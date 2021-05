Football Talk. Eerste aanwinst voor Cercle - CL-finale verhuist van Istanboel naar Porto

Delen per e-mail

Cercle Brugge haalt Jesper Daland

Voor Cercle Brugge zit het seizoen er ondertussen op, waardoor ze al kunnen starten met de voorbereidingen voor de volgende voetbaljaargang in de Jupiler Pro League. Zopas kondigde de vereniging in een filmpje op Twitter zijn eerste transfer aan. De Noorse centrale verdediger Jesper Daland komt de Brugse gelederen versterken.

De 21-jarige jeugdinternational scheerde dit seizoen hoge toppen in de Noorse Eliteserien en werd uitgeroepen tot Belofte van het Jaar bij zijn team IK Start. Hij wekte interesse van de Noorse topclub Molde, maar legde dat aanbod naast zich neer. Cercle kon Daland wel overtuigen met een contract tot 2025.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lewandowski verlaat training Bayern vroegtijdig

Robert Lewandowski, de Poolse aanvaller van Bayern München die zaterdag het historische doelpuntenaantal van Gerd Müller kan evenaren in een Bundesliga-seizoen (40 stuks), heeft donderdag de training na amper 40 minuten verlaten. Media maken gewag van een blessure, volgens Bayern is het eerder uit voorzorg.

Het dagblad Bild berichtte er als eerste over. “De superspits heeft zich geblesseerd zonder in contact te komen met een medespeler. Hij verliet het trainingsveld in gezelschap van de ploegdokter en de fysiotherapeut”, aldus Bild, dat er nog aan toevoegde “dat de goalgetter een nerveuze indruk naliet”.

Donderdagnamiddag kwam de kersverse Duitse landskampioen met een andere versie van de feiten. “Lewandowski heeft wat minder getraind dan de rest om hem niet te overbelasten.”

Lewandowski maakte dit seizoen al 39 doelpunten in de Duitse competitie en is daarmee slechts één treffer verwijderd van het aantal van de legendarische Gerd Müller in 1971-1972.

Hij krijgt in het beste geval nog twee mogelijkheden om het record te evenaren en zelfs te verbeteren, aankomende zaterdag op verplaatsing bij Freiburg (15u30) en de zaterdag nadien thuis tegen Augsburg.

Volledig scherm © Matthias Balk/dpa

Finale Champions League in Porto

De finale van de Champions League tussen Manchester City en Chelsea zal op 29 mei niet doorgaan in het Turkse Istanboel, maar in het Portugese Porto. Dat heeft de Europese Voetbalbond (UEFA) donderdag bekendgemaakt. Beide finalisten hebben elk recht op 6.000 tickets.

Volledig scherm © AFP

Doek valt voor ADO en VVV, Vertessen en Openda trefzeker

Op de 33e en voorlaatste speeldag van de Eredivisie stonden er donderdagmiddag negen wedstrijden op het programma.

Hekkensluiter ADO Den Haag kon op eigen veld best winnen van Willem II om uitzicht te blijven houden op een verlengd verblijf in de Eredivisie, maar dat draaide helemaal anders uit. Het verloor zwaar met 1-4 en zakt daardoor voor het eerst in dertien jaar naar de Nederlandse tweede klasse. Mike Tresor Ndayishimiye gaf de assist voor de 0-1.

PSV, met Yorbe Vertessen in de basis, won vlot van PEC Zwolle met 4-2. Vertessen tekende tien minuten voor rust voor de geruststellende 3-0. PSV lijkt door het 0-0 gelijkspel van eerste achtervolger AZ bij Groningen bovendien zeker van de tweede plaats met drie punten voorsprong en een beter doelsaldo.

Kampioen Ajax won van die andere laagvlieger VVV Venlo met 3-1. Venlo is daardoor ook zeker van degradatie. Nummer vier Vitesse speelde 3-3 gelijk bij Fortuna Sittard. Lois Openda viel pas 20 minuten voor tijd in bij een 3-2 stand en sleepte in de 95e minuut nog een punt uit de brand. Vitesse is door het gelijkspel zeker van de vierde plaats, goed voor een Europees ticket.

Verder nam Emmen de maat van Heerenveen met 3-1. Emmen blijft voorlopig wel op de zestiende plaats, de barrageplaats in de Eredivisie. Heracles en Feyenoord hielden elkaar op 1-1, RKC won van Twente met 2-1 en Sparta Rotterdam en Utrecht kwamen niet tot scoren.

Volledig scherm © ANP

Premier League verlengt huidig tv-contract tot 2025

De Premier League is met Sky Sports, BT Sport, Amazon Prime Video en BBC Sport tot een akkoord gekomen om het huidige contract over de uitzendrechten met drie jaar te verlengen tot 2025. Dat maakte de Premier League donderdag bekend.

De huidige overeenkomst werd in 2018 bereikt en is 4,7 miljard pond (ongeveer 5,5 miljard euro) waard, ongeveer tien procent minder dan de voorgaande deal.

De regering staat uitzonderlijk toe dat het contract over de uitzendrechten verlengd kan worden zonder de normale aanbestedingsprocedure. De Premier League-clubs vreesden dat de deal in dat geval opnieuw minder waard zou zijn.

“COVID-19 heeft een grote impact gehad op het voetbal. De vernieuwing van het contract met onze partners voor uitzendrechten in het Verenigd Koninkrijk zal de onzekerheid verminderen en voor stabiliteit en vertrouwen in de voetbalpiramide zorgen”, verklaarde Richard Masters, hoofd van de Premier League. De komende vier jaar zal een bijkomende 100 miljoen pond (116 miljoen euro) beschikbaar zijn voor de clubs in de lagere afdelingen.

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Xavi verlengt contract bij Al-Sadd en keert voorlopig niet terug naar Barça

Xavi heeft zijn contract bij de Qatarese club Al-Sadd met twee seizoenen verlengd. De coach maakt zo een einde aan het gespeculeer over een nabije terugkeer naar FC Barcelona. “Ik ben fier bij Al-Sadd te blijven”, verklaart de 41-jarige Xavi op de sociale media van de club waar hij sinds 2019 het roer in handen heeft. Met Al-Sadd veroverde hij al zes trofeeën.

De Spaanse pers opperde recent dat Xavi zou terugkeren naar Barça, als opvolger van Ronald Koeman, die sinds het begin van dit seizoen de Catalaanse club coacht. “Dat is niet correct”, aldus de voormalige Spaanse international. “Ik heb een contract van twee seizoenen bij Al-Sadd, en ik zal dat contract respecteren.” In januari 2020 werd Xavi al gepolst door de Catalaanse grootmacht om daar coach te worden, maar hij sloeg het aanbod af. Hij vond het niet het juiste moment om bij zijn grote liefde aan de slag te gaan.

Xavi was jarenlang sterkhouder bij FC Barcelona. Hij droeg 17 jaar lang het shirt van Barça, waarmee hij acht keer de landstitel veroverde en vier keer de Champions League won.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS