de EFL Cup tegen Brighton (1-3 nederlaag).

Volledig scherm © Photo News

Enigmatische Braziliaanse ex-international Roberto Dynamite (68) overleden

Iets meer dan een week na Pelé verliest Brazilië nog een aanvaller die een speciale vermelding in de voetbalgeschiedenis van het land opeiste. Carlos Roberto de Oliveira, aanvankelijk kortweg Roberto en in de topjaren van zijn carrière omgedoopt tot “Roberto Dynamite”, werd slechts 68 jaar oud. Hij overleed gisteren aan darmkanker, net als Pelé.

Roberto Dynamite voetbalde zowat zijn hele loopbaan bij Vasco da Gama, één van de topclubs uit Rio de Janeiro. Nog een parallel met Pelé, die in zijn land enkel voor FC Santos uitkwam: Pelé en Roberto zijn de enige Brazilianen die meer dan 1000 wedstrijden (oefenmatchen inbegrepen) voor één en dezelfde club speelden. Tussen 1971 en 1993 was Roberto Dynamite goed voor maar liefst 475 doelpunten in 853 competitiewedstrijden voor Vasco. Heel even was hij tussendoor ook in Europa actief, bij FC Barcelona, in de eerste helft van het seizoen 1979-80. Verder dan 2 goals in 11 wedstrijden kwam hij op Nou Camp niet. Heel snel keerde hij naar Vasco da Gama terug.

Voor Brazilië speelde de enigmatische Roberto van 1975 tot 1984 met tussenpozen 38 interlands en daarin maakte hij ook 20 doelpunten. Op het WK van 1978 in Argentinië, waar hij drie keer scoorde, was Roberto titularis in de spits van de Braziliaanse selectie die - met Roberto Rivelino als enige overblijver van het topteam uit 1970 - de derde plaats pakte. Vier jaar later werd Roberto Dynamite voor het WK in Spanje in laatste instantie opgeroepen door bondscoach Tele Santana omdat Careca geblesseerd uitviel, maar speelde hij niet.

Na zijn voetballoopbaan stapte Roberto Dynamite in de politiek. In 2008 werd hij ook nog voorzitter van Vasco da Gama, de club van zijn hart. (LUVM)

Raymond Mertens, de man die ooit Club Brugge in eerste klasse hield, overleden

Raymond Mertens, in de jaren ‘80 de vaste assistent-coach van Club Brugge, is op 89-jarige leeftijd overleden. Mertens was de man die Club Brugge in 1982 in eerste klasse hield als interim-hoofdtrainer. Club Brugge speelde toen, ondanks het aantrekken van een tiental nieuwe spelers, het hele seizoen tegen de degradatie en wist pas op de slotdag onder leiding van Mertens tegen RWDM het behoud te verzekeren.

Raymond Mertens, een Brusselaar die op lager niveau doelman bij onder andere Ukkel Sport was geweest, kwam in het trainersvak terecht als jeugdtrainer bij Anderlecht in het begin van de jaren ‘70. Hij werd opgemerkt door Georges Heylens, die zowat vijftien jaar lang de vaste rechtsback van Anderlecht en de nationale ploeg was geweest. Toen Heylens na een zware beenbreuk zijn trainerscarrière begon bij Union in derde klasse, werd Raymond Mertens zijn assistent. Mertens volgde Heylens naar KV Kortrijk, om in 1979 de rechterhand van Han Grijzenhout te worden bij Club Brugge als vervanger van Thieu Bollen. In 1980 leidde het duo Grijzenhout-Mertens de Bruggelingen naar de eerste titel uit de post-Happel-periode.

Toen Grijzenhout in 1981 werd ontslagen, nam Mertens een eerste keer ad interim over om vervolgens de Fransman Gilbert Gress te assisteren. Het daaropvolgende jaar werd Mertens even weer assistent van Georges Heylens bij tweedeklasser Eendracht Aalst. Bij Club Brugge liep het dat jaar echter voor geen meter. Coach Kohn werd ontslagen, vervangen door Rik Coppens en die drong aan op de terugkeer van Mertens in de staf. Maar ook Coppens kreeg blauw-zwart niet op de rails. Zeven wedstrijden voor het einde van de competitie stond Club nog steeds voorlaatste, en werd Mertens door het bestuur gevraagd om de meubelen te redden. Wat uiteindelijk op de slotdag lukte.

Raymond Mertens zou vervolgens onder Georg Kessler en Henk Houwaart (met wie hij in 1988 een tweede titel pakte) een vaste waarde als assistent-coach worden. Georges Leekens stelde hem in 1989 aan als eerste beloftencoach bij Club, maar Mertens verkoos na één jaar opnieuw de rol van assistent. Hij stapte over naar Sporting Charleroi, waar hij Georges Heylens terugvond. Twee jaar later zette Raymond Mertens om gezondheidsredenen een stap terug. Hij trainde nog enkele jaren clubs in de provinciale reeksen. (LUVM)

Volledig scherm Raymond Mertens. © clubbrugge.be

De Ketelaere valt pas laat in

Landskampioen AC Milan heeft 2-2 gelijk gespeeld tegen het AS Roma van José Mourinho. In het slotkwartier gaf Milan nog een 2-0 voorsprong uit handen. Op het halfuur opende Pierre Kalulu op aangeven van Tonali de score voor de Milanezen, een kwartier voor affluiten zette Tommaso Pobega na een assist van Leao de dubbele voorsprong op het scorebord. In het slot werd het toch nog spannend, na de aansluitingstreffer van Roger Ibanez. In de toegevoegde tijd gebeurde wat niemand nog verwacht had: Tammy Abraham schoof van dichtbij de gelijkmaker tegen de netten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Enkele minuten eerder was Alexis Saelemaekers naar de kant gehaald voor Gabbia. Hij was onze enige landgenoot die in de basis was gestart bij de Rossoneri. Aster Vranckx mocht vlak voor de 2-0 Bennacer komen vervangen, Charles De Ketelaere moest wachten tot de slotfase van de partij. Toen was hij de vervanger van de moegestreden Olivier Giroud.

Volledig scherm Aster Vranckx blijft ontgoocheld achter. © ANP / EPA

Door het puntenverlies moet Milan de tweede plaats delen met Juventus. Beide teams hebben 37 punten en volgen op zeven punten van leider Napoli, dat eerder op de dag met de volle buit aan de haal ging tegen Sampdoria. AS Roma is met 31 punten pas zesde.

Volledig scherm De Ketelaere heeft AS Roma-verdediger Smalling voor zich. © AFP

FC Barcelona weer op kop

FC Barcelona heeft de topper in La Liga met het kleinste verschil (0-1) gewonnen bij Atlético Madrid. Barça had aan een klasseflits van Pedri genoeg om de rust in het Metropolitano met een 0-1 voorsprong in te gaan. De Spaanse international kreeg centraal op het middenveld te veel tijd en ruimte, infiltreerde in de zestien, bediende Gavi die op zijn beurt Ousmane Dembélé vond. De tackle van Yannick Carrasco kwam net te laat om de vicewereldkampioen van de verdiende openingstreffer te houden: 0-1 na 22 minuten en daar kon de thuisploeg weinig op aanmerken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Pas nadien sloeg de Madrileense motor min of meer aan, wat resulteerde in enkele kansen. Toch bleef ook Barça dreigen. Na rust werd de 0-2 van de ingevallen Ferran Torres nog afgekeurd wegens buitenspel. Even voordien was Carrasco bij de Atléti naar de kant gehaald voor Morata. Collega-Rode Duivel Witsel bleef de hele wedstrijd op de bank. Stefan Savic en Torres werden diep in de toegevoegde nog uitgesloten na een robbertje vechten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Met de dertiende zege van het seizoen op zak zet leider FC Barcelona in de stand eerste achtervolger Real Madrid op drie punten. De Koninklijke liep zaterdag tegen een pijnlijke nederlaag aan tegen Villarreal. Atlético is met veertien punten achterstand op de leider pas vijfde en voelt de hete adem van Villarreal in de nek.

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP

Blamage voor het AS Monaco van Clement in Franse beker

AS Monaco heeft zich zaterdagavond in eigen huis geblameerd tegen tweedeklasser Rodez in de 32e finales van de Coupe de France. Na 90 minuten gaf het scorebord in het Stade Louis II 2-2 aan. Rodez trok finaal na strafschoppen met 4-5 aan het langste eind tegen het elftal van Philippe Clement.

Maghnes Akliouche (23.) en Wissam Ben Yedder (37.) schonken de Monegasken nochtans een comfortabele dubbele bonus, maar Joseph Mendes (42.) prikte nog voor rust tegen voor de bezoekers. Na de pauze nekte Aymen Abdennour (80.) zijn ex-club zowaar met de late gelijkmaker. Eliot Matazo ruimde op het uur plaats bij de gastheer.

In de beslissende penaltyreeks leidde Monaco aanvankelijk met 4-3, maar missers van Aleksandr Golovin en Soungoutou Magassa braken zuur op.

Volledig scherm Feest bij de spelers van Rodez. © AFP

Newcastle verliest in FA Cup van derdeklasser Sheffield Wednesday

Newcastle, de huidige nummer drie in de Premier League, ligt uit de FA Cup. Derdeklasser Sheffield Wednesday bleek met 2-1 te sterk. Het is nog maar de tweede nederlaag voor Newcastle dit seizoen. Eerder verloor de ploeg van Eddie Howe op bezoek bij Liverpool eind augustus (!).

Volledig scherm © REUTERS

Burnley wipt eersteklasser Bournemouth, Benson en Zaroury scoren

Burnley, de leider in de Engelse tweede klasse, heeft zaterdag in de 32e finales van de FA Cup eersteklasser Bournemouth gewipt met 2-4.

De Clarets hadden niet lang nodig om een voorsprong te forceren op bezoek bij de Cherries. Na balverlies van de gastheer kreeg de vrijstaande Belg Manuel Benson (6.) de bal toegespeeld, waarop hij Mark Travers fusilleerde met een pegel in het dak van het doel. Niet veel later stak Josh Cullen (ex-Anderlecht) Bournemouth echter een handje toe door knullig in te leveren centraal voor doel. Ryan Christie (12.) nam het geschenk in dank aan en plaatste de gelijkmaker op het bord. In het slot van de eerste helft eiste voormalig Charleroi-aanvaller Anass Zaroury (39. en 43.) de hoofdrol op door eerst geen genade te tonen na een nieuwe slordigheid in de opbouw van de laagvlieger in de Premier League, om enkele minuten later na een dribbel door de thuisdefensie nogmaals raak te treffen met een overhoeks schot.

In de tweede helft bracht Dominic Solanke (48.) al vroeg de spanning terug met de aansluitingstreffer, maar Benson (57.) gooide de partij met zijn tweede doelpunt van de middag namens de troepen van Vincent Kompany definitief op slot.

Volledig scherm © REUTERS

Undav scoort voor Brighton

Tweedeklasser Middlesbrough kon weinig weerwerk bieden aan Brighton. De Seagulls, waar Leandro Trossard niet tot de wedstrijdselectie behoorde, triomfeerden met 1-5. Zowel Moises Caicedo (ex-Beerschot) als Kaoru Mitoma (ex-Union) gaf een assist, Deniz Undav (ex-Union) legde de eindcijfers vast.

Volledig scherm Deniz Undav © Action Images via Reuters

Didier Deschamps verlengt contract als Franse bondscoach tot 2026

Didier Deschamps heeft zijn contract als bondscoach van Frankrijk verlengd tot juni 2026. Dat heeft de Franse voetbalbond FFF gemeld.

Het contract van de 54-jarige Deschamps liep na afloop van het WK afgelopen december af. Frankrijk verloor in Qatar de finale na strafschoppen tegen Argentinië. Toen liet hij weten begin dit jaar de knoop door te hakken over een langer verblijf of niet. Bondsvoorzitter Noël le Graët gaf aan dat de bal hierbij in het kamp van Deschamps zou liggen.

De voormalige defensieve middenvelder ging in juli 2012 aan de slag als Franse bondscoach en loodste Les Bleus naar de wereldtitel op het WK in Rusland in 2018, na een zege in de halve finales tegen de Rode Duivels. De Fransen wonnen onder zijn bewind ook de Final Four van de Nations League in 2020/21, na ook hier een zege tegen België in de halve finale.

Naast de verloren WK-finale recent in Qatar ging Frankrijk ook op het EK van 2016, in eigen land, in de eindstrijd onderuit tegen Portugal.

Volledig scherm Didier Deschamps. © AFP

Man United knikkert Onana en co uit FA Cup, De Gea blundert

Manchester United heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de FA Cup. De ploeg van Erik ten Hag had op eigen veld de handen vol met Everton, maar won uiteindelijk met 3-1. Antony en Rashford tekenden voor de doelpunten, Coady scoorde in beide doelen. Amadou Onana speelde een hele match voor Everton.

Over de tegentreffer van United viel overigens iets te zeggen. Maupay kreeg het leer vanaf de achterlijn voor doel, recht op doelman De Gea, maar die kreeg de bal niet onder controle. De bal stuiterde ongelukkig tussen de benen van de Spanjaard, waarna Coady maar voor het intikken had. De Gea was duidelijk ontdaan na het moment, en ook in de Engelse TV-studio’s konden ze de ogen amper geloven. “Hij heeft duidelijk enkele drankjes op”, vertelde Roy Keane bij ITV. De Gea speelde zijn 511ste officiële match voor United. Daarmee komt hij de top tien binnen van spelers met het hoogste aantal wedstrijden in dienst van de Engelse grootmacht. Allicht het laatste waar hij aan denkt. En niet de eerste keer dat De Gea flagrant in de fout gaat.

Messcherpe tackle van Onana:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm David De Gea flatert. © Twitter

Volledig scherm De Gea. © ANP / EPA

Volledig scherm De Gea. © Photo News

Volledig scherm © REUTERS

Laporta gelooft dat vernieuwde versie Super League in 2025 kan opstarten zonder Engelse clubs

Barcelona-voorzitter Joan Laporta is ervan overtuigd dat een vernieuwde versie van de Super League in 2025 kan opstarten zonder Engelse clubs. Barça blijft samen met Real Madrid en Juventus trouw aan het project in de nasleep van de mislukte opstart in april 2021, toen de andere negen oprichtende clubs zich al snel terugtrokken.

In oktober raakten de plannen bekend om de competitie nieuw leven in te blazen. Bernd Reichart, de CEO van A22 Sports Management, beloofde een “open format”. De UEFA noemde de voorstanders van de Super League “gulzig” na een ontmoeting met Reichart in de daaropvolgende maand.

Athanasios Rantos, advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie, deelde een kaakslag uit aan het competitieformat door te stellen dat de UEFA en de FIFA de deelnemende clubs rechtmatig zouden bestraffen.

Laporta blijft echter optimistisch over het Super League-project. De overgebleven teams hopen dat het Hof van Justitie zal oordelen dat eventuele sancties van de UEFA onverenigbaar zijn met het mededingingsrecht van de EU. “In maart of april krijgen we de uitspraak te horen. Ik denk dat de clubs er baat bij zullen hebben”, aldus Laporta aan radiozender Cadena SER donderdag.

“We willen dat het bestuur bij de ploegen ligt. Ik hoop dat de UEFA alsnog een stoel inpalmt aan de bestuurstafel”, klonk het verder.

Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Chelsea en Liverpool trokken destijds allemaal hun staart in door de felle reactie van publiek en media op de plannen.

“De Super League zal een competitie zijn die kan wedijveren met de Premier League”, vervolgde Laporta. “Ik vermoed dat de Engelse teams in eerste instantie niet zullen deelnemen, maar dat we later zullen samensmelten.”

Laporta heeft een andere visie dan La Liga-voorzitter Javier Tebas, die volgens hem niet genoeg initiatieven onderneemt om Spaanse clubs te laten concurreren met hun Engelse tegenhangers. “Hij zou zich meer moeten bezighouden met abonnees op televisie en de inkomstenverhoging van het Spaanse voetbal.”

Volledig scherm © AP

Voormalig Anderlecht-middenvelder Kljestan stopt op 37-jarige leeftijd met voetballen

De Amerikaanse middenvelder Sacha Kljestan heeft aangekondigd dat hij op 37-jarige leeftijd zijn voetbalschoenen aan de haak hangt. Hij deelde het nieuws mee in een boodschap op sociale media.

“Vandaag kondig ik mijn voetbalpensioen aan. Als je me kent, weet je dat dit een emotionele en moeilijke dag is door mijn grote liefde voor de sport. Maar ik ben klaar voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Ik leefde 17 jaar lang in een droom. Ik ben dankbaar voor mijn carrière, de grote wedstrijden die ik gespeeld heb en nog het meest voor de eeuwigdurende vriendschappen die ik onderweg gemaakt heb. Bedankt voetbal”, pende Kljestan neer.

Kljestan streek in de zomer van 2010 neer bij RSC Anderlecht en zou er uiteindelijk tot begin 2015 onder contract staan. In die periode groeide hij uit tot een publiekslieveling en pakte hij in drie opeenvolgende seizoenen (2012, 2013 en 2014) de landstitel met de Belgische recordkampioen. Nadien was hij in eigen land actief voor New York Red Bulls, Orlando City en LA Galaxy. Kljestan verzamelde ook 52 caps voor de Amerikaanse nationale ploeg.

Volledig scherm Sacha Kljestan, hier in het shirt van RSCA. © belga

Zulte Waregem ontbindt contract van Lasse Vigen

Na de komst van Ruud Vormer en de nakende aanwerving van Christian Brüls, ziet Lasse Vigen (28) geen toekomst meer voor zichzelf bij Zulte Waregem. De Deen, anderhalf jaar geleden transfervrij aangetrokken na een korte periode bij Bröndby, slaagde er nooit in een vaste stek af te dwingen bij Essevee. Hij liet daarom in onderling overleg zijn contract ontbinden.

Vigen, zeven jaar geleden één keer opgeroepen voor Denemarken zonder in actie te komen, speelde 35 keer in het shirt van de Boeren maar scoorde daarin niet één keer. Zijn veelbelovende voorbereiding onder Francky Dury vorig seizoen kreeg nooit een vervolg. (LUVM)

Volledig scherm Vigen (links). © BELGA

Ravych (Cercle Brugge) valt voor weken uit met handbreuk

Miron Muslic moet komend weekend tegen Westerlo en ook de daaropvolgende weken sleutelen aan zijn verdediging. Christiaan Ravych, de 20-jarige revelatie die sinds eind oktober een vaste stek in de groen-zwarte defensie had afgedwongen, liep begin deze week op training een handbreuk op. Hij onderging deze namiddag een operatieve ingreep en zal zeker één tot anderhalve maand onbeschikbaar blijven.

Door de schorsing van Deman (tweemaal geel in Mechelen) moet Miangue depanneren op de linkerflank. En Muslic zit al niet dik in de centrale verdedigers, want David Sousa (al hele seizoen onbeschikbaar door een kruisbandletsel) blijft nog zeker anderhalve maand in revalidatie. Op Edgaras Utkus is het zelfs nog wachten tot de start van de volgende competitie. De Litouwer scheurde op de tweede speeldag tegen Anderlecht eveneens de kruisbanden van de knie, maar later bleek ook de meniscus geraakt waardoor hij dit seizoen niet meer in actie zal komen. (LUVM)

Volledig scherm Christiaan Ravych. © Photo News