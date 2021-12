Football Talk. Europees duel Tottenham afgelast door corona-uitbraak - Speeldata kwartfinales Croky Cup bekend

Champions League Onze chef voetbal ziet hoe Club Brugge de ambitieuze doelen onvoldoen­de kan inlossen: “Is er te veel gegoocheld met spelers?”

Club Brugge stelde deze zomer ambitieuze doelen. Onze chef voetbal ziet dat blauw-zwart die doelstellingen onvoldoende kan inlossen. De wedstrijd in het Parc des Princes was symptomatisch voor het proces van de voorbije wéken. En dus is het aan het management en trainersstaf om op zoek te gaan naar redenen, oorzaken. “Want wat ís dat nu dat Clement wil bereiken met Vormer?”

7 december