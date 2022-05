Football Talk. Einde seizoen voor Sandy Walsh - Sergio Conceiçao kampioen met Porto

Sergio Conceiçao Portugees landskampioen met FC Porto

Sergio Conceiçao is dit weekend voor de zesde keer Portugees landskampioen geworden met FC Porto. Vooreerst drie keer als speler (1997, 1998, 2004) en — sinds zaterdagavond en de 0-1 in het Estàdio da Luz van naaste achtervolger Benfica — nu ook voor de derde keer als coach (2018, 2020, 2022). Na afloop ging hij in de kleedkamer uit de bol. Dikke sigaar in de mond. Zoals we hem kennen uit zijn periode bij Standard, waar hij geen titel veroverde als speler of debuterende assistent (van Dominique D’Onofrio), maar wel de Gouden Schoen in 2005.

Porto had op Benfica genoeg aan een gelijkspel om de titel veilig te stellen, maar verdediger Sanusi deed er nog een schepje bovenop met de winning-goal in de 94ste minuut.

Volledig scherm Sergio Conceiçao viert de titel samen met zijn spelers © ANP / EPA

Fred Rutten slaat aanbod Ten Hag af om mee te gaan naar Manchester United

Fred Rutten heeft een aanbod afgeslagen om met Erik ten Hag mee te gaan naar Manchester United. De 59-jarige Rutten vertelde dat in het Nederlandse tv-programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN. “Ik kan wel zeggen dat het niet zo is, maar ik ben inderdaad gepolst”, aldus de Nederlander.

Rutten gaf echter de voorkeur aan een terugkeer bij PSV. Hij wordt komend seizoen assistent van de nieuwe hoofdtrainer Ruud van Nistelrooij. Rutten, die zelf hoofdtrainer was van onder meer PSV, Feyenoord, Vitesse en FC Twente, wil in de buurt van zijn familie blijven. Begin 2019 stond hij enkele maanden aan het roer van RSC Anderlecht.

“Als je op zo’n trein stapt en je zit daar, dan stopt die trein nooit”, zei hij over de mogelijkheid om met Ten Hag mee te gaan naar Manchester. “Iedereen maakt zijn eigen keuzes in het leven en dat heb ik ook gedaan. Ik heb een gezin en kleinkinderen. Het is toch wel heel mooi als ze die opa ook eens een keer zien om een balletje mee te trappen.”

Rutten en Ten Hag werkten eerder samen bij FC Twente en PSV. Toen was Rutten de hoofdtrainer en Ten Hag zijn assistent.

Volledig scherm Fred Rutten en Erik Ten Hag © Photo News/Photo News

Meerdere gewonden bij promotieviering Schalke 04

Tijdens de spontane viering na de promotie van Schalke 04 naar de Bundesliga zijn in de menigte op de tribune verschillende mensen gewond geraakt. Na het laatste fluitsignaal van de wedstrijd in de tweede Bundesliga tegen St. Pauli zaterdagavond (3-2 zege) liepen ongeveer 2.000 supporters het veld op.

Hierbij kwamen verschillende personen ten val en liepen meerdere fans verwondingen op. Enkele supporters moesten naar het ziekenhuis worden gebracht voor verzorging. De politie van Gelsenkirchen meldde dat er voor en tijdens de wedstrijd 144 incidenten waren waarbij pyrotechnisch materiaal werd afgestoken. Een politieagent raakte gewond bij een handgemeen met een Schalke-fan. In totaal werden 20 aanklachten genoteerd van verwondingen, verbaal geweld en diefstal.

De Veltins-Arena was zaterdagavond met 61.271 toeschouwers uitverkocht. De traditieploeg uit Gelsenkirchen dwong rechtstreekse promotie naar de hoogste afdeling af na de 3-2 overwinning tegen St. Pauli.

Volledig scherm Ongeveer 2000 supporters van Schalke 04 liepen na de match het veld op © AP

Einde seizoen voor Sandy Walsh

Sandy Walsh heeft tegen AA Gent een sleutelbeenbreuk opgelopen, dat wezen scans gisteravond in het ziekenhuis uit. Het seizoen van de rechtsback van KV Mechelen zit er zo op. Hij zal ook zijn debuut voor de Indonesische nationale ploeg - in juni zou hij voor het eerst opgeroepen worden - moeten uitstellen. Malinwa moet in zijn defensie ook al Bijker (kruisband), Swers (Covid) en Van Drongelen missen. Peyre pakte ook nog rood tegen Gent en kijkt tegen een schorsing aan. (ABD)

Volledig scherm © BELGA

Nantes troeft Nice af en wint voor de vierde keer de Coupe de France

Nantes heeft zaterdagavond de finale van de Coupe de France naar zijn hand gezet. Het troefde in het Stade de France Nice af met het kleinste verschil (0-1).

Ludovic Blas (47.) kroonde zich tot matchwinnaar met een omgezette penalty aan het begin van de tweede helft. Nice was vervolgens niet meer in staat om de rug te rechten. Het is de vierde keer dat Nantes de Coupe de France in de prijzenkast mag plaatsen. De laatste triomf in de bekercompetitie dateerde alweer van 2000, een jaar voor de laatste landstitel.

Vorig jaar ging de Franse beker naar PSG, dat in de finale met 2-0 afstand nam van Monaco.

Volledig scherm Nantes wint de Coupe de France voor de vierde keer © Photo News

Feest in Gelsenkirchen

Schalke 04 komt volgend seizoen opnieuw uit in de Bundesliga. De Duitse traditieclub won op de voorlaatste speeldag van de Tweede Bundesliga met 3-2 van St. Pauli en verzekerde zich zo van promotie.

Het zag er nochtans lange tijd niet goed uit voor de Königsblauen, in het verleden goed voor zeven landstitels in Duitsland. Igor Matanovic zette de bezoekers binnen zeventien minuten op een dubbele voorsprong. Schalke kon pas na rust antwoorden. Twee treffers van Simon Terodde en de winning goal van invaller Rodrigo Zalazer zorgden voor een volksfeest in Gelsenkirchen.

Schalke zakte vorig seizoen na een dramatisch seizoen naar de Duitse tweede klasse. Die andere opvallende degradant toen, Werder Bremen, kan zondag een grote stap zetten naar het tweede rechtstreekse promotieticket. Dan moet het winnen bij het al gedegradeerde Aue. Schalke telt als leider 62 punten. Bremen heeft er, met nog een duel te goed, 57. Ook Hamburg en Darmstadt (beiden 57 punten) zijn nog in de running voor rechtstreekse promotie.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AP

Walsh (KVM) out voor rest van Europe Play-Offs?

Sandy Walsh (27) bleef bij rust geblesseerd in de kleedkamer tegen AA Gent nadat hij “een knakje” voelde. De rechtsback van KV Mechelen heeft last aan het sleutelbeen en zijn ribben en ging na de wedstrijd meteen naar het ziekenhuis. Daar zal een scan uitsluitsel moeten brengen over de ernst van zijn blessure. (ABD)

Volledig scherm Roef eerder op de bal dan Walsh in Gent - KV Mechelen. © BELGA

Barça wint dankzij geweldige goal Alba

Barcelona heeft op de 35e speeldag van La Liga een optie genomen op de tweede plaats. Het griste in blessuretijd de volle buit mee bij Real Betis (1-2).

Het venijn zat in de staart in het Estadio Benito Villamarin. Ansu Fati (76') maakte laat de eerste Catalaanse goal, voormalig Barça-verdediger Marc Barta (79') hing de bordjes snel weer in evenwicht. Het laatste woord was toch nog aan de Blaugrana via Jordi Alba met de winnende treffer in de 94ste minuut.

Met nog drie matchen in het verschiet is Barça tweede in de Spaanse eerste klasse met 69 punten, op twaalf punten afstand van landskampioen Real Madrid.

Dankzij de zege van zaterdag is het helemaal zeker van een Champions League-ticket voor volgend seizoen. De Spaanse competitie telt na dit weekend nog drie speeldagen. De beste vier ploegen mogen aan de Champions League deelnemen.

Snelle exit John van den Brom in Saoedi-Arabië

Het avontuur van John van den Brom bij de Saoedische eersteklasser Al Taawon was er maar een van korte duur. Na een samenwerking van 37 dagen communiceerde de club via sociale media dat hun wegen scheiden.

Van den Brom werd eind maart binnengehaald om degradatie naar de tweede klasse te vermijden. Met nog vier speeldagen te gaan, is het ontslag op z’n minst opvallend te noemen. Van den Brom verloor donderdag pas zijn eerste competitiewedstrijd, met 0-4 van El Ettifaq. De voorbije weken was hij met de club in de Aziatische Champions League actief. Daar werd twee keer gewonnen, drie keer verloren en een keer gelijkgespeeld.

In de tussenstand in de Saoedische Premier League is Al Taawon veertiende, op zestien teams. De laatste drie degraderen. Er staan nog vier wedstrijden op het programma.

De 55-jarige Nederlander werd begin december ontslagen bij Racing Genk, vanwege tegenvallende resultaten. Het seizoen voordien had hij de Limburgers naar de tweede plaats in de eindstand en bekerwinst geloodst.

Al-Taawon was voor Van den Brom de derde werkgever buiten Nederland. Eerder was hij in ons land als hoofdcoach aan de slag bij RSC Anderlecht. In Nederland coachte hij onder meer AZ, FC Utrecht en Vitesse.

De club communiceerde (nog) niet over de reden achter de stopzetting van de samenwerking.

Beloften van Anderlecht winnen beker

Waar de eerste ploeg niet in slaagde, zijn de beloften van Anderlecht wel in geslaagd: de beker winnen. De paars-witte U21 haalde het in eigen stadion na een spannende strafschoppenreeks van landskampioen Racing Genk (5-4). In de reguliere speeltijd redde Stassin nog het hachje van Anderlecht door in de slotseconden op fraaie wijze de 2-2 te scoren en zo penalty’s af te dwingen. De beloften van Anderlecht treden volgend jaar aan in 1B, samen met hun leeftijdsgenoten van Genk, Club Brugge en Standard. (SVL)

Debast verlengt contract bij Anderlecht voor drie seizoenen

Zeno Debast verlengde zijn contract bij Anderlecht voor drie seizoenen. De 18-jarige verdediger, een jeugdproduct van paars-wit, speelde dit seizoen vijf duels in de Jupiler Pro League. Daarin liet hij een prima indruk na, waarna hij uitviel met een voetblessure. Daarnaast gaan de onderhandelingen met Kristian Arnstad de goede kant uit, ook met Stroeykens wordt gepraat over een verlenging. Ze hadden/hebben allemaal nog een overeenkomst tot 2023. (KDZ)

Volledig scherm © Photo News

Monaco raast door

Er is plots geen houden aan. Een achtste overwinning op rij in de Ligue 1 en dus 24 op 24 voor het AS Monaco van Philippe Clement. Tegen Lille, waar Amadou Onana aan de aftrap stond, was Aurélien Tchouaméni met twee goals de grote man. Angel Gomes scoorde tussendoor voor de thuisploeg: 1-2. De Monegasken staan nu gedeeld tweede met Marseille, dat nog een match te goed heeft. Zo wordt een Europees ticket - het grote doel - steeds reëler voor AS Monaco. Een tweede plaats geeft recht op een rechtstreeks ticket voor de Champions League, terwijl nummer drie nog voorrondes moet spelen.

Inter haalt achterstand op tegen Empoli en is weer koploper

Inter heeft de leiding in de Serie A weer voor even overgenomen van AC Milan. De uittredende kampioen won op eigen veld met veel moeite van Empoli, 4-2. Het verschil met de stadsgenoot is weer een punt.

Inter kwam tegen Empoli al snel op een dubbele achterstand. Andrea Pinamonti rondde na vier minuten een voorzet van Szymon Zurkowski af. En na bijna een halfuur liep de schade voor de thuisclub nog verder op door een goal van Kristjan Asllani. Inter kon nog voor rust terugkomen. Simone Romagnoli werkte de bal in de 40ste minuut in eigen doel. En op slag van rust maakte Lautaro Martínez vervolgens gelijk.

In de tweede helft lanceerden de Nerazzurri een groot offensief. Martínez (64.) zette de thuisploeg in de rebound op voorsprong. Diep in extra tijd zorgde Alexis Sánchez nog voor 4-2.

AC Milan speelt zondag de uitwedstrijd bij Hellas Verona en kan bij winst de leiding weer overnemen. Inter telt 78 punten, Milan 77.

Samoise tot 2025 bij AA Gent

Matisse Samoise (20) tekende een nieuw en aanzienlijk verbeterd contact bij AA Gent. De rechterwinger had nog een overeenkomst voor één jaar bij de Buffalo’s, maar zijn nieuw contract loopt tot 2025. “Dit is een beloning voor mijn prestaties van het voorbije jaar”, zegt Samoise, die zich in één jaar tijd van jeugdproduct ontwikkelde tot een vaste basispion. “Er waren ook andere aanbiedingen, maar ik wou me de volgende jaren absoluut verder ontwikkelen bij AA Gent”. (RN)

Volledig scherm © Photo News

Heracles haalt nieuwe trainer weg bij Manchester City

Eredivisie-club Heracles heeft vrijdag Carlos Vicens aangesteld als nieuwe hoofdcoach. De 39-jarige Spanjaard neemt komende zomer het roer over van de Duitser Frank Wormuth als T1 bij het team uit Almelo. Wormuth trekt naar FC Groningen. Vicens ondertekende een contract van twee seizoenen. Hij was de voorbije vijf jaar als assistent aan de slag bij Manchester City.

Vicens werd woensdag met Manchester City uitgeschakeld in de halve finales van de Champions League. Real Madrid was over twee duels nipt te sterk. City strijdt met Liverpool nog om de titel in de Premier League.

Heracles Almelo staat momenteel twaalfde in de Eredivisie en is zo goed als zeker van het behoud. De club telt met Noah Fadiga, Lucas Schoofs, Elias Sierra en Ismaïl Azzaoui vier Belgen in haar rangen. Zaterdagavond is Willem II de tegenstander op de 32e speeldag.

Edgar Davids wordt assistent-bondscoach van Nederland

De Nederlandse voetbalbond (KNVB) heeft vrijdag Edgar Davids aangesteld als nieuwe assistent-bondscoach. De 49-jarige oud-middenvelder begint meteen aan zijn nieuwe job. Hij neemt tot en met het WK in Qatar (21 november-18 december) de taken over van Henk Fraser, die hoofdcoach wordt van FC Utrecht en dit niet langer kan combineren met de functie als assistent van bondscoach Louis van Gaal.

“Ik ben niet alleen trots maar ook superenthousiast dat ik mijn loopbaan als trainer kan voortzetten samen met zo’n gerenommeerde trainer als Louis van Gaal en kan werken met de absolute top van Nederland”, zei Davids in een eerste reactie.

Ook Louis van Gaal was enthousisast. “Ik ben verheugd dat Edgar Davids onze technische staf komt versterken. Nadat duidelijk was dat Henk Fraser zich met ingang van het komend seizoen volledig op FC Utrecht richt, heb ik Edgar gevraagd of hij mijn - tweede - assistent bij Oranje wilde worden. Onze wegen hebben elkaar in het verleden regelmatig gekruist en ik ben ervan overtuigd dat hij deze rol op een prima manier gaat invullen. De spelers kunnen optimaal profiteren van zijn ervaring als international op onder meer vier internationale eindtoernooien.”

Volledig scherm Edgar Davids. © Photo News

Engelse vierdeklasser ontslaat trainer na beschuldigingen van discriminatie

De Engelse vierdeklasser Crawley Town heeft vrijdag haar coach John Yems aan de deur gezet. Het ontslag zou er volgens verschillende Britse media komen vanwege discriminerend gedrag.

Volgen Sky Sports zou Yems aparte kleedkamers hebben ingericht voor spelers uit etnische minderheidsgroepen enerzijds en de blanke spelers anderzijds. Hij zou ook geregeld racistisch taalgebruik in de mond nemen en spelers bijnamen hebben gegeven op basis van hun huidskleur.

De beschuldigingen tegen Yems komen van zeven spelers. De nieuwe Amerikaanse clubeigenaren WAGMI United stelden al een onderzoek in, net als de Engelse voetbalbond en spelersvakbond.

Volledig scherm John Yems. © Photo News

Naessens langer bij Lierse Kempenzonen

Jens Naessens heeft zijn aflopende contract bij Lierse Kempenzonen met één jaar verlengd. De 31-jarige ex-speler van Zulte Waregem, KV Mechelen, Antwerp, Westerlo en Roeselare was sinds vorige zomer actief op het Lisp. Afgelopen seizoen scoorde Naessens twee keer in 1B. (KDC)

Volledig scherm © BELGA

Frankfurt-sterkhouder Martin Hinteregger mist finale door dijblessure

Slecht nieuws voor voetbalclub Eintracht Frankfurt. Martin Hinteregger, sterkhouder in de verdediging van de Duitsers, mist door een dijblessure de rest van het seizoen, meldde Frankfurt vrijdag via Twitter. De 29-jarige Oostenrijkse verdediger ziet door de blessure ook de finale van de Europa League op 18 mei tegen het Schotse Rangers FC in het water vallen.

Hinteregger trainde niet mee bij Frankfurt tijdens de week, maar stond donderdag wel in de basis in de gewonnen halve finale tegen West-Ham. Een slechte keuze, zo bleek achteraf. De verdediger liep een dijblessure op en werd al in achtste minuut van de eerste helft naar de kant gehaald. “Bijzonder triest om hem zo vroeg te moeten wisselen”, reageerde coach Oliver Glasner achteraf.

De blessure is bijzonder slecht nieuws voor Hinteregger, die in de Europa League-finale een zwarte vlek uit zijn carrière had kunnen uitwissen. In de halve finale van de Europa League 2018/2019 miste hij namelijk zijn penalty in de strafschoppenreeks tegen Chelsea, waardoor de Londenaars dat jaar doorstootten naar de finale.

KV Kortrijk legt OH Leuven over de knie

KV Kortrijk won een oefenwedstrijd tegen OH Leuven met 2-3. Herrmann, Sainsbury en De Bruyn troffen raak. Donderdag trekken de Kerels naar Club NXT voor de laatste oefenpartij van dit seizoen. (IVDA)

Mikel Arteta verlengt contract bij Arsenal

Mikel Arteta heeft zijn contract als trainer van Arsenal verlengd tot 2025. De 40-jarige Spanjaard volgde in december 2019 Unai Emery op als coach bij de club uit Noord-Londen. Na twee keer een teleurstellende achtste plek in de Premier League doet hij met Arsenal dit seizoen volop mee voor de top vier. Het zou pas de eerste keer sinds het vertrek van Arsène Wenger zijn dat Arsenal zich kwalificeert voor de Champions League.

“Het is geweldig om hier bij te tekenen. Het stelt me in staat om te blijven werken voor een club waar ik zoveel van hou en om rond mensen te zijn die ik echt leuk vind. We kunnen nu verder werken om samen dingen te bereiken. Dus ik kijk er echt naar uit,” aldus Arteta na zijn contractverlenging.

Volledig scherm Arteta nam eind 2019 het roer over van Unai Emery. Hij verlengt zijn contract bij Arsenal nu tot 2025 © AFP

Buta (Antwerp) trekt voor vier seizoenen naar Eintracht Frankfurt

Aurelio Buta (25) gaat in de Bundesliga voetballen. De Portugese rechtsachter trekt voor vier seizoenen naar Europa League-finalist Eintracht Frankfurt. Buta speelt sinds de zomer van 2017 voor Antwerp, dat hem eerst huurde van Benfica en nadien een meerjarig contract gaf. Omdat z’n contract op de Bosuil eind juni afloopt, hoeft Frankfurt geen transfersom te betalen. Op dit moment is Buta geen basisspeler bij de ‘Great Old’.

Volledig scherm © Photo News

Chili beschuldigt Ecuador van identiteitsfraude en wil WK-plek afnemen

Door twijfel rond de herkomst van de Ecuadoriaanse international Byron Castillo heeft de Chileense Voetbalfederatie ANFP klacht ingediend tegen Ecuador bij de Wereldvoetbalbond FIFA. Volgens plaatselijke media wil Chili met de klacht de plaats van Ecuador op het WK van eind dit jaar in Qatar innemen.

De Chilenen beschuldigen Ecuador van identiteitsfraude. Zo zou rechterflankverdediger Castillo hebben gelogen over zijn geboorteplaats en -datum. De Chileense bond beweert dat Castillo in Colombia geboren is en ook drie jaar ouder is dan vermeld op zijn documenten.

Als de beweringen blijken te kloppen, kan dit verregaande gevolgen hebben voor het WK. Castillo deed immers mee in acht WK-kwalificatiewedstrijden en Chili eist dat de uitslagen van die wedstrijden nietig worden verklaard en dat hun tegenstanders telkens de drie punten zouden krijgen. Op die manier zou niet Ecuador, dat in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificaties op de vierde plaats eindigde en daarmee het laatste rechtstreekse WK-ticket in de wacht sleepte, maar wel Chili nog naar Qatar kunnen.

“Ernstige onregelmatigheden bij de registratie van spelers is onacceptabel”, klinkt het in de mededeling van de Chileense bond. “En al zeker als het om een WK gaat. Op en naast het veld moet fair play zegevieren.”

Op het WK is Ecuador ingedeeld in een poule met Nederland, Senegal en gastland Qatar.

Volledig scherm Byron Castillo. © ANP / EPA

Vorig seizoen 225 miljoen euro verlies voor PSG

De Franse landskampioen Paris Saint-Germain heeft tijdens het seizoen 2020-2021 een verlies van net iets minder dan 225 miljoen euro laten noteren, zo maakte de financiële toezichthouder op het Franse profvoetbal bekend. Als belangrijkste oorzaken worden de coronacrisis en de strubbelingen omtrent het tv-contract aangehaald.

In totaal schreef de club 224,8 miljoen euro aan rode cijfers in de boeken, een verhoging met 80 procent in vergelijking met het seizoen voordien, dat in maart 2020 werd stilgelegd na de wereldwijde uitbraak van het coronavirus.

Volgens cijfers van de Franse profliga LFP lieten vorig seizoen liefst zeventien van de twintig eersteklassers verlies noteren. Een jaar eerder waren er dat slechts tien. Het totale verlies liep op tot 646 miljoen euro. Naast PSG sloten ook Olympique Lyon (107 miljoen euro), Marseille (76 miljoen euro) en Bordeaux (67 miljoen euro) het seizoen met stevige verliezen af.

Bij PSG zagen ze hun inkomsten uit wedstrijdrecettes op één jaar tijd dalen van 38,06 miljoen euro naar 961.000 euro. Vanwege de coronamaatregelen moest een aanzienlijk deel van het seizoen achter gesloten deuren afgewerkt worden. Daarnaast ging de salarismassa met 21 procent omhoog, tot 503 miljoen euro.

Volledig scherm © REUTERS

Holzhauser bevestigt vertrek bij Beerschot

Met een post op Instagram bevestigt Raphael Holzhauser (29) zijn vertrek bij Beerschot. “98 wedstrijden, 27 goals, 33 assists. Na drie mooie jaren eindigt dit hoofdstuk voor mij”, schrijft de Oostenrijkse spelmaker. “Ik zal altijd positieve herinneringen overhouden aan deze speciale club. Bedankt aan de coaches, de ploeg, de supporters en de fans.”

Holzhauser had nog een jaar contract bij Beerschot, maar had ook een clausule dat hij een vrije speler werd als de club zou degraderen. Zijn loon (jaarlijks circa 700.000 euro) zou fors doorwegen in 1B. OH Leuven lijkt kandidaat om Holzhauser over te nemen. Op sociale media dook al een foto op van OHL-trainer Marc Brys die aan tafel zat met de middenvelder.

Lucas Bijker 6 tot 9 maanden out

Pech voor Lucas Bijker (29). De linksachter van KV Mechelen heeft vorig weekend tegen Racing Genk zijn voorste kruisband van de linkerknie gescheurd en moet onder het mes. Bijker zal zes tot negen maanden moeten revalideren. (ABD)

Volledig scherm Bijker met Ito. © Photo News

Barça ziet Piqué opnieuw geblesseerd uitvallen

Bij FC Barcelona is centrale verdediger Gerard Piqué opnieuw uitgevallen met een blessure aan de linkeradductoren, zo maakte de Spaanse club bekend. De 35-jarige Piqué was vorige maand al eens een tweetal weken out met een letsel aan de adductoren, waardoor hij onder meer de terugwedstrijd van de kwartfinales in de Europa League miste. Daarin werd Barça uitgeschakeld door Eintracht Frankfurt, dat intussen op een zucht van de finale staat.

Op 21 april vierde hij zijn rentree tegen Real Sociedad, maar afgelopen weekend tegen Mallorca moest hij reeds na 28 minuten naar de kant. Met een beetje pech is zijn seizoen afgelopen. Barcelona staat nochtans voor cruciale weken: de huidige nummer twee in La Liga hoopt in de vier resterende competitiewedstrijden, achtereenvolgens tegen Betis, Celta, Getafe en Villarreal, zijn Champions League-ticket voor komend seizoen veilig te stellen. Met acht punten meer dan Betis, de vijfde in de stand, zijn ze alvast op de goede weg.

Voor het eerst in zestien jaar geen Mexicaanse winnaar: Seattle Sounders winnen de Concacaf Champions League

De Seattle Sounders hebben voorbije nacht voor het eerst de Concacaf Champions League gewonnen. De Concacaf Champions League is het Noord- en Midden-Amerikaanse equivalent van de UEFA Champions League in Europa. In de terugwedstrijd van de finale klopte Seattle, met de steun van 69.000 supporters, overtuigend het Mexicaanse Pumas met 3-0. De heenwedstrijd in Mexico was op 2-2 geëindigd.

De overwinning voor de Seattle Sounders is opvallend. Het is pas de eerste keer sinds 2000 dat een Amerikaanse ploeg het toernooi weet te winnen. En sinds 2006 was de overwinning ieder jaar voor een Mexicaanse ploeg.

Volledig scherm © AFP

Oulmers terug bij Charleroi

Majid Oulmers wordt jeugdtrainer bij Sporting Charleroi. De inmiddels 43-jarige Marokkaanse middenvelder speelde over een periode van zeven jaar (2003 tot 2010) 158 wedstrijden voor de Carolo’s en scoorde daarin 15 doelpunten. De bedoeling is hem ook in te schakelen als talentscout. (AR)

Lierse Kempenzonen kent straf voor ongeregeldheden

Lierse Kempenzonen kent zijn straf na de ongeregeldheden in de recente competitiematch tegen Waasland-Beveren. Op 1 april jongstleden werden er vanuit een vak met Lierse-supporters bommetjes gegooid naar fans van Waasland-Beveren. De grote aanstokers zouden Nederlandse hooligans zijn die infiltreerden in de Lierse spionkop. De KBVB oordeelt dat Lierse, als organiserende club, in gebreke is gebleven. Lierse moet nu twee wedstrijden sfeervak L gesloten houden en mag gedurende vijf thuismatchen enkel tickets in voorverkoop aan de man brengen. Als er zich voor 2 mei 2023 nog gelijkaardige feiten voordoen, moet Lierse één thuiswedstrijd achter gesloten deuren spelen. (KDC)

Volledig scherm Vukotic (l) en doelman Jackers op het Lisp in de recente Lierse-Kempenzonen tegen Waasland-Beveren. © BELGA

Duits international Matthias Ginter (Mönchengladbach) keert terug naar Freiburg

De Duitse international Matthias Ginter stapt van Borussia Mönchengladbach transfervrij over naar SC Freiburg. Dat bevestigen beide clubs woensdag. De 28-jarige verdediger keert terug naar de club waar hij zijn opleiding genoot en in 2012 debuteerde als prof. Twee jaar later verkaste hij naar Borussia Dortmund. Sinds 2017 draagt Ginter het shirt van Gladbach.

De Duitser debuteerde in 2014 voor de nationale ploeg en mocht dat jaar ook mee naar het WK in Brazilië, waar Duitsland wereldkampioen werd. Hij kwam er wel niet in actie. Intussen verzamelde Ginter 46 caps (twee doelpunten).

Volledig scherm Matthias Ginter verkast naar Freiburg © AFP

Marc-André ter Stegen past in juni voor Nations League met Duitsland

Marc-André ter Stegen zal niet in de Duitse selectie zitten voor de vier Nations League-wedstrijden in juni. Na overleg met bondscoach Hansi Flick besloot de doelman van FC Barcelona volgende maand een rustperiode in te bouwen. “Ik maak altijd graag deel uit van de nationale ploeg en ben steeds gelukkig wanneer ik word opgeroepen. Maar anderzijds, na drie intense seizoenen zonder echte onderbreking in de zomer, ben ik blij dat de bondscoach mijn mening deelt dat ik een break nodig heb”, legt Ter Stegen woensdag uit op de website van de Duitse voetbalbond.

Het seizoen in La Liga eindigt voor Ter Stegen op 22 mei. Al een dag later roept Flick de Duitse selectie samen voor een vierdaags oefenkamp in Marbella. De Mannschaft start er de voorbereiding op de vier Nations League-wedstrijden die in juni volgen. Op 4 juni wacht Europees kampioen Italië in Bologna. Daarna speelt Duitsland in München tegen Engeland (7 juni), in Boedapest tegen Hongarije (11 juni) en in Mönchengladbach opnieuw tegen Italië (14 juni).

De 30-jarige Ter Stegen speelde al 28 interlands voor Duitsland, waar hij de doublure van Manuel Neuer is.

Volledig scherm Marc-André ter Stegen © ANP / EPA

Lionel Messi niet genomineerd voor speler van het jaar in Franse competitie

Lionel Messi staat niet op de shortlist voor de beste speler van dit seizoen in de Ligue 1. Het is pas voor de eerste keer sinds 2009 dat de Argentijn voor geen enkele award genomineerd is. De niet-selectie van Messi komt niet als een verrassing. Messi kende geen al te best eerste seizoen in Parijs en kwam niet verder dan vier doelpunten in de Franse hoogste afdeling.

Zijn ploegmaat Kyllian Mbappé is wel bij de vijf genomineerden en is de gedoodverfde winnaar. Mbappé had met 24 doelpunten en 16 assist een groot aandeel in de titel van PSG. De andere genomineerden dis nog kans maken om speler van het seizoen te worden zijn Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Dimitri Payet (Olympique Marseille), Martin Terrier (Stade Rennes) en Lucas Paquetá (Olympique Lyon).

Volledig scherm Lionel Messi kende geen al te best eerste seizoen in Parijs © REUTERS

Charleroi legt jeugdinternational Monticelli vast tot 2025

Sporting Charleroi heeft Roméo Monticelli, een van zijn meest beloftevolle jeugdspelers, een eerste profcontract gegeven. Hij zette zijn handtekening onder een verbintenis tot 2025, zo bevestigen de Zebra’s woensdag.

De 16-jarige linkerverdediger speelt sinds 2018 voor Charleroi. Hij is ook U17 international en neemt met de nationale ploeg binnenkort deel aan het EK.

Santi Mina (Celta Vigo) krijgt vier jaar cel voor seksueel misbruik

Een rechtbank in het Spaanse Almeria heeft Santi Mina, de 26-jarige aanvaller van Celta Vigo, veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar wegens seksueel misbruik van een vrouw in 2017, zo melden Spaanse media. De voetballer gaat naar verluidt in beroep.

Celta heeft de speler voorlopig uit de selectie gezet. “RC Celta respecteert het recht van de speler op verdediging, maar is verplicht om maatregelen te nemen tegen de gebeurtenissen die het imago van de club aantasten”, meldt de club in een verklaring. Mina speelt sinds 2019 voor Celta, waarvoor hij ook al uitkwam van 2012 tot en met 2015. Daarna droeg de voormalige belofteninternational het shirt van Valencia. Dit seizoen kwam Mina in 33 competitiewedstrijden in actie en scoorde hij zeven keer (plus drie assists).

Mina moet 50.000 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. Daarnaast kreeg hij een contactverbod opgelegd. Hij mag twaalf jaar lang niet in een straal van 500 meter van het slachtoffer komen.

Volledig scherm Santi Mina © Photo News

FIFA bevestigt locatie en data voor intercontinentale play-offs

De wereldvoetbalbond FIFA heeft woensdag de locatie en de data vastgelegd voor de intercontinentale play-offs die de laatste twee deelnemers aan het WK zullen opleveren. Het Ahmad Bin Ali Stadium in Doha wordt het strijdtoneel voor de beslissende wedstrijden op 13 en 14 juni. Australië en de Verenigde Arabische Emiraten treffen elkaar in Doha op 7 juni en de winnaar van die match speelt zes dagen later (13 juni) tegen Peru om een WK-ticket. De laureaat daarvan komt terecht in groep D met titelverdediger Frankrijk, Denemarken en Tunesië.

Op 14 juni spelen Costa Rica en Nieuw-Zeeland om de laatste plaats op het WK. De winnaar belandt in groep E met Spanje, Duitsland en Japan.

Volledig scherm Keylor Navas, nationale doelman van Costa Rica en sluitstuk bij PSG © AFP

Promovendus Westerlo huurt Thomas Van den Keybus extra seizoen van Club Brugge

Thomas Van den Keybus zal ook volgend seizoen het shirt van Westerlo dragen. De Kemphanen lenen de 21-jarige centrale middenvelder een extra seizoen van Club Brugge, zo bevestigen beide teams. Van den Keybus is een jeugdproduct van blauw-zwart, waar hij in februari nog een contractverlenging ondertekende tot 2025. Nadien werd hij met Westerlo kampioen. Van den Keybus speelde afgelopen seizoen 30 wedstrijden voor “Westel” en maakte daarin drie doelpunten.

Dortmund geeft Otto Addo vrij om Ghana te coachen op eindronde in Qatar

Otto Addo krijgt van zijn werkgever Borussia Dortmund groen licht om eind dit jaar de nationale ploeg van Ghana te coachen tijdens het WK in Qatar. “Ik heb van Dortmund de toestemming gekregen”, bevestigde Addo in een podcast van het Hamburger Abendblatt.

De 46-jarige Addo is talentencoach bij Dortmund, de club van Thorgan Hazard, Thomas Meunier en Axel Witsel. Dit voorjaar werd hij ad interim bondscoach van Ghana in opvolging van de Serviër Milovan Rajevac. Hij leidde het land, met Denis Odoi (Club Brugge) in de basis, voorbij Nigeria in de play-offs voor het WK. Daar spelen de Black Stars in groep H tegen Portugal, Uruguay en Zuid-Korea.

Addo zat bij Dortmund rond de tafel met sportief directeur Sebastian Kehl, met wie hij bij geel-zwart nog samenspeelde. Die vertelde hem dat hij “Addo deze kans niet wil ontnemen”. De in Hamburg geboren Ghanees zal “onder bepaalde voorwaarden” ook de oefenwedstrijden in juni en september mogen leiden.

Bournemouth keert terug naar Premier League

Bournemouth heeft zich verzekerd van promotie naar de Premier League. The Cherries versloegen concurrent Nottingham Forrest met 1-0 op de voorlaatste speeldag in de Championship.

Kieffer Moore maakte in de 83e minuut de enige goal van de wedstrijd. Na de partij bestormden de fans het veld. Dankzij de zege keert Bournemouth na twee seizoenen in de Championship terug naar de hoogste divisie.

In de stand telt Bournemouth 85 punten, dat zijn er vijf minder dan kampioen Fulham. Het team van Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) was al langer zeker van promotie. Nottingham Forrest staat met 79 punten op de derde plaats en mag zich opmaken voor de eindronde.

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Matz Sels genomineerd voor trofee beste doelman Ligue 1

Rode Duivel Matz Sels (Straatsburg) is een van de genomineerden voor de trofee voor beste doelman van de Franse Ligue 1. Dat maakte sportkrant L’Équipe dinsdag bekend.

De prijs wordt uitgereikt door UNFP, de Franse spelersvakbond. Behalve Sels zijn ook Gianluigi Donnarumma (PSG), Pau Lopez (Marseille), Walter Benitez (Nice) en Alban Lafont (Nantes) genomineerd. De trofee wordt op 15 mei uitgereikt.

Sels, die op 29 maart voor het eerst in actie kwam met de Rode Duivels tegen Burkina Faso, miste dit seizoen geen enkele wedstrijd in de Ligue 1 en hield elf keer de nul. Alleen Benitez van Nice deed beter. Straatsburg is knap zesde en doet nog volop mee voor Europees voetbal.

Volledig scherm © Photo News

Welsh international David Brooks kankervrij

Welsh voetbalinternational David Brooks is vrij van de lymfeklierkanker die zeven maanden geleden bij hem werd vastgesteld. Dat liet de middenvelder van FC Bournemouth dinsdag weten op Twitter. “Vorige week heb ik met mijn specialist de laatste testresultaten besproken”, aldus de 21-voudige international. “Ik ben verheugd om te kunnen zeggen dat de behandeling succesvol was en ik nu kankervrij ben.”

“Het voelt ongelofelijk om dat te kunnen zeggen en ik ben dankbaar voor alle wensen en berichtjes, die me echt geholpen hebben in zware tijden. Ik kijk er nu naar uit om toe te werken richting helemaal fit zijn en het verderzetten van mijn voetbalcarrière.” Dinsdagavond hoopt Bournemouth, momenteel tweede in de Engelse Championship, de promotie naar de Premier League te verzekeren in een rechtstreeks duel met concurrent Nottingham Forrest.

Schalke 04 haalt Ibrahima Cissé weg bij beloften van AA Gent

Ibrahima Cissé ruilt de beloften van AA Gent voor het Duitse Schalke 04. De 21-jarige Malinese centrale verdediger, die einde contract was in Gent, tekent voor vier seizoenen bij de Königsblauen.

In 2019 haalden de Buffalo’s Cissé weg bij het Franse Chateauroux. Een succesverhaal werd de passage in Gent niet. Dit seizoen kwam hij twee keer in actie voor de A-ploeg, één keer in de Conference League en één keer in de competitie, maar voetbalde vooral bij de beloften van AA Gent. Een jaar na de degradatie uit de Bundesliga lijkt Schalke op weg naar een onmiddellijke terugkeer richting hoogste niveau. Met nog twee speeldagen te gaan, is het leider in de Tweede Bundesliga met twee punten meer dan Darmstadt en Werder Bremen.

Bondsparket vraagt voorwaardelijke straf voor Antwerp na de ongeregeldheden met fans op Jan Breydel

Het Bondsparket vraagt een voorwaardelijke straf voor Antwerp, naar aanleiding van de ongeregeldheden met Antwerpfans tijdens de recente match op Club Brugge. Vlak na die bewuste wedstrijd probeerden enkele heethoofden een vak met Brugse supporters binnen te dringen. Antwerp riskeert twee uitmatchen zijn aanhang thuis te moeten laten, als er zich binnen een bepaalde termijn nog gelijkaardige feiten zouden voordoen. De straf met uitstel moet wel nog worden bekrachtigd door het Disciplinair Comité van de KBVB.

Volledig scherm © Photo News

Bornauw onzeker voor duel met ex-club door gekneusde rug

Het aantreden van VfL Wolfsburg-verdediger Sebastiaan Bornauw (23) komende zaterdag op bezoek bij 1. FC Keulen is onzeker. Hij heeft last van een ernstige kneuzing aan de rug. Dat heeft zijn club dinsdag bekendgemaakt. Zaterdag miste Bornauw het duel met VfB Stuttgart (1-1), nadat hij zich in de laatste training voor die partij had geblesseerd aan de rug. Het duel met 1. FC Keulen is een bijzondere wedstrijd voor Bornauw. Van 2019 tot 2021 verdedigde hij de kleuren van de club uit Noordrijn-Westfalen, waarna hij de overstap maakte naar Wolfsburg.

Begin 2021 sukkelde Bornauw al eens met de rug. Hij moest toen in februari geopereerd worden aan de wervelkolom. De ingreep kon echter in eerste instantie niet doorgaan vanwege een allergische reactie bij de verdoving. Bij een tweede poging verliep de operatie wel volgens plan. Dit seizoen speelde Bornauw tot dusver 30 wedstrijden bij de Wolven. Daarin scoorde hij één keer. Met nog twee speeldagen voor de boeg is Wolfsburg 13e in de Bundesliga met 38 punten.

Volledig scherm © Photo News

Marokkaanse bond komt met statement: Halilhodžić is niet ontslagen

De Marokkaanse voetbalbond heeft met een statement op zijn officiële website duidelijk gemaakt dat bondscoach Vahid Halilhodžić niet is ontslagen. De geruchten over het ontslag van de bondscoach worden daarmee ontkend.

In Marokko speculeert men al langer over het vertrek van Halilhodžić. Aan die geruchten maakt de Marokkaanse voetbalbond nu een einde. In een verklaring laat men weten dat Halilhodžić op dit moment op vakantie is in het buitenland en dat hij volgende week gewoon terugkeert naar Marokko.

Halilhodžić wist Marokko naar het WK in Qatar te loodsen, maar desondanks is er kritiek op de trainer. Door zijn ruzie met Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech is Halilhodžić niet bij iedereen geliefd en dat zorgt voor onrust. Zelf liet Halilhodžić vorige maand nog weten dat er geen plek meer is voor Mazraoui en Ziyech. “Ik zal nooit meer over hen praten, ik richt me nu op de spelers die wel zijn opgeroepen.”

Volledig scherm Valid Halilhodžić blijft voorlopig bondscoach van Marokko © AFP

Cagliari legt lot in handen van ex-speler Alessandro Agostini

Cagliari heeft Alessandro Agostini aangesteld als nieuwe trainer. Hij volgt bij de Italiaanse club de maandag ontslagen Walter Mazzarri op. De 42-jarige Agostini is een oud-speler van Cagliari. Hij voetbalde in Sardinië tussen 2004 en 2012 als linksachter en ging er nadien aan de slag als jeugdcoach. De ploeg uit de Serie A staat op een zeventiende plaats, net boven de degradatiezone. Nummer achttien Salernitana staat slechts twee punten achter Cagliari en heeft bovendien een match minder gespeeld.

Boegbeeld Thomas Müller verlengt contract bij Bayern München

Thomas Müller blijft Bayern München trouw. De 32-jarige aanvaller zette zijn handtekening onder een nieuw contract tot de zomer van 2024, zo bevestigt de Duitse topclub dinsdag.

Müller is een jeugdproduct van Bayern en debuteerde er in 2008 in de eerste ploeg. Sindsdien vierde hij met de ‘Rekordmeister’ al elf landstitels, een record in het Duitse voetbal. Ook de Champions League (2x), het WK voor clubs, de UEFA Supercup en de Duitse beker (6x) staan op zijn erelijst. Met de nationale ploeg werd hij in 2014 wereldkampioen.

“Sinds ik in 2000 bij de jeugdacademie toekwam, heb ik een ongelofelijke weg afgelegd”, zegt Müller, die al 624 wedstrijden speelde voor Bayern en daarin 226 goals maakte en 242 assists uitdeelde. “Ik haal er heel veel plezier uit om jaar na jaar de rode kleuren te mogen dragen, op en naast het veld, ook al krijg je soms tegenwind. Dus, laten we samen verderdoen!”

Thomas Müller had bij Bayern nog een contract voor een seizoen.

Volledig scherm Thomas Müller tekende bij tot de zomer van 2024 © Photo News

Timothy Castagne is vader geworden

Rode Duivel Timothy Castagne heeft de geboorte van dochtertje Lya aangekondigd. De voetballer van Leicester viel vorige week nog uit in de halve finales van de Conference League met een hoofdblessure. Normaal gezien raakt hij fit voor de return tegen AS Roma komende donderdag.

Bologna-coach Mihajlovic mag het ziekenhuis verlaten

De Serviër Sinisa Mihajlovic, bij de Italiaanse eersteklasser Bologna coach van onze landgenoot Arthur Theate, heeft na iets meer dan een maand het ziekenhuis in Bologna “in goede gezondheid” mogen verlaten, zo maakte de club maandag bekend.

De 53-jarige Mihajlovic strijdt sinds 2019 tegen leukemie en werd eind maart opnieuw in het ziekenhuis opgenomen, omdat er een risico bestond op hervallen. Om dat te vermijden, was er een behandeling nodig. Sinds de hospitalisatie van Mihajlovic is Bologna ongeslagen in de Serie A, met vier draws en twee zeges. Drie speeldagen voor het einde van de competitie staan ze op een veilige dertiende plaats.

Volledig scherm Sinisa Mihajlovic mocht het ziekenhuis verlaten © Photo News

Man United zet Brentford eenvoudig opzij

In de Premier League heeft Manchester United nog steeds een waterkans om bij de eerste vier te eindigen en zich dus te verzekeren van Champions Leaguevoetbal volgend seizoen. De Red Devils zetten Brentford op Old Trafford eenvoudig opzij met 3-0. Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo (vanop de stip) en Raphaël Varane tekenden voor de goals. Dankzij de zege komt Man United met nog twee matchen op het eigen programma tot op vijf punten van nummer vier Arsenal, dat zelf nog vier wedstrijden moeten afwerken - een plek op het kampioenenbal lijkt dus ijdele hoop voor Man United. Met het oog op top zes en Europa Leaguevoetbal deden Ronaldo en co wél een goeie zaak.

Volledig scherm © ANP / EPA

Wat met Seraing als Metz degradeert?

FC Seraing is gered. Moederclub FC Metz zal daar hoogstwaarschijnlijk niet in slagen. ‘Les Grenats’ staan in de Ligue 1 laatst. Met nog drie speeldagen te gaan, zes punten achter de voorlopige barragist, Saint-Etienne.

De vraag is wat FC Metz nog in de aanbieding zal hebben als versterking voor de Metallo’s als de club naar de Ligue 2 zakt? Werden Guillaume Dietsch (21), Georges Mikautadze (21), Youssef Maziz (23) en Ablie Jallow (23) vorig jaar nog niet rijp genoeg geacht voor de Ligue 1, dan zou dat nu wel anders kunnen zijn in functie van de Ligue 2. Los daarvan lopen het huurcontract van Yves Dabila (eigendom van Lille) en de contracten van Mikael Dyrestam, Yahya Nadrani en Ibrahima Cissé af. Dat zijn dus acht titularissen van wie de toekomst onzeker is.

Voorzitter Bernard Serin van FC Metz was zaterdag op de Pairay. De opluchting om het behoud van zijn satellietclub koppelde hij aan het pakkend en geanimeerd weerzien met Luciano D’Onofrio, wiens broer Dominique sportief directeur van FC Metz was toen hij in februari 2016 tijdens een scouting in Buenos Aires door een hartfalen werd geveld.

Volgende week zit Bernard Serin weer samen met voorzitter Mario Franchi van Seraing om een evaluatie te maken en de krachtlijnen van de samenwerking voor 2022-2023 vast te leggen. Daarbij horen niet enkel de samenstelling van een nieuwe kern, maar ook het al dan niet aanblijven van Jean-Louis Garcia als T1 (contract tot juni 2023) en de voltijdse overstap van sportief directeur Philippe Gaillot van Metz naar Seraing, waarvan de Franse sportkrant ‘L’Equipe’ al gewag maakte.

Dortmund versterkt verdediging met Duits international

Borussia Dortmund heeft zich voor volgend seizoen versterkt met centrale verdediger Nico Schlotterbeck. De 22-jarige Duitse verdediger maakte dit seizoen indruk bij SC Freiburg en mocht in maart zelfs zijn debuut maken bij de nationale ploeg. Schlotterbeck tekent bij de Dortmund een contract tot 2027.

KV Mechelen geeft jonge Mexicaan contract

KV Mechelen heeft met Jorge Hernandez (21) een aanvallende middenvelder binnengehaald. De Mexicaanse Amerikaan was de voorbije weken op proef en kon overtuigen. Hij komt transfervrij over van het Oekraïense Chornomorets Odessa en tekende een contract tot 2024 met optie op een extra jaar.

Jaroslav Silhavy blijft langer bondscoach van Tsjechië

Jaroslav Silhavy blijft de nationale voetbalploeg van Tsjechië langer trouw. De Tsjechische voetbalbond (FACR) verlengde het contract van zijn huidige bondscoach tot het einde van de kwalificatiecampagne voor het EK voetbal 2024 in Duitsland, zo maakte het maandag bekend. Als de Tsjechen zich in die kwalificatieronde weten te plaatsen voor het EK, blijft Silhavy ook op post tijdens het toernooi.

Silhavy is al 3,5 jaar trainer van de Tsjechische nationale ploeg, maar kwam onder druk te staan nadat ze zich niet wisten te plaatsen voor het WK 2022 in Qatar. Het verloor met 1-0 van Zweden in de halve finales van de play-offs. “Ik hoef me niet te schamen voor de resultaten”, verdedigde de 60-jarige bondscoach zich toen nog. Ondanks de twijfels werd zijn contract nu met nog twee jaar verlengd.

De Tsjechische bondscoach stond vorig jaar twee keer tegenover de Rode Duivels. In september en maart speelde België kwalificatiewedstrijden voor het WK tegen Tsjechië. In september wonnen de Duivels met 3-0, in maart geraakten ze niet verder dan een 1-1-gelijkspel.

Volledig scherm Jaroslav Silhavy © REUTERS

FIFA legt Senegal en Nigeria forse boete en toeschouwersverbod op

De FIFA heeft maandag de sancties bekendgemaakt die het treft tegen Senegal en Nigeria naar aanleiding van de incidenten in de WK-kwalificatiewedstrijden van maart dit jaar. WK-ganger Senegal krijgt een boete van 170.900 euro opgelegd voor de supportersincidenten in de beslissende partij tegen Egypte. Nigeria, dat zich niet wist te plaatsen voor het eindtoernooi in Qatar, moet 146.500 euro betalen voor incidenten in de wedstrijd tegen Ghana. Beide landen moeten hun volgende wedstrijd ook achter gesloten deuren spelen.

Op 29 maart speelde Senegal, met sterspeler Mané, een beslissende wedstrijd tegen het Egypte van Mohamed Salah. Senegal won de wedstrijd na penalty’s (3-1) en plaatste zich voor het WK ten koste van Egypte. De wedstrijd stond echter bol van incidenten. Zo werd sterspeler Salah erg gehinderd bij zijn penalty doordat Senegalese supporters vanuit de tribunes laserstralen in zijn ogen mikten. De Egyptische voetbalbond deed ook aangifte over racistische uitlatingen tegenover zijn spelers. Op de tribunes waren verschillende beledigende spandoeken te zien, vooral gericht aan Mohamed Salah.

Ook de Nigeriaanse voetbalbond moet een forse boete betalen voor het wangedrag van zijn supporters. Na het in 1-1 gelijkspel in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen buurland Ghana, waardoor Nigeria een plaats op het eindtoernooi door de vingers zag glippen, braken er gewelddadige rellen uit in het stadion. Boze supporters bestormden het veld en richtten allerlei vernielingen aan. De relschoppers gooiden voorwerpen op het veld, vernielden banken en verscheurden doelnetten en reclamebanners. Op het WK, dat van start gaat op 21 november, zullen vijf Afrikaanse ploegen te zien zijn: Senegal, Ghana, Kameroen, Tunesië en Marokko.

Volledig scherm Fans Senegal gebruiken lasers bij penalty Salah en bekogelen hem na affluiten © Twitter KoraPlusEG

Engelse voetbalbond en Everton openen onderzoek naar Richarlison na incident met vuurpijl

De Engelse voetbalbond (FA) en voetbalclub Everton FC openen allebei een onderzoek naar een incident met Everton-spits Richarlison tijdens de match tegen Chelsea. De Braziliaanse aanvaller smeet namelijk een vuurpijl, die op het veld was gegooid, in de tribunes van Goodison Park na zijn winnende treffer in de 46e minuut. Richarlison werd tijdens de match niet bestraft door scheidsrechter Kevin Friend. De Engelse voetbalbond opent nu een onderzoek naar het incident. Pyrotechnische middelen zijn immers verboden in Engelse voetbalstadions. In februari riep de FA Liverpool-middenvelder Harvey Elliott al eens op het matje nadat die een rode vuurpijl had weggesmeten tijdens de finale van Carabao Cup in Wembley.

Ook Everton opent zelf een onderzoek. “We gaan het incident bekijken”, deelde de club mee, die verder niet te veel waarde aan het incident leek te hechten. “Wat ons betreft, probeerde Richarlison de vuurpijl gewoon van het veld te werpen”, aldus een woordvoerder van de club. Everton is in de Premier League momenteel verwikkeld in een degradatiestrijd. Afgelopen weekend won het met 1-0 van Chelsea, waar Romelu Lukaku 90 minuten op de bank bleef zitten. De club uit Liverpool staat 18e en heeft twee punten achterstand op Leeds en Burnley, de respectievelijke nummers 17 en 16 in de stand. Everton heeft wel nog een wedstrijd tegoed.

Volledig scherm Richarlison vierde met een vuurpijl na zijn doelpunt tegen Chelsea © Action Images via Reuters

Yoni Buyens stopt met voetballen

Voormalig Belgisch jeugdinternational Yoni Buyens zet op 34-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière, zo maakte zijn ex-club Standard Luik maandag bekend. “Geniet van je pensioen, Yoni”, klinkt het in een tweet van de Luikenaars. De middenvelder nam reeds twee jaar geleden afscheid van het profvoetbal, toen hij Lierse-Kempenzonen verliet voor provincialer Zepperen-Brustem. Het Lierse jeugdproduct kwam tijdens zijn carrière uit voor KV Mechelen, Standard, Charlton Athletic, Racing Genk en Westerlo. Hij speelde bijna 250 wedstrijden in de hoogste klasse van het Belgische voetbal.

