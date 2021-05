Football Talk. Ed Sheeran shirtsponsor Ipswich - Haaland weer op het trainingsveld

Ed Sheeran wordt sponsor Ipswich

Het is voor veel jonge kinderen een droom: met je naam op het shirt van je favoriete voetbalclub komen te staan. Als voetballer is het Ed Sheeran niet gelukt, maar de Britse zanger komt bij Ipswich Town nu toch op een andere manier in de spotlights.

Sheeran is geboren in Halifax, maar groeide op in Framlingham, vlakbij Ipswich. Tijdens zijn jeugd werd hij fan van de lokale trots, die in het seizoen 2001/02 voor het laatst in de Premier League speelde. Sindsdien speelden The Tractor Boys jarenlang op het tweede niveau. Enkele jaren geleden zakte de club naar de League One.

Ondertussen waait er een nieuwe wind door de club, aangezien er een nieuwe eigenaar is die de club weer terug wil brengen naar het hoogste niveau. Die nieuwe eigenaar krijgt nu dus hulp van Sheeran. “Deze club is een groot onderdeel van de gemeenschap, en zo wil ik mijn steun uitspreken”, zo laat de zanger in een statement weten. “Ik heb altijd genoten van mijn trips naar Portman Road en zodra er weer fans mogen zijn, keer ik terug. Met de nieuwe eigenaars aan het roer komen er mooie tijden aan voor Ipswich-fans, onder wie ikzelf.”

Op de shirts van zowel de mannen- als de vrouwenploeg zal een logo te zien zijn, en niet de naam van Sheeran. Wat het logo precies betekent? “Dat wordt later bekend”, aldus de zanger. Het lijkt erop dat het iets te maken heeft met zijn nieuwe album, aangezien zijn eerste albums +, x en % heetten. (AD)

Dortmund rekent op fitte Haaland voor seizoenseinde

Bij Borussia Dortmund breken de weken van de waarheid aan en daarvoor rekenen ze op Erling Haaland. De Noor staat stond sinds het begin van de week aan de kant met een spierblessure aan het dijbeen, maar kon ondertussen weer aansluiten bij de groep. “We gaan ervan uit dat alles in orde is, hij pijnvrij kan trainen en dus een optie is voor zaterdag”, vertelde coach Edin Terzic.

Haaland miste door de kwetsuur vorig weekend de halve finale van de Duitse Beker tegen tweedeklasser Holstein Kiel. De Borussen haalden het met 5-0 en plaatsten zich zo voor de finale tegen RB Leipzig. Eerst volgt er zaterdag nog het competitieduel tegen datzelfde Leipzig. Met 31 wedstrijden op de teller staat Dortmund pas op de vijfde plaats en dus is Champions League-voetbal komend seizoen nog geen zekerheid. Met vier competitiezeges op rij zijn ze intussen wel genaderd tot op één punt van de vierde stek van Eintracht Frankfurt.

“We zullen er alles aan doen om zaterdag de drie punten te pakken”, ging Terzic voort. “En dat verandert niets aan het feit dat we vijf dagen later ook de Beker willen veroveren.”

Volledig scherm © EPA

Waasland-Beveren geeft supporters kans om erehaag te vormen

De spanning loopt stilaan op bij Waasland-Beveren. Zaterdag krijgen ze op de Freethiel nog een laatste kans om de degradatie af te wenden. In de aanloop naar de terugwedstrijd tegen Seraing krijgen de supporters van Beveren de kans om een erehaag te vormen om de spelers aan te moedigen. De club tekende daarvoor een parcours uit. De fans moeten wel rekening houden met de huidige coronamaatregelen.

Volledig scherm © BELGA

Jannes Vansteenkiste verlengt contract bij Deinze

Linkerflankverdediger Jannes Vansteenkiste heeft zijn contract bij tweedeklasser Deinze met twee seizoenen verlengd, zo maakte de club bekend. De intussen 28-jarige Vansteenkiste stapte in 2019 over van Roda JC naar Deinze. Voordien kwam hij uit voor Club Brugge en Antwerp.

Afgelopen seizoen kreeg Vansteenkiste 2.431 minuten op de teller, geen enkele speler in 1B deed beter. In alle 28 competitiewedstrijden verscheen hij aan de aftrap, slechts zes keer werd hij vervangen.

AA Gent krijgt eigen Monopolyspel

In navolging van onder meer Barcelona, Manchester City, de Rode Duivels en Club Brugge krijgt AA Gent in het najaar een eigen Monopolyspel. De 22 straten worden spelers, van Mokuna over Gunther Schepens tot Sven Kums. 17 namen zijn al ingevuld, voor de 5 resterende namen kunnen fans zelf tot volgende week donderdag hun keuze maken via een poll op monopolykaagent.be. ‘Electriciteit’ en ‘water’ worden vervangen door trainers, ‘belastingen’ worden omgetoverd tot de Ghelamco Arena en het Jules Ottenstadion. De ‘stations’ worden belangrijke momenten uit de clubgeschiedenis, zoals bekerzeges en de landstitel van 2015. ‘Huizen’ en ‘stadions worden tribunes en stadions, de pionnen zullen de vorm van een fluitje, een voetbalschoen en dergelijke meer aannemen. De KAA Genteditie van Monopoly zal eind november in de winkel liggen. (RN)

