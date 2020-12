Football Talk. Erling Haaland speelt dit jaar niet meer - Solbakken nieuwe Noorse bondscoach - PL-clubs keren miljoenen uit aan lagere reeksen

Spierblessure: Erling Haaland speelt in 2020 niet meer

Borussia Dortmund kan in 2020 niet meer rekenen op haar steraanvaller Erling Haaland. De twintigjarige Noor blesseerde zich dinsdag op de laatste training voor het Champions League-duel van woensdag tegen Lazio. Zijn coach Lucien Favre maakte bekend dat het gaat om een spierblessure in het bovenbeen.

Haaland was dit seizoen al goed voor zeventien goals in dertien wedstrijden. In de Champions League scoorde hij zes keer in vier wedstrijden, waaronder vier treffers in de twee duels met Club Brugge. Hij is gedeeld topschutter op het kampioenenbal met Alvaro Morata (Juventus) en Marcus Rashford (Manchester United). “Hij zal dit jaar niet meer spelen”, zei Favre . “Dat doet ons pijn, maar hij heeft de laatste tijd misschien ook een beetje te veel gespeeld.”



Haaland miste al het Champions League-duel tegen Lazio, waarin de Borussen zich dankzij een 1-1 gelijkspel plaatsten voor de achtste finales. Rode Duivel Thomas Meunier ontbrak tijdens die wedstrijd ook met een spierblessure. Mats Hummels viel in de slotfase uit met pijn aan de enkel. Zijn blessure zou wel meevallen. “Ik denk dat ik over een paar dagen wel hersteld ben”, postte Hummels op Instagram bij het verlaten van het ziekenhuis.

Premier League-clubs staan miljoenen af aan lagere afdelingen

De clubs uit de Premier League hebben besloten steun van ruim 270 miljoen euro te leveren aan de verenigingen uit de Engelse lagere divisies. Ze doen dit om te voorkomen dat een groot deel van hen door de gevolgen van de coronacrisis failliet gaat. De Premier League blijft in deze crisis grotendeels overeind door inkomsten uit televisierechten, de lager spelende club hebben dat nauwelijks. Het pakket bestaat voor 50 miljoen aan schenkingen en voor de rest aan renteloze leningen.

Noorwegen stelt Stale Solbakken aan als bondscoach

De Noorse voetbalbond (NFF) heeft Stale Solbakken benoemd tot nieuwe bondscoach. De 52-jarige Noor treedt vanaf maandag in dienst. Hij is de opvolger van veteraan Lars Lagerbäck. De 72-jarige Zweed, die sinds 1 februari 2017 bondscoach was van Noorwegen, mag ondanks een nog doorlopend contract opkrassen.

Door Solbakken nu al aan te stellen wil de Noorse bond hem ruim de tijd geven een team te smeden voor het WK van 2022 in Qatar. Daar willen de Noren, die over een talentvolle selectie beschikken, zich voor plaatsen. Onder Lagerbäck, die eerder ook bondscoach was van Zweden, Nigeria en IJsland, slaagde Noorwegen er niet in zich te plaatsen voor Euro 2020. In de play-offs werd verloren van Servië, dat op zijn beurt tegen Schotland ten onder ging.

Solbakken was een vrije trainer na zijn ontslag op 10 oktober bij FC Kopenhagen. Daar was de Noor een waar clubicoon. Hij sloot er zijn spelerscarrière af en was er vervolgens in twee periodes erg succesvol als trainer. Hij won er acht landstitels en vier bekers. Tussendoor was hij minder succesvol coach bij FC Keulen en de Wolverhampton Wanderers. Zijn opvolger bij Kopenhagen werd Jess Thorup, die door de Deense kampioen werd weggeplukt bij Racing Genk.

Met talenten als Erling Haaland (Dortmund), Martin Ödegaard (Real Madrid), Alexander Sörloth (Leipzig, ex-Gent) en Sander Berge (Sheffield United, ex-Genk) oogt de toekomst van het Noorse voetbal erg mooi

Van Bronckhorst weg uit China

Giovanni van Bronckhorst is niet langer coach van de Chinese eersteklasser Guangzhou R&F. De 45-jarige Nederlander nam woensdag, na afloop van de nederlaag met strafschoppen tegen Shandong Luneng in de kwartfinales van de Chinese beker, zijn ontslag. Van Bronckhorst was sinds begin januari coach van het team van voormalig Rode Duivel Mousa Dembélé. Als reden voor zijn vertrek gaf hij aan “meer tijd met zijn familie in Nederland te willen doorbrengen”.

Van Bronckhorst eindigde het voorbije seizoen met Guangzhou R&F op de zesde plaats (op acht teams) in groep A van de Chinese Super League. Het team miste zo de play-offs voor de landstitel. Dembélé en co moesten klassementswedstrijden afwerken en eindigden de competitie zo als elfde (op achttien ploegen).

Na de competitie volgde de voorbije week nog bekervoetbal in China. Daarin sneuvelde Guangzhou R&F woensdag in de tweede ronde (kwartfinales). Shandong Luneng, met Marouane Fellaini de hele wedstrijd tussen de lijnen, haalde het na strafschoppen met 5-4. Fellaini scoorde de eerste penalty. Bij Guangzhou R&F bleef Dembélé het hele duel op de bank

Chinese voetbalclubs moeten naam veranderen

Een groot deel van de clubs uit de hoogste voetbalklasse van China moet zijn naam veranderen. Het is met ingang van het volgende seizoen niet langer toegestaan de naam van een sponsor of investeerder te koppelen aan die van de club. Dat heeft de overkoepelende organisatie van de competitie besloten in het kader van meerdere hervormingen die worden doorgevoerd.

Alle clubs moeten voortaan een ‘neutrale’ naam hebben. Vooral veel fans hebben teleurgesteld gereageerd op de beslissing, omdat ze al jarenlang gewend zijn aan en verbonden zijn met de huidige naam van hun favoriete club. Sommige verenigingen hebben supporters via sociale media al opgeroepen om met suggesties voor een nieuwe naam te komen.

