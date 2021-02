Football Talk. Duel tussen Lierse K. en Deinze verhuist naar zondag - Club geeft jonge verdediger Mbamba contract tot 2023

Club geeft jonge verdediger Mbamba contract tot 2023

Jeugdinternational Noah Mbamba (16) ondertekent een contract tot 2023 bij Club Brugge. Dat heeft blauw-zwart gemeld. De centrale verdediger maakt het seizoen uit bij Club NXT in de 1B Pro League en zal de voorbereiding op volgend seizoen starten bij de A-kern.

Mbamba geldt als een groot talent en maakte dit seizoen zijn debuut bij Club NXT. De jeugdinternational kan zowel op het middenveld als in de verdediging uit de voeten.

De beloften van Club betalen dit seizoen in de tweede klasse vooral leergeld en staan afgetekend op de laatste plaats.

Duel tussen Lierse K. en Deinze verhuist naar zondag

De wedstrijd van morgen op de negentiende speeldag van de 1B Pro League tussen Lierse K. en KMSK Deinze verhuist na een inspectie van het terrein naar zondagavond (20u). Dat heeft de Pro League gemeld.

“Naar aanleiding van een inspectie van het terrein werd, na overleg met de rechtenhouder, beslist om de wedstrijd Lierse K.-Deinze van zaterdag te verplaatsen naar zondagavond om 20u”, klinkt het in een mededeling.

Eerder vrijdag raakte ook bekend dat de wedstrijd van zondag in 1B tussen RWDM en Seraing niet doorgaat. Het veld in het Edmond Machtensstadion ligt er niet al te best bij en rekening houdend met de voorziene weersvoorspelling, werd twee dagen voor de match al besloten over te gaan tot uitstel. De Brusselaars beschikken ook niet over een systeem van veldverwarming.

Bornauw mist vierde wedstrijd op rij door rugproblemen, Castagne op de terugweg

FC Köln kan opnieuw niet rekenen op Sebastiaan Bornauw voor de verplaatsing naar Eintracht Frankfurt komende zondag. “Hij heeft momenteel grote rugklachten, waardoor hij niet kan spelen. Ik kan niet zeggen hoe lang dat het geval zal zijn”, gaf trainer Markus Gisdol tekst en uitleg op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Frankfurt. Bornauw moest ook de competitiewedstrijden tegen Arminia Bielefeld en Borussia Mönchengladbach en het bekerduel tegen tweedeklasser Jahn Regensburg al aan zich laten voorbijgaan.

Volledig scherm Sebastiaan Bornauw staat aan de kant met rugklachten. © Photo News

Beter nieuws was er over Timothy Castagne. De vleugelverdediger viel eind januari uit in het duel met Leeds United, maar mag de trainingen dit weekend hervatten. Voor een volledige terugkeer is het wel nog minstens een week tot een tiental dagen wachten. (YGG)

Volledig scherm Timothy Castagne (rechts) staat dicht bij een terugkeer uit blessure. © EPA

FIFA-voorzitter Infantino wil WK voor clubs uitbreiden naar 24 deelnemers

Gianni Infantino, voorzitter van de wereldvoetbalbond FIFA, is fervent voorstander van een uitgebreider WK voor clubs, met 24 deelnemende teams. Die zouden net zoals nu uit alle continenten komen, maar de uitbreiding zou toelaten om meerdere teams per land te laten meedoen. De FIFA reageert daarmee op de geruchten rond een Europese Super League en hoopt zo'n superliga te ontmoedigen met dit alternatief.

Infantino is zich wel bewust van de problemen die zo'n uitgebreid WK voor clubs met zich mee zou brengen. Meer teams betekent natuurlijk ook meer wedstrijden, en de kalender zit al propvol: “Het komt erop aan het nieuwe WK op de juiste manier en het juiste moment in de kalender in te plannen. Dat is niet makkelijk in deze periode, waarin de internationale agenda reeds verzadigd is. Door het uitstel van het EK en de Copa America hebben we het uitgebreide WK voor clubs in China, dat komende zomer moest plaatsvinden, reeds uitgesteld."

Een nieuwe datum voor het uitgebreide WK voor clubs is er nog niet. In december zal het toernooi in Japan nog gewoon plaatsvinden met de gebruikelijke zeven teams. (YGG)

Volledig scherm Bayern München won dit jaar het WK voor clubs. © AP

Opnieuw blessurezorgen in Liverpool-defensie, Fabinho mist topper tegen Leicester

Liverpool-middenvelder Fabinho liep een spierblessure op en is daardoor al zeker niet inzetbaar voor de topper tegen Leicester City van morgen. Het is nog niet duidelijk of hij tijdig fit raakt voor de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League tegen RB Leipzig, die dinsdag plaatsvindt.

Bij The Reds liggen ook verdedigers Virgil van Dijk, Joe Gomez en Joël Matip nog steeds in de lappenmand. Fabinho werd daarom vaak centraal achterin uitgespeeld dit seizoen, maar ook hij moet nu dus verstek laten gaan. Mogelijk maakt één van de recent aangetrokken centrale verdedigers Ozan Kabak (Schalke 04, huur) en Ben Davies (Preston) zijn debuut voor Liverpool dit weekend. (YGG)

Volledig scherm Fabinho mist al zeker de verplaatsing naar Leicester City. © Pool via REUTERS

Belgisch vrouwenvoetbal krijgt nu ook nationale beloftenploeg

Met de Red Flames U23 stelt de KBVB een nieuwe nationale ploeg voor vrouwen voor. De voetbalbond volgt daarmee het voorbeeld van toplanden als Nederland en Frankrijk, en hoopt zo de kloof tussen de U19 en het eerste elftal te verkleinen. Bondscoach Ives Serneels reageerde alvast verheugd: “De oprichting van een U23-categorie biedt ongetwijfeld een sportieve meerwaarde. We gaan talentvolle jonge speelsters sneller kunnen integreren en laten proeven van het hoogste niveau. De Red Flames U23 kunnen die internationale ervaring ook meenemen naar hun clubs, wat een boost kan geven in de Belgische competities.”

Thomas Jansens zal de beloftenploeg voor vrouwen onder zijn hoede nemen als T1. Ex-Red Flame Heleen Jaques wordt zijn assistente. Ook in andere jeugdcategorieën zullen gewezen internationals deel uitmaken van de trainersstaf. Cécile De Gernier wordt T2 bij de U19 en Audrey Demoustier de nieuwe T1 van de U17. Demoustier zal ook de rol van assistent-coach bij de A-ploeg op zich nemen. (YGG)

Volledig scherm Met de beloftenploeg hoopt de KBVB de kloof tussen de U19 en het eerste elftal te verkleinen. © Photo News

Yaya Touré gaat als T2 aan de slag bij Olimpik Donetsk

De Ivoriaan Yaya Touré wordt assistent-trainer bij het Oekraïnse Olimpik Donetsk. In de begindagen van zijn spelerscarrière was hij al eens actief bij het inmiddels ter ziele gegane Metalurg Donetsk. “Uiteraard begrijp ik dat Olimpik niet Metalurg is, maar ik herinner me nog hoe vriendelijk en open de mensen in Donetsk waren. Ik ben erg onder de indruk van de lokale mentaliteit”, vertelde Touré op de clubwebsite.

De centrale middenvelder speelde ook nog voor onder andere Barcelona, Manchester City en SK Beveren. Begin vorig jaar zette hij een punt achter zijn spelerscarrière bij het Chinese Qingdao Huanghai. Vanaf toen zette Touré zijn eerste stappen in de trainerswereld en liep hij even mee bij de Engelse tweedeklassers QPR en Blackburn Rovers. “Het is niet vanzelfsprekend om een plaats te vinden waar je kan bijleren zonder onnodige druk en waar je geaccepteerd wordt. Ik ben blij dat Olimpiks coach (Igor Klymovskyi, red.) me toeliet tot zijn team”, aldus Touré.

Tourés broer Kolo is ook assistent-coach, onder Brendan Rodgers bij Leicester City. Yaya leek het alvast naar zijn zin te hebben op zijn eerste werkdag. (YGG)

Heerenveen haalt transfervrije Schöne binnen

Eredivisie-club Heerenveen heeft zich vrijdag nog versterkt met de transfervrije Lasse Schöne. De Deense middenvelder zat zonder club nadat zijn contract bij Serie A-club Genoa begin dit jaar werd ontbonden. Hij ondertekende in Friesland een contract tot het einde van het seizoen. Schöne (34) trainde de afgelopen weken mee bij Ajax om zijn conditie op peil te houden. Hij werd vorige maand ook even in verband gebracht met een transfer naar Club Brugge.

Met het oog op het EK van komende zomer wilde de 50-voudig Deens international opnieuw aan spelen toekomen. Dat was bij Genoa niet het geval. “Met zijn kwaliteiten en ervaring geeft Lasse een impuls aan de selectie”, legde Gerry Hamstra, de technisch manager van Heerenveen, uit. “Dat een speler met zijn staat van dienst kiest voor Heerenveen, is ontzettend mooi. Het is de buitenkans waar we op hoopten.”

Schöne maakte tussen 2002 en 2006 deel uit van de jeugdopleiding van de Friese club, maar hij wist niet het eerste elftal van Heerenveen te halen. De middenvelder brak wel door bij De Graafschap en belandde via NEC in 2012 bij Ajax, waar hij zeven jaar later vertrok als buitenlander met de meeste wedstrijden voor de Amsterdamse club.

Bij Heerenveen staat ook onze landgenoot Sieben Dewaele, op huurbasis van bij Anderlecht, onder contract. De club staat voorlopig achtste in Nederland.

Volledig scherm © REUTERS

RWDM-Seraing van zondag gaat niet door

RWDM zag door de hevige sneeuwval vorige zondag ook al haar uitwedstrijd bij Deinze uitgesteld worden. Seraing kwam op zaterdag niet in actie, omdat Lommel forfait gaf voor verplaatsing naar Luik wegens enkele coronagevallen.

Volledig scherm © BELGA

UEFA verplaatst Arsenal-Benfica naar Griekenland

De return in de eerste knock-outronde van de Europa League tussen Arsenal en Benfica wordt niet in Londen gespeeld, maar in Griekenland. De Europese voetbalbond UEFA heeft de wedstrijd verplaatst naar het stadion van Olympiakos Piraeus. Vanwege de diverse reisrestricties die in Europa gelden vanwege het coronavirus, moet de UEFA voor heel wat duels uit de Europese clubtoernooien alternatieve locaties vinden.

Volgende week treffen Benfica en Arsenal elkaar ook op neutraal terrein, in de Italiaanse hoofdstad Rome. Italië huisvest donderdag in Turijn ook het duel tussen Real Sociedad en Manchester United. De wedstrijd tussen de Noorse club Molde en de Duitse ploeg Hoffenheim wordt in Spanje gespeeld.

Ook in de Champions League zijn al drie wedstrijden verplaatst vanwege de reisrestricties. RB Leipzig-Liverpool (16 februari) en Borussia Mönchengladbach-Manchester City (24 februari) zijn in Boedapest en Boekarest huisvest op 23 februari Atlético Madrid-Chelsea.

Volledig scherm © Photo News

Wereldkampioen Bayern moet het enkele weken zonder Serge Gnabry doen

Bayern München zal het de komende weken zonder Serge Gnabry moeten doen. De Duitse aanvaller viel donderdag geblesseerd uit tijdens de gewonnen finale van het WK voor clubs tegen het Mexicaanse Tigres (1-0). Gnabry liep een spierscheur in zijn linkerbovenbeen op.

De Duitser ging na ruim een uur spelen naar de kant, kort na het doelpunt van Benjamin Pavard. Die treffer bleek te volstaan voor Bayern om de zesde prijs in een jaar tijd te veroveren. De Duitse kampioen en bekerwinnaar won afgelopen jaar ook de Champions League en de Duitse en Europese Supercup.

Volledig scherm Serge Gnabry. © AP