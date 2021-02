Football Talk. Emmanuel Dennis maakt eerste goal voor FC Köln - Barcelona kruipt door oog van de naald

Dennis maakt eerste treffer voor Keulen

Emmanuel Dennis heeft voor het eerst zijn kunnen getoond bij zijn nieuwe club FC Keulen. De Nigeriaan, die in de wintermercato op huurbasis werd overgenomen van Club Brugge, scoorde in zijn tweede wedstrijd voor Keulen, in het bekerduel bij tweedeklasser Regensburg, zijn eerste doelpunt. Dat volstond niet, want Keulen verloor na strafschoppen in de achtste finales. Onze landgenoot Sebastiaan Bornauw kreeg rust en zat niet in de wedstrijdselectie van Keulen.

Dennis scoorde na 22 minuten de 0-2 voor Keulen, na de openingstreffer van Jakobs (4.). Thuisploeg Regensburg gaf zich echter niet gewonnen en kwam nog voor rust langszij dankzij goals van Kennedy (35.) en George (44.). Na de pauze kreeg Dennis de kans om de bezoekers toch de kwalificatie te schenken, maar hij zag zijn strafschop gered worden door Regensburg-doelman Meyer.

In de verlengingen mocht Dennis gaan rusten. Het kwam tot strafschoppen en daarin was Regensburg zowaar de betere (4-3).

Barcelona in extremis door in Copa del Rey

FC Barcelona heeft zich in extremis geplaatst voor de halve finales in de Copa del Rey. De Catalanen balanceerden op bezoek bij Granada op de rand van de exit, maar wonnen in de verlengingen (3-5).

Chelsea-huurling Kenedy (33.) en ervaren rot Roberto Soldado (47.) zorgden voor de goals bij de Andalusiërs. De aansluitingstreffer van Antoine Griezmann (88.), op assist van Lionel Messi en via Granada-doelman Escandell, kwam laat. Maar Barcelona had nog een slotoffensief in huis. Messi trapte een minuut later al tegen de paal en Jordi Alba schonk de bezoekers met een rake kopbal twee minuten in blessuretijd alsnog verlengingen. In de verlengingen maakte Barça, via Griezmann (100.), De Jong (108.) en Jordi Alba (113.), het verschil. Vico (103., pen.) scoorde tussendoor tegen.

Voor Barcelona zou de uitschakeling in de Copa del Rey de tweede dreun in een maand tijd geweest zijn. Vorige maand verloor Barça ook al de finale van de Spaanse Supercup. In La Liga is Barcelona, naast Real Madrid, tweede, op tien punten van koploper Atlético Madrid.

Stuttgart en Mangala zijn uitgeschakeld in DFB-Pokal, Napoli wint niet zonder Mertens

Stuttgart en Orel Mangala hebben de achtste finales van het Duitse bekertoernooi niet overleefd. Mangala en co verloren in eigen huis met 1-2 van Borussia Mönchengladbach.

Silas Wamangituka had Stuttgart nochtans na twee minuten al op voorsprong gebracht. Maar Gladbach kon de score nog helemaal omdraaien, met dank aan haar twee Franse goudhaantjes. Marcus Thuram (45.+1) en Alassane Pléa (50.) legden de eindstand vast op 1-2. Orel Mangala speelde de hele wedstrijd bij Stuttgart.

In Italië kwam Napoli in de heenwedstrijd van de halve finales van de Coppa Italia niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Atalanta Bergamo. De terugwedstrijd in Bergamo wordt volgende week woensdag gespeeld. Dries Mertens ontbrak woensdag bij de Napolitanen. De Rode Duivel heeft opnieuw last van de enkelblessure die hem in de eindjaarsperiode een kleine maand aan de zijlijn hield. Mertens moet vermoedelijk opnieuw enkele weken toekijken.

Mitrovic in de basis tegen Olsa Brakel, De Ketelaere en Ricca out

Op het papiertje in zijn hand stond voor het eerst sinds lang ook de naam van Matej Mitrovic. De Kroaat is helemaal hersteld van een enkeloperatie en start vanavond in het bekerduel tegen Olsa Brakel. De opluchting zal groot zijn, want de laatste officiële minuten van Mitrovic - die al langer met z’n voet/enkel sukkelde - dateren van bijna een jaar geleden. Toen speelde-ie een halfuur op Manchester United (5-0), in ook al een seizoen om snel te vergeten. Mitrovic kwam in het kampioenenjaar van Club slechts twaalf keer in actie. Vanavond mag hij dus opnieuw opdraven. “Matej heeft zijn twee duels met Club NXT goed verteerd”, aldus Clement.

Federico Ricca en Charles De Ketelaere zullen er straks dan weer niet bij zijn. Ricca kampt met een lichte spierblessure, terwijl De Ketelaere na de laatste training aangaf wat last te hebben. Club zal dan ook geen risico’s nemen met hen. (NP)

Malaise bij Cercle

Cercle heeft afscheid genomen van algemeen coördinator Marc Vanmaele. De Tieltenaar was in dienst bij Cercle sinds de overname door Monaco in 2017. Ontevreden supporters hingen spandoeken op aan het trainingsveld. “We hebben schijt aan het Monaco-beleid”, viel er te lezen naast het shirt met nummer 7 van Kylian Hazard.