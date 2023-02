Football Talk. Engelse club klopte aan, maar Van Crombrugge blijft bij RSCA - Malinwa liet Storm niet gaan

Van Crombrugge blijft bij RSCA

Anderlecht deed onder meer Esposito en Hoedt van de hand, maar voor Hendrik Van Crombrugge werd geen oplossing gevonden. Nottingham Forest kwam aankloppen voor de 29-jarige doelman, maar die transfer naar de Premier League ging niet door. Van Crombrugge mocht ook weg bij paars-wit, uit financiële overwegingen - hij heeft met 1,6 miljoen euro per jaar een zwaar contract - maar ook omwille van sportieve keuzes. Met Bart Verbruggen heeft Brian Riemer reeds voor een nieuwe titularis gekozen. (KDZ/NVE)

Volledig scherm Hendrik Van Crombrugge. © Photo News

Reims wilde Storm, maar Malinwa liet aanvaller niet gaan

Bijna raakte KV Mechelen Nikola Storm (28) nog kwijt. Stade Reims, de club van trainer Will Still, toonde concrete interesse in de winger, maar Malinwa wilde Storm niet laten gaan. De aanvaller ligt nog tot de zomer van 2026 onder contract Achter de Kazerne. (FDZ/JDKK)

Volledig scherm Nikola Storm. © BELGA

Oudste profvoetballer ter wereld keert terug op Europese velden

Kazuyoshi Miura, de oudste nog actieve profvoetballer, keert terug op de Europese voetbalvelden. De 55-jarige Japanner versterkt het komende half jaar UD Oliveirense, de huidige nummer negen op het tweede niveau van Portugal.

Miura verdedigde in het seizoen ‘94/’95 de kleuren van Genoa en in ‘98/’99 kwam hij een half jaar uit voor Dinamo Zagreb. Na zijn avontuur in Kroatië keerde hij terug naar zijn thuisland. Sinds 2005 staat Miura onder contract bij Yokohama FC.

Bij zijn Japanse werkgever kwam hij niet veel aan bod dit seizoen en dus is Miura voor een half jaar verhuurd aan Oliveirense. Yokohama FC is eigendom van de Onodera Group, dat tevens grootaandeelhouder is van Oliveirense.

Miura, spits van beroep, kwam in zijn carrière 89 keer uit voor het nationale elftal en daarin wist hij 55 maal het doel te treffen. Hij speelde vooralsnog 700 profduels, waarin hij 193 doelpunten wist te maken.

Volledig scherm © EPA

Tottenham-coach Antonio Conte ondergaat galblaasoperatie

Antonio Conte, de coach van Premier League-club Tottenham, heeft een operatie aan de galblaas laten uitvoeren. Tottenham gaf mee dat Conte recent te maken kreeg met “hevige pijnen in de buikstreek”. In het ziekenhuis werd cholecystitis, een ontsteking van de galblaas, vastgesteld.

Conte zal een tijdje moeten herstellen. Tottenham maakte niet bekend hoe lang het zonder haar trainer voort moet. De topper van zondag tegen Manchester City lijkt zeker te vroeg te zullen komen. De Spurs zijn nog volop in strijd voor de Champions League-plaatsen in de Premier League. Conte en co staan na 21 speeldagen vijfde, met 36 punten. Dat zijn er drie minder dan nummer vier Manchester United, dat de laatste Champions League-plek bezet. Man Utd heeft nog een duel minder gespeeld.

Volledig scherm © Action Images via Reuters

‘Operatie Conifera’ naar matchfixing in Spanje

In Spanje zijn 23 leden van een vermeend goksyndicaat gearresteerd op verdenking van matchfixing. Zij zouden hebben geprobeerd de uitslagen van voetbalwedstrijden in de competities van Spanje, Gibraltar en Andorra te manipuleren. Onder de aangehouden personen zijn ook voetballers. De aanhoudingen zijn al in november 2022 verricht en dinsdag naar buiten gebracht door Europol. De Europese opsporingsdienst werkt samen met de Spaanse nationale politie en de internationale politiedienst Interpol in dit grote onderzoek naar matchfixing, dat de naam ‘Operatie Conifera’ draagt.

In 2021 werden al 21 leden van de criminele organisatie opgepakt. Er worden momenteel dertig voetbalwedstrijden onderzocht, waarvan de uitslag zou zijn gemanipuleerd. Het bedrag dat de matchfixers hebben verdiend wordt geschat op meer dan een half miljoen euro.

Jong Genk speelt thuiswedstrijd tegen SK Beveren...op Freethiel, geen fans welkom

Jong Genk zal zijn thuiswedstrijd van vrijdag (20 uur) tegen SK Beveren, op de 21e speeldag van de Challenger Pro League, afwerken in het Freethielstadion in Beveren. Fans zijn niet welkom om ervoor te zorgen dat geen van beide teams een thuisvoordeel heeft. Dat meldt de Pro League maandag.

Beveren laat weten dat door intensief gebruik, zowel door de A-ploeg als door Jong Genk, het veld van de Cegeka Arena, waar de wedstrijd voorzien was, zich in slechte staat zou bevinden. Genk verklaarde nadien in een reactie aan Belga dat het niet zozeer de slechte staat van het terrein in de Cegeka Arena is waardoor de wedstrijd verhuist. De Genkse youngsters wijken vooral uit om het veld maximaal rust te geven voor de topper van het eerste elftal in de Jupiler Pro League tegen Antwerp binnen twee weken.

“KRC Genk onderzocht alle mogelijke oplossingen om de wedstrijd op een veld van een naburige club te laten doorgaan”, klinkt het bij Beveren. “Geen enkel team stelde zich flexibel op. Als laatste redmiddel heeft SK Beveren voorgesteld de deuren van de eigen Freethiel te openen, zodat de wedstrijd vrijdag alsnog op een veilig en reglementair veld afgewerkt kan worden.”

Om ervoor te zorgen dat geen van beide teams een thuisvoordeel heeft, zal de wedstrijd achter gesloten deuren plaatsvinden, aldus Beveren. “Aangezien door deze beslissing geen fans toegelaten zullen worden in het Freethielstadion, moedigen wij onze supporters aan de wedstrijd te volgen in een café waaraan een supportersclub verbonden is.”

SK Beveren staat in de stand op de tweede plaats met een punt minder dan leider RWDM. Jong Genk volgt als elfde en voorlaatste.

Volledig scherm © BELGA

Onana heeft met Dyche nieuwe coach

Sean Dyche is de nieuwe coach van Everton, de club van Rode Duivel Amadou Onana. Hij ondertekende maandag bij de Toffees een contract tot juni 2025. De 51-jarige Dyche volgt bij Everton de ontslagen Frank Lampard op. Het icoon van Chelsea werd op 23 januari aan de deur gezet vanwege de slechte resultaten. Hij was er sinds januari 2022 aan de slag. Everton staat met 15 punten uit 20 matchen op de negentiende en voorlaatste plaats in de Premier League en verkeert dus in degradatiegevaar. Sean Dyche moet de club uit Liverpool naar veiliger oorden loodsen.

Dyche trainde eerder Watford en Burnley. Bij die laatste club zat hij tussen 2012 en 2022 op de bank maar werd er in april ontslagen. Zijn tijdelijke opvolger Mike Jackson kon de degradatie niet afwenden. Vincent Kompany nam afgelopen zomer over en lijkt met de Clarets dit seizoen op weg naar promotie.

Volledig scherm Sean Dyche. © AP

Genk versterkt staf met videoanalist Jan Boden

Wouter Vrancken gaat zijn technische staf versterken met videoanalist Jan Boden. De twee werkten eerder al vier jaar samen bij KV Mechelen. Begin dit seizoen zei Boden het voetbal (tijdelijk) vaarwel, maar de vraag van Vrancken en Genk kon hij niet weigeren. Vrancken gaat zo met twee videoanalisten werken, want Peter Persoons blijft voor alle duidelijkheid aan. Leuk detail: het was tijdens zijn bezoek aan het Burnley van Vincent Kompany dat de Genkse hoofdcoach inzag dat hij zijn staf nog kon verbeteren met een extra videoanalist. (BFA/ABD)

Clásico in halve finale Copa del Rey

Barcelona en Real Madrid staan tegenover elkaar in de halve finales van de Copa del Rey. De eeuwige rivalen werden bij de loting aan elkaar gekoppeld. De heenwedstrijd wordt eind februari/begin maart in Madrid gespeeld, de return begin april in Barcelona. Barça won eerder deze maand tegen de Koninklijke in de finale van de Spaanse Supercup in het Saoedische Riyad en veroverde zo een eerste trofee met clubicoon Xavi als trainer.

In de tweede halve finale neemt Athletic Bilbao het op tegen Osasuna. De finale van de Copa del Rey vindt op 6 mei plaats in het Estadio de la Cartuja in Sevilla. In La Liga voert Barcelona met 47 punten uit achttien wedstrijden de stand aan voor Real, dat op vijf punten volgt.

Volledig scherm Gavi en Barça pakten in januari de Spaanse Supercup in Riyad ten koste van Real Madrid. © ANP / EPA

Club stoomt Jutglà klaar voor Antwerp

Goed nieuws voor Ferran Jutglà, bij wie geen grote schade werd vastgesteld aan de heup. De Spaanse spits moest zondagavond al na een kwartier van het veld en trok daarop meteen naar het ziekenhuis. De eerste vermoedens werden vandaag bevestigd, namelijk dat Jutglà geen ernstige blessure heeft opgelopen. De spits heeft last van een gekneusde heup en wordt klaargestoomd voor de topper op Antwerp. Een match die voor Jutglà in principe niet in het gedrang mag komen.

Volledig scherm Jutglà moest gisteren al na een kwartier van het veld. © BELGA

Larin meteen trefzeker voor Valladolid

Cyle Larin scoorde in zijn eerste wedstrijd voor de Spaanse eersteklasser Valladolid meteen de winning goal. De 27-jarige aanvaller kwam afgelopen zomer naar blauw-zwart, maar kon er nooit overtuigen. Onder Scott Parker haalde hij geen enkele keer de selectie. Valladolid huurt de Canadees met aankoopoptie.

Brighton kegelt Liverpool uit FA Cup dankzij treffer in blessuretijd van Mitoma

Brighton heeft zich ten koste van Liverpool geplaatst voor de achtste finales van de FA Cup. Voormalig Union-speler Kaoru Mitoma, die bezig is aan een fantastisch eerste seizoen in Engeland, trapte The Seagulls voorbij de titelhouder met een treffer in de toegevoegde tijd: 2-1.

Liverpool begon goed aan de wedstrijd en kwam op voorsprong dankzij een knap doelpunt van youngster Harvey Elliot (30.) op het halfuur. Zijn treffer werd echter niet veel later uitgewist door Lewis Dunk (39.), die een volley van Tarik Lamptey met de hielen in het doel devieerde. De wedstrijd leek af te stevenen op een gelijkspel, maar na een goede voorzet vanop links knalde Mitoma (90.+2) de bal in het dak van het doel en stuurde hij Brighton alsnog naar de volgende ronde.

Voor Liverpool, dat de FA Cup vorig jaar wist te winnen, is de bekeruitschakeling een nieuwe domper in een al tegenvallend seizoen. Ook in de League Cup zijn The Reds al uitgeschakeld. In de competitie volgen ze als nummer negen op 21 punten afstand van leider Arsenal. Brighton won de FA Cup nog nooit.

Volledig scherm © REUTERS

Mertens scoort bij Galatasaray

Galatasaray heeft zaterdag op de 21ste speeldag van de Super Lig zijn leidersplaats verstevigd na een ruime 0-4 overwinning tegen Giresunspor. Mauro Icardi miste in de 45e minuut eerst een penalty, maar Dries Mertens (45.+3) effende nog voor rust het pad voor Cim Bom. In de tweede helft deelden ook Leo Dubois (60.), Milot Rashica (88.) en Yunus Akgun (90.+5) in de feestvreugde. Mertens werd in de 70ste minuut gewisseld voor Rashica. ‘Gala’ voert soeverein de ranglijst in de Turkse eerste klasse aan met 48 punten en heeft al zeven punten voorsprong op rivaal Fenerbahçe, met Michy Batshuayi, dat zondag aantreedt.

Volledig scherm Dries Mertens. © Photo News

Derdeklasser Ipswich dwingt replay af tegen Burnley van Kompany in FA Cup

Derdeklasser Ipswich Town heeft in de zestiende finales van de FA Cup een replay afgedwongen tegen het Burnley van Vincent Kompany. De koploper in de Engelse tweede klasse bleef steken op 0-0. Ameen Al Dakhil, die deze mercato de overstap maakte van Sint-Truiden, vierde zijn debuut voor Burnley in het hart van defensie en bleef meteen 90 minuten staan. Manuel Benson behoorde niet tot de wedstrijdselectie.

Pedri verlost Barça bij buur Girona

Barcelona heeft op de 19de speeldag in La Liga een felbevochten overwinning geboekt bij zijn Catalaanse buur Girona (0-1). Pedri (61.) verloste de Blaugrana net voorbij het uur in het Estadio Municipal de Montilivi. Barça telt als leider 47 punten in het klassement van de Spaanse hoogste afdeling en loopt op die manier terug zes eenheden uit op eerste achtervolger Real Madrid, dat zondag Real Sociedad nog ontvangt.

Luc Nilis wordt voltijds spitsentrainer in Genkse jeugdopleiding

Voormalig Rode Duivel Luc Nilis gaat voltijds aan de slag als spitsentrainer in de jeugdopleiding van KRC Genk. Hij neemt er de “ruwe diamanten” vanaf de U15 onder zijn hoede, zo bevestigt de leider in de Jupiler Pro League vrijdag. Nilis was sinds vorig jaar al deeltijds aan de slag bij Genk.

De 55-jarige Limburger ondertekende bij Genk een contract voor onbepaalde duur. “De jeugdopleiding van KRC Genk geniet wereldwijde faam. Vele absolute wereldtoppers hebben hier de basis gelegd van hun roemrijke carrière. Het bewijs werd gisteren (sic) nog geleverd op het Gala van de Gouden Schoen. De volledige top drie van beste Belgen in het buitenland zijn namelijk opgeleid in onze Academy”, zegt Nilis, in een verwijzing naar Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois en Leandro Trossard. “ Ik hoop mijn ervaring te kunnen overbrengen aan de jonge spelers die hier vandaag rondlopen en hen naar een volgend niveau te brengen.”

Dimitri de Condé, Head of Football bij KRC Genk, vult aan. “We zijn enorm trots dat we Luc voltijds in dienst kunnen nemen in onze jeugdwerking. In zijn actieve voetbalcarrière was hij een genie op het veld. We zijn ervan overtuigd dat hij onze jonge talenten op gebied van vista, (trap)techniek en looplijnen de kneepjes van het vak leren en hen ka lanceren voor een mooie carrière.”

Nilis zette in 2000 een punt achter zijn carrière nadat hij bij Aston Villa een zware beenbreuk had opgelopen. De aanvaller met de fluwelen techniek begon zijn loopbaan bij Winterslag en droeg daarna het shirt van Anderlecht en PSV. Hij kwam 56 keer uit voor de nationale ploeg en maakte daarin tien goals.

Als trainer was Nilis onder meer aan de slag in Nederland bij PSV (als spitsenscoach) en VVV (als assistent), in Turkije en Jordanië. In 2021 werd hij coach van amateurclub Belisia Bilzen. Sinds maart vorig jaar combineerde hij die taak met een deeltijdse job als spitsentrainer bij de Talent Academy van Genk. Eind 2022 verliet Nilis Belisia Bilzen.

Volledig scherm © BELGA

Seizoen 2023-24 wordt op 28 juli op gang getrapt

Op vrijdag 28 juli start het seizoen 2023-24 van de Jupiler Pro League. Komend seizoen worden vier in plaats van zeven kalenderupdates gecommuniceerd, waardoor de fans langer op voorhand duidelijkheid hebben over de speelmomenten. Dat kondigde Lorin Parys, CEO van de Pro League, aan in een persbericht.

De Supercup is voorzien in het weekend van 21 juli. De reguliere competitie, opnieuw met zestien ploegen, duurt 30 speeldagen. De winterstop is voorzien van 28 december tot 18 januari 2024. In het weekend van 15 maart 2024 volgt de ontknoping van de reguliere fase. Op 29 maart gaan de play-offs van start. Uiterlijk op 26 mei kennen we de landskampioen.

Twee weken na het op gang trappen van de Jupiler Pro League rolt de eerste bal in de Challenger Pro League, op 11 augustus. Het reguliere seizoen eindigt op 21 april 2024. In de wintermaanden krijgen de 16 deelnemende ploegen rust van 18 december tot 11 januari 2024. De play-offs worden georganiseerd van 26 april tot 26 mei 2024.

De finale van de Croky Cup vindt plaats op Hemelvaartsdag op donderdag 9 mei 2024.

Op vraag van de supporters zal er volgend seizoen langer op voorhand duidelijkheid zijn over de speelmomenten, met vier in plaats van zeven kalenderupdates tijdens het seizoen. “Eind juni, begin september, midden december en in de derde week van maart voor de play-offs communiceren we de aftrapmomenten van de wedstrijden”, meldt CEO Lorin Parys. “Zo kunnen onze fans hun agenda al beter plannen met het voetbal in het achterhoofd. Dat betekent wel dat, in functie van de Europese wedstrijden en de Croky Cup-matchen, nog een aantal speelmomenten kunnen verschuiven. We schrapten dit seizoen al zondagavondvoetbal om 21 uur en dat blijft volgend seizoen zo. Daarnaast hebben we het aantal midweekspeeldagen in de reguliere competitie beperkt tot het absolute minimum, namelijk twee.”

Bestuur STVV in gesprek met top arbitrage

Afgelopen maandag stuurde STVV een open brief naar de Pro League en de KBVB, waarin de club vraagtekens zette bij enkele, in de ogen van STVV, discutabele scheidsrechterlijke beslissingen van de jongste weken. De rode kaart van Koita tegen AA Gent was voor hen de druppel.

Als gevolg van de open brief gingen de Pro League en de KBVB snel over tot actie en nodigden ze het STVV-bestuur uit voor een gesprek met de top van de arbitrage, dat gisteren plaatsvond. “Het was een constructief en open gesprek. Als club hebben we duidelijk onze bekommernissen geuit over de gang van zaken de voorbije maand. Omgekeerd legde de arbitrage ons uit hoe de begeleiding van scheidsrechters en de werking van de VAR in elkaar zit. Intussen werd ook erkend dat bepaalde beslissingen niet correct waren. Hiervoor kregen we de nodige excuses. Bovendien vond er een scheidsrechterswissel plaats voor de eerstkomende wedstrijd tegen OHL, zodat er geen nodeloze druk op de ketel komt”, zegt STVV-voorzitter David Meekers.

Voor STVV is de zaak daarmee afgesloten.

UEFA hervormt Nations League en Europese kwalificaties

De Europese Voetbalfederatie UEFA heeft op zijn bestuursvergadering in Nyon nieuwe formats voor de Nations League en de Europese kwalificaties voor Europese- en wereldkampioenschappen goedgekeurd. “Bedoeling is beide competities aantrekkelijker te maken, zonder het aantal wedstrijden te verhogen”, klinkt het in een mededeling van de UEFA. De nieuwe formats worden gebruikt vanaf september 2024.

De Nations League wordt met een extra knock-out ronde uitgebreid, maar de kwalificaties worden dan weer compacter. In de A-liga van de Nations League zullen de groepswinnaars en de runners-up voortaan kwartfinales (heen en terug) spelen om een plaats bij de Final Four. Dat zal gebeuren in maart, waarmee er een brug geslagen wordt tussen de groepsfase, die eind november eindigt, en de Final Four in juni. De landen die op de derde plaats eindigen in de A-liga en de runners-up van de B-liga spelen play-offs om behoud of promotie, net als de nummers drie van de B-liga en de runners-up van de C-liga.

In de Europese kwalificaties komen er twaalf groepen van vijf of vier landen (in plaats van tien groepen van zes of vijf). De kwalificaties zullen voor de meeste landen in een groep met vijf beginnen in maart. De landen die dan in de Nations League actief zijn, beginnen er in juni aan. Landen die in een groep met vier uitgeloot zijn, spelen hun eerste wedstrijd in september. De twaalf groepswinnaars plaatsen zich voor de eindronde. De landen die op de tweede plaats eindigen zijn ofwel rechtstreeks geplaatst, of moeten nog play-offs spelen (met landen uit de Nations League voor het EK).

Het UEFA-bestuur besliste woensdag ook nog om de Europese Super Cup in 2023 in Athene te laten plaatsvinden. Aanvankelijk was het Russische Kazan als gaststad aangeduid. Het treffen tussen de Champions League- en de Europa League-winnaar wordt woensdag 16 augustus in het Georgios Karaiskakisstadion in de Griekse hoofdstad gespeeld. Slovakije kreeg de organisatie van het EK U21 in 2025 toegekend.

Volledig scherm © REUTERS

Fernando Santos is nieuwe bondscoach van Polen

De Portugees Fernando Santos is dinsdag aangesteld als nieuwe bondscoach van Polen. Hij volgt Czeslaw Michniewicz op, die de functie neerlegde na het WK in Qatar.

Fernando Santos stopte vorige maand zelf als bondscoach van zijn land na de wereldbeker, waarin Portugal in de kwartfinales verloor van Marokko. De 68-jarige Portugees trainde de Seleçao sinds 2014 en won onder meer het EK 2016 en de Nations League 2019. Roberto Martinez, ex-bondscoach van de Rode Duivels, verving hem.

Santos trainde naast de nationale ploeg ook de drie grote clubs in zijn land, Porto (1998-2001), Sporting (2003-2004) en Benfica (2006-2007). Daarnaast was hij aan de slag bij de Griekse ploegen AEK Athene (2001-2002 en 2004-2006), Panathinaikos (2002) en PAOK Saloniki (2007-2010) en bij de Griekse nationale ploeg (2010-2014).

Santos vervangt Michniewicz, die op post was tussen januari en december 2022. Hij plaatste Polen via de barrages voor het WK, waar Lewandowski en co voor het eerst sinds 1986 de groepsfase doorkwamen. In de achtste finales was Frankrijk te sterk.

Volledig scherm © AP

Everton ontslaat Frank Lampard

Everton, voorlaatste in de Premier League, heeft zijn trainer Frank Lampard de laan uitgestuurd. “Lampards toewijding aan de club was exemplarisch, maar wegens de recente resultaten en onze positie in het klassement, moesten we deze moeilijke beslissing wel nemen”, klinkt het op de clubwebsite.

De 2-0-nederlaag van zaterdag in een degradatieduel bij West Ham deed Lampard de das om. Met vijftien punten uit twintig wedstrijden laten de Toffees alleen op basis van het doelsaldo rode lantaarn Southampton nog achter zich.

De 44-jarige Lampard stond sinds januari 2022 bij de club van Amadou Onana aan het roer. Voordien was de 106-voudige Engelse international bij Derby County (2018-2019) en Chelsea (2019-2021) in dienst. Van die laatste club is hij met dertien seizoenen als middenvelder op de teller een clubicoon.

Volledig scherm Frank Lampard. © AP

Romelu Lukaku lijdt met Inter nederlaag tegen het Empoli van Koni De Winter

Op de 19de speeldag in de Italiaanse Serie A heeft Romelu Lukaku met Inter Milaan een 0-1 nederlaag geleden tegen het Empoli van Koni De Winter. Die laatste speelde een volledige wedstrijd, Lukaku mocht in de 77ste minuut invallen. Tommaso Baldanzi scoorde het enige doelpunt van de partij in de 66ste minuut. Inter stond toen al met tien, na rood voor Milan Skriniar.

In de stand is Inter derde, op dertien punten van Napels en één van stadsgenoot AC Milan. Empoli staat op de negende stek. Op de 18de speeldag in La Liga speelde Largie Ramazani met Almeria, veertiende in de stand, 2-2 gelijk op het veld van Valencia. Net voor rust (0-0) verzuimde Ramazani het een penalty om te zetten. In de 66ste minuut, bij een 2-1 achterstand, werd de Belgische spits vervangen.

Volledig scherm © Photo News

Defour op het matje

KV Mechelen-trainer Steven Defour is opgeroepen door het Disciplinair Comité na zijn rode kaart na de wedstrijd tegen KV Kortrijk van afgelopen zaterdag. De ex-Rode Duivel wordt sowieso voor één speeldag geschorst, een voorwaardelijke straf van eerder dit seizoen. Daarbovenop vraagt het Bondsparket een schorsing van vier wedstrijden, waarvan één effectief. (JDKK)

Volledig scherm Steven Defour. © Photo News