Football Talk. EU-voetballers hebben straks werkvergunning nodig in Premier League - Voorzitter La Liga hoopt op terugkeer publiek in januari

Voetballers uit EU hebben straks werkvergunning nodig in Premier League

Voetballers uit de Europese Unie hebben na de brexit een werkvergunning nodig om in de Premier League of andere professionele afdelingen uit te komen. Dat melden ingewijden rond de Britse competities. Er wordt een soort van puntensysteem gehanteerd bij het al dan niet toewijzen, gebaseerd op de staat van dienst van de betreffende speler.

Daarbij wordt rekening gehouden met het eventuele aantal interlands, hoe vaak de betreffende speler voor zijn club is uitgekomen en de status van de verkopende club. Officials van de Premier League en overheid hebben hierover in grote lijnen overeenstemming bereikt.

In de komende transferperiode van januari mogen de clubs uit de Premier League niet meer dan drie voetballers onder de 21 jaar van overzee contracteren. Op jaarbasis mogen dat er vooralsnog niet meer dan zes zijn. Het binnenhalen van spelers onder de 18 mag helemaal niet meer.

Ook voor bijvoorbeeld Nederland geldt dat een werkvergunning nodig is als een speler van buiten de EU wordt gecontracteerd.

Volledig scherm © EPA

Aston-Villa - Newcastle uitgesteld vanwege coronabesmettingen

De wedstrijd in de Premier League tussen Aston Villa en Newcastle United van komende vrijdag is uitgesteld, zo meldt de BBC. Dit gebeurt omdat bij Newcastle sprake is van een uitbraak van het coronavirus. De club heeft daarom een verzoek ingediend het duel later te spelen, hetgeen is gehonoreerd.

Newcastle miste zaterdag in het met 2-0 gewonnen uitduel met Crystal Palace spelers als Allan Saint-Maximin, Andy Carroll, Jamaal Lascelles, Ryan Fraser en Isaac Hayden maar de club gaf geen reden voor hun afwezigheid.

Inmiddels is ook besloten het trainingscomplex Darsley Park van de club uit voorzorg tijdelijk te sluiten.

Volledig scherm © AFP

Voorzitter La Liga hoopt op terugkeer van publiek in Spaanse stadia in januari

In La Liga hopen ze in januari opnieuw publiek te mogen ontvangen. Dat zei voorzitter Javier Tebas dinsdag op tv-zender la Sexta. “In januari zal er publiek zijn, hopen we”, klonk het. “We beginnen met een klein beetje en daarna zien we wel.” In Spanje is al sinds afgelopen lente geen publiek welkom in de voetbalstadions. Om daar verandering in te brengen, zal La Liga eerst groen licht moeten krijgen van de regering.

Ook Irene Lozano, voorzitter van de Spaanse Hoge Raad voor Sport, is optimistisch. Al ziet ze de terugkeer van de fans iets minder op de korte termijn. “Supporters zijn belangrijk voor voetbal, en voetbal is belangrijk voor de supporters”, zei ze. “Met het vaccin in aantocht heb ik er goeie hoop op dat er voor het einde van het seizoen weer publiek zal zijn.”

Volledig scherm La Liga-voorzitter Javier Tebas. © REUTERS