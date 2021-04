Football Talk. Engeland en Duitsland willen geen ruimere EK-selectie - Na Storm verlengt ook Thoelen bij Malinwa

Engelse en Duitse voetbalbond willen geen ruimere EK-selectie

Roberto Martínez hoopt 26 spelers te mogen meenemen naar het EK, maar er komt weerstand. De Engelse en Duitse voetbalbond willen het idee van een ruimere selectie blokkeren. Zij vrezen dat er onvrede gaat ontstaan met te veel spelers die gedurende vijf weken weinig of geen speelminuten krijgen. De UEFA zal ook ingelicht worden van hun standpunt en later een beslissing nemen over het aantal spelers.

Martínez toont zich al even voorstander van geen 23, maar wel 26 spelers voor het EK. Dat heeft alles te maken met corona. De kalender zit overvol en de spelers zijn vermoeid. “Het zou passen binnen de huidige tijd, waarin er tegenwoordig ook al vijf vervangingen toegelaten zijn.” In Italië heeft Martínez medestanders. Italiaans bondscoach Roberto Mancini is dezelfde mening toegedaan. Mancini had nog volgend argument: “Stel dat er iemand besmet geraakt op het EK? Het wordt dan niet evident om vervangers te vinden, want de spelers zullen al op vakantie zijn.”

KV Mechelen geeft ook Yannick Thoelen langdurig contract

Een dag na de contractverlenging van aanvaller Nikola Storm tot juni 2026 heeft ook Yannick Thoelen zijn overeenkomst bij KV Mechelen verlengd. De dertigjarige doelman ondertekende een contract tot medio 2025. Zijn vorige contract liep nog een jaar door.

“Door deze nieuwe overeenkomst heeft Yannick hier niet alleen een verleden en een heden, maar ook een toekomst”, liet sportief directeur Tom Caluwe weten in een reactie. “Hij heeft hier nog enorme stappen gezet. Yannick is nog sterker teruggekomen na zijn blessure en heeft getoond dat we altijd op hem kunnen rekenen. Zijn mentaliteit en uitstraling passen perfect bij onze club.”

Dat Thoelen zelf ook blij is met zijn verlengd verblijf, liet hij duidelijk blijken. “Het nieuwe contract straalt appreciatie uit voor mijn harde werk. Ik voel mij goed in Mechelen en ik heb hier een goeie band met iedereen. Het hele plaatje klopt hier gewoon. Om dan voor 4 jaar te kunnen bijtekenen, dat is echt een geweldig gevoel.”

Yannick Thoelen streek in de zomer van 2019 een tweede keer neer in Mechelen, na een eerder weinig succesvolle periode tussen 2008 en 2011. Hij kwam de voorbije twee seizoenen tot 41 officiële duels voor Malinwa. Dit seizoen begon hij als tweede doelman, na Gaëtan Coucke, maar vanaf midden december nam hij zijn plek tussen de palen weer in. Vorig jaar stond Thoelen lange tijd aan de kant met gescheurde kruisbanden in de rechterknie.

Bernd Storck is niet langer hoofdtrainer van het Slovaakse DAC

De Slovaakse topclub DAC Dunajská Streda heeft in onderling overleg het contract met Bernd Storck ontbonden. De 58-jarige Duitser was in ons land succesvol bij Moeskroen en Cercle Brugge.

Storck slaagde er met beide clubs in de degradatie in de Jupiler Pro League te ontlopen. Hij hoopte vervolgens op een kans bij een Belgische topclub, maar die kwam er niet. Eind mei vorig jaar streek hij neer bij het Slovaakse DAC en met die club stond hij na 27 speeldagen in de Slovaakse hoogste klasse tweede, weliswaar op tien punten van koploper Slovan Bratislava. Zijn contract liep er nog een jaar door.

