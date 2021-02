Football Talk. Eerste bondscoach van nationale vrouwenploeg overleden - Henderson maand out

Albert Bers, eerste bondscoach van nationale vrouwenvoetbalploeg, is overleden

Albert Bers, de eerste bondscoach van de nationale vrouwenvoetbalploeg, is op 89-jarige leeftijd overleden.

Bers coachte het nationaal vrouwenelftal van 1976 tot 1990. “Hij was daarmee een pionier, want hij leidde ons land bij de eerste vrouweninterlands ooit”, zo meldt de KBVB.

Verder coachte de voormalige speler van Sint-Truiden ook verschillende mannenploegen, met succes. Zo behaalde hij met bijvoorbeeld Germinal Ekeren, Sint-Truiden en KFC Winterslag titels in de nationale reeksen.

Bers was ook coach van het nationaal militair elftal. Tussen 1970 en 1982 leidde hij België achtmaal naar de eindzege in de Kentish Challenge Cup, een prestigieus toernooi voor nationale militaire ploegen.

“We willen Albert Bers bedanken voor zijn toewijding aan onze voetbalsport en in het bijzonder voor zijn inzet voor het vrouwenvoetbal”, aldus de KBVB. “Wij bieden de familie, zijn naasten en vrienden onze oprechte deelneming.”

Liverpool moet aanvoerder Henderson tot eind maart missen

Jordan Henderson, de kapitein van Liverpool, is na een liesoperatie buiten strijd tot eind maart. Dat maakte de Engelse kampioen vandaag bekend.

Henderson moest afgelopen weekend tegen Everton (0-2 verlies) na een half uur worden gewisseld. Medisch onderzoek wees volgens Liverpool uit dat hij een blessure aan de adductoren opliep en een ingreep nodig was.

De Reds gaven geen datum voor zijn terugkeer maar bevestigden wel dat de aanvoerder “minstens tot het einde van de internationale break” aan de kant staat, wat tot eind maart betekent.

Miralem Pjanic mist verplaatsing naar Sevilla, Koeman rekent op jonkies

Geen Miralem Pjanic in de selectie van Barcelona voor de uitwedstrijd bij Sevilla van morgen. De Bosnische middenvelder is out met een enkelblessure. Het is nog niet duidelijk hoe lang die hem aan de kant zal houden. De 18-jarige Ilaix Moriba vervangt Pjanic in de 22-koppige selectie.

Centrale verdediger Ronald Araújo (21) maakt zijn wederoptreden in de wedstrijdkern, nadat een verstuikte enkel hem de laatste vijf wedstrijden aan de kant hield. De Uruguayaan verscheen dit seizoen al 18 keer aan de aftrap voor Barcelona.

Ronald Koeman hoopt dat zijn jongere spelers de oude garde kunnen bijstaan tijdens de lastige trip naar Sevilla, dat met twee punten minder dan Barça een vierde plaats bekleedt. “De oudere jongens kunnen het niet helemaal alleen doen. Messi heeft 18 keer gescoord, evenveel als de andere aanvallers samen. Maar hij heeft hulp nodig. Je kan niet altijd vertrouwen op de beste en oudere spelers. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen”, gaf de Nederlandse coach mee op de persconferentie. (YGG)

Volledig scherm Miralem Pjanic. © Photo News

Jack Grealish nog niet fit

Aston Villa zal het dit weekend op het veld van Leeds zonder Jack Grealish moeten doen. De middenvelder heeft last van de rug. “Hij ondervond wat hinder. Hij bezocht een dokter, die besloot dat hij rust moest nemen. Hij zal snel pijnvrij zijn”, vertelde trainer Dean Smith op zijn persconferentie.

Volledig scherm Grealish zal dit weekend niet meespelen tegen Aston Villa. © AFP

Toptalent Dwomoh (16) naar de B-kern

De 16-jarige Pierre Dwomoh, één van de grootste talenten bij Racing Genk, is voor onbepaalde tijd naar de B-kern verwezen. De club neemt die beslissing na een woordenwisseling tussen Dwomoh en beloftentrainer Hans Somers tijdens de rust van een oefenpartij tegen Seraing, afgelopen dinsdag. (KDZ)

Volledig scherm Dwomoh in actie tegen Zulte Waregem. © BELGA

Kortrijk-verdediger naar Losada

Brendan Hines-Ike (26) wordt door KV Kortrijk tot 31 december 2021 uitgeleend aan DC United in Washington, de club van de nieuwe coach Hernan Losada. De Amerikaan die bij KVK nog een contract heeft tot juni 2023 was er op een zijspoor beland. Ilic en Gano zijn onzeker. De doelman werd gisteren geraakt op training, Gano sukkelt met de rug. Dewaele, Makarenko en de geschorste Sainsbury zijn er sowieso niet bij. (ESK)

Volledig scherm Hines-Ike. © Photo News

Zet Van den Brom Bongonda op de bank?

John van den Brom overleefde deze week een crisisberaad van de Genkse Raad van Bestuur en krijgt dus nog zeker één kans om het tij te keren. Vandaag op Charleroi. “Ik heb dat gelezen en gehoord, maar is het echt zo gegaan? Dat weet ik niet, hoor. Ik heb van niemand iets gehoord. Ik praat vaak met Dimitri de Condé en voorzitter Peter Croonen, zij hebben mij nooit gezegd dat mijn positie ter discussie stond.” Van den Brom is in elk geval wel van plan om een aantal wissels door te voeren. Zo belandt Théo Bongonda wellicht op de bank. “Je wordt kritischer voor spelers”, zei hij. “Ook voor jongens die al vaak het verschil hebben gemaakt, maar dat nu even niet doen. Als ik ervan uitga dat iedereen kan spelen, dan moet ik ook durven wisselen. Anders kun je niet iedereen recht in de ogen kijken en dat wil ik niet.” Luca Oyen wordt meer dan waarschijnlijk zijn vervanger. (KDZ)

Volledig scherm © Photo News

Cercle: einde seizoen voor Somers

Cercle Brugge incasseert een opdoffer in de strijd om het behoud. Thibo Somers liep op training een meniscusletsel op. Nader onderzoek leerde dat de jonge aanvaller een scheurtje in de meniscus heeft, waardoor een operatief ingrijpen zich opdringt. Somers (21) zal twee tot drie maanden out zijn. Kylian Hazard, momenteel geschorst door het bestuur, heeft op training bij de beloften een scheurtje in de ligamenten van de enkel opgelopen. Ook hij blijft dus wekenlang inactief, in afwachting van een mogelijk gesprek met de nieuwe coach Vanderhaeghe, die momenteel andere prioriteiten heeft. (LUVM)

Volledig scherm Thibo Somers. © BELGA