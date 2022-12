Football Talk. Eindelijk de deal: Tarik Tissoudali tekent tot 2026 bij AA Gent

Tissoudali tekent tot 2026 bij AA Gent

De handtekeningen zijn gezet. AA Gent en Tarik Tissoudali (29) hebben een akkoord bereikt over een contractverlenging tot 2026. Bijna een jaar hebben de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst geduurd. De Gentse voorstellen bleven namelijk lange tijd onder Tissoudali’s verwachtingen. Vorige zomer hing een vertrek van de Marokkaanse international even in de lucht, maar na een zware kruisbandblessure bleef hij bij AA Gent. Beide partijen kwamen de voorbije maand dichter bij elkaar, met een verlengd contract tot gevolg. Tissoudali revalideert momenteel nog en wordt in februari terug op het veld verwacht. (ABD)

Egypte, Griekenland en Saoedi-Arabië willen samen WK 2030 organiseren

Egypte, Griekenland en Saoedi-Arabië zijn van plan om een gezamenlijke kandidatuur in te dienen voor de organisatie van het WK voetbal. Dat vertelde de Saoedische minister van Toerisme Ahmed al-Khateeb woensdag aan de nieuwssite Al-Yaum Al-Sabia.

“Momenteel besturen we de mogelijkheid om samen met Egypte en Griekenland een bid te doen”, verklaarde Al-Khateeb. De drie landen zullen zwaar in hun sportinfrastructuur investeren en zullen klaar zijn voor het event. In 2030 zal Saoedi-Arabië de beste voetbalstadions en fanzones van de wereld hebben. Ik ben er dan ook van overtuigd dat een kandidatuur succesvol zou zijn.”

De volgende editie van het WK, in 2026, zal al in drie landen plaatsvinden. Er wordt dan in de Noord-Amerikaanse landen Mexico, Canada en de Verenigde Staten gespeeld.

Ook Diawara, ex-assistent van Mazzu, weg bij Anderlecht

Samba Diawara vertrekt per direct bij Anderlecht. De 44-jarige Fransman kwam begin dit seizoen over van Charleroi en werd in het Lotto Park assistent van Felice Mazzu. Na het ontslag van Mazzu bij paars-wit, eind oktober, werd Diawara teruggezet naar de RSCA Futures, waar hij assistent was van Guillaume Gillet.

Diawara heeft nu alsnog zelf beslist om Anderlecht te verlaten. Hij trekt naar Stade Reims, waar hij assistent wordt van hoafdcoach Will Still. Reims is de club van onder meer Thomas Foket en Junya Ito. De club uit de champagnestreek staat op dit moment op een elfde plaats in de Ligue 1. Anderlecht gaat op zoek naar een nieuwe assistent ter ondersteuning van Gillet bij de beloften. (KDZ)

Antoon Pfaff, voetballende broer van Jean-Marie, overleden

Antoon Pfaff, ex-voetballer van SK Beveren, is gisteren overleden. De één jaar oudere broer van Jean-Marie Pfaff werd 70.

Antoon was één van de zes voetballende broers Pfaff, waarvan er vier de fanionploeg van Beveren haalden. Antoon was een aanvallende middenvelder, die in 1965 als 13-jarige bij de club van de Freethiel aansloot. Samen met de oudste, Jean-Baptist, die dat jaar overstapte van Eendracht Aalst naar Beveren, én met de jonge doelman Jean-Marie, de latere winnaar van de Gouden Schoen en Rode Duivel. Toen de jongste van de broers, Danny, tot de basis doordrong bij Beveren was Antoon al vertrokken.

Antoon Pfaff debuteerde bij Beveren in het A-elftal onder coach Ward Volckaert in februari 1971 op het veld van Waregem. Hij zou jarenlang een verdienstelijke pion bij de geel-blauwen blijven, zonder ooit een basisplaats te kunnen afdwingen. Antoon Pfaff hoorde als “supersub” wel bij het eerste succesteam op Freethiel dat in 1978 de Belgische beker won. In de finale op de Heizel tegen Charleroi (2-0) was Toon Pfaff bankzitter.

Pfaff werd vervolgens een jaar uitgeleend aan SK Sint-Niklaas, waardoor hij er niet bij was in het seizoen van de eerste Beverse titel. Na zijn terugkeer bleef Toon Pfaff nog een jaar op Freethiel. Coach Robert Goethals stelde hem in dat laatste seizoen nog één keer op, in een legendarische wedstrijd op Standard waarin Beveren van een 3-0 achterstand terugkeerde tot een 3-3 gelijkspel.

Met 123 wedstrijden (115 in competitie, 8 in de beker) bij SK Beveren op zijn palmares, waarin hij 11 keer scoorde, vertrok Antoon Pfaff in 1980 naar Jong Lede. Hij voetbalde nog voor VK Ninove en werd trainer-speler van Eendracht Zele, alvorens een lange carrière (tot 2008) te beginnen als coach van achtereenvolgens KAV Dendermonde, Temse, Lebbeke, Eendracht Zele, Oosterzele en Kruibeke. (LUVM)

Speler van Argentijnse eersteklasser sterft tijdens training

Een speler van de Argentijnse eersteklasser Atletico Tucuman is tijdens een training in elkaar gezakt en overleden. Het gaat om de 22-jarige middenvelder Andres Balanta.

“Atletico Tucuman betreurt het overlijden te moeten bevestigen van de Colombiaanse voetballer Andres Balanta”, klinkt het in een boodschap op Twitter waarbij een foto van de lachende speler is geplaatst.

De voetbalbonden van Argentinië en Colombia betuigden inmiddels hun medeleven. De officiële doodsoorzaak is voorlopig onbekend maar vermoedelijk gaat het om een hartfalen.

Balanta werd in 2021 met Deportivo Cali kampioen van Colombia. Met de nationale ploeg nam hij in 2019 deel aan het WK voor spelers onder 20 jaar in Polen. Deportivo Cali leende de speler sinds de zomer uit aan Atletico Tucuman. Hij speelde zeven wedstrijden voor het team uit het noordwesten van Argentinië.

Cercle Brugge verlengt contract coach Muslic tot 2024

Cercle Brugge en coach Miron Muslic zijn tot een akkoord gekomen over de verlenging van het contract van de Bosnische Oostenrijker. Dat liep over zeven maanden af, maar wordt nu opengebroken tot de zomer van 2024. Eind september werd Miron Muslic (40) bij de Vereniging gepromoveerd van T2 tot opvolger van zijn landgenoot Dominik Thalhammer, inmiddels aan de slag bij KV Oostende. Onder Muslic behaalde groen-zwart 19 op 24 en klom het van de voorlaatste naar de negende plaats in de rangschikking. (LUVM)

Antwerp vertrekt donderdag op winsterstage naar Dubai

Bij Antwerp heeft men na een onderbreking van twee weken de trainingen hervat. Donderdag vertrekken coach Mark van Bommel en zijn mannen op winterstage naar Dubai. De geblesseerden Björn Engels, Sam Vines en Koji Miyoshi stappen niet mee op het vliegtuig. Ook Radja Nainggolan en Bruny Nsimba blijven in Antwerpen, waar zij zullen trainen met de B-kern. Beloften Niels Devalckeneer, Kobe Corbanie, Igor da Silva en Gerard Vandeplas mogen wel mee naar Dubai. (KDC)

Final Four Nations League volgend jaar in Rotterdam en Enschede

De Final Four van de Nations League wordt volgend jaar definitief in Nederland gespeeld, zo heeft de Europese voetbalbond UEFA bevestigd. De wedstrijd worden gespeeld in Rotterdam en Enschede.

De KNVB voerde al “constructief overleg” met De Kuip en de Grolsch Veste als speellocaties, en ook met de gemeenten Rotterdam en Enschede. De Johan Cruijff Arena in Amsterdam en het Philips-stadion van PSV in Eindhoven zijn vanwege andere evenementen niet beschikbaar in juni 2023.

België, Polen en Wales - allemaal tegenstanders van Oranje in de Nations League-groep - hadden zich ook kandidaat gesteld, maar zij wisten zich niet te kwalificeren voor het finaletoernooi. Oranje werd eerste in de groep.

Het is de derde editie van de Nations League en de tweede keer dat Nederland zich plaatste voor de Final Four. In 2018/2019 verloor Nederland de finale van Portugal (1-0). In 2020/2021 won Frankrijk de Nations League door Spanje met 2-1 te verslaan. De halve finales van het toernooi zijn op woensdag 14 en donderdag 15 juni, de finale op zondag 18 juni.

De Nations League-beker.